Последний шанс зарегистрироваться

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13 сентября последний день, когда москвичи могут подать заявление на регистрацию для участия в дистанционном электронном голосовании.

Регистрация началась 2 августа и завершится сегодня в 23:59. По последним данным, на дистанционное электронное голосование зарегистрировались уже около 1,6 миллиона москвичей.

По прогнозам экспертов, явка на выборах в этом году будет выше во многом благодаря онлайн-голосованию. Части граждан прийти на выборы не позволяет рабочий график, часть просто не хочет тратить на это свой выходной, для некоторых электронное голосование — чуть ли не единственная возможность волеизъявления.

— Такая форма голосования может повысить явку среди тех, кто по тем или иным причинам не доверяет традиционному голосованию, считает, что кругом обман, фальсификации, карусели. Принимая участие в дистанционном электронном голосовании, они уверены, что их голос будет учтен, потому что это прозрачная, безопасная, современная система волеизъявления, — отметил политический консультант Алексей Ярошенко.

Напомним также, что все зарегистрировавшиеся на дистанционное электронное голосование граждане станут участниками программы «Миллион призов» и смогут выиграть призовые баллы, которые можно будет обменять на товары в магазинах-партнерах. Также среди участников разыграют 100 автомобилей и 21 квартиру.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Москвичи также будут голосовать за депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам, а жители Щукина — еще и за муниципальных депутатов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт–проектов Правительства Москвы:

— Сложность дистанционного электронного голосования состоит не в том, что такого никто никогда не делал, а в том, чтобы тайна и анонимность были обеспечены не организационно-техническими мерами, а программным кодом, причем безусловным. Относительно тайны голосования — бюллетень шифруется на устройстве пользователя. Все данные, которые попадают в блокчейн, хранятся в неизменном виде. Вычленить оттуда какие-либо сведения без ключа расшифрования невозможно.