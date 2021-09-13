Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Последний шанс зарегистрироваться

Алексей Хорошилов

Общество
Последний шанс зарегистрироваться
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

13 сентября последний день, когда москвичи могут подать заявление на регистрацию для участия в дистанционном электронном голосовании.

Регистрация началась 2 августа и завершится сегодня в 23:59. По последним данным, на дистанционное электронное голосование зарегистрировались уже около 1,6 миллиона москвичей.

По прогнозам экспертов, явка на выборах в этом году будет выше во многом благодаря онлайн-голосованию. Части граждан прийти на выборы не позволяет рабочий график, часть просто не хочет тратить на это свой выходной, для некоторых электронное голосование — чуть ли не единственная возможность волеизъявления.

— Такая форма голосования может повысить явку среди тех, кто по тем или иным причинам не доверяет традиционному голосованию, считает, что кругом обман, фальсификации, карусели. Принимая участие в дистанционном электронном голосовании, они уверены, что их голос будет учтен, потому что это прозрачная, безопасная, современная система волеизъявления, — отметил политический консультант Алексей Ярошенко.

Напомним также, что все зарегистрировавшиеся на дистанционное электронное голосование граждане станут участниками программы «Миллион призов» и смогут выиграть призовые баллы, которые можно будет обменять на товары в магазинах-партнерах. Также среди участников разыграют 100 автомобилей и 21 квартиру.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Москвичи также будут голосовать за депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам, а жители Щукина — еще и за муниципальных депутатов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт–проектов Правительства Москвы:

— Сложность дистанционного электронного голосования состоит не в том, что такого никто никогда не делал, а в том, чтобы тайна и анонимность были обеспечены не организационно-техническими мерами, а программным кодом, причем безусловным. Относительно тайны голосования — бюллетень шифруется на устройстве пользователя. Все данные, которые попадают в блокчейн, хранятся в неизменном виде. Вычленить оттуда какие-либо сведения без ключа расшифрования невозможно.

ВыборыГосдумаЭлектронное голосование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте