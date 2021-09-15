Ее величество Кукла: театр имени Образцова празднует юбилей

Артисты театра Ирина Федорова, Александр Сидоров (на переднем плане) и Максим Кустов управляют куклами Чесноком и Редиской / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

16 сентября, в четверг,Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова отмечает 90-летие. Накануне праздничной даты корреспондент «Вечерней Москвы» побывала за кулисами и узнала, как талант, труд и вдохновение режиссеров и артистов создают магию на сцене.

На основной сцене театра, за ширмой, именуемой грядкой, репетируют спектакль «Чиполлино» из постоянного репертуара. Подняв кукол над головой, актеры двигаются с ними так, будто исполняют сложный танец. Иногда коррективы в процесс вносит режиссер, внучка основателя театра Екатерина Образцова. Ее не видно, но слышно.

— Венчислав, смотрите: когда вы выходите, есть ощущение, что поет груша. Вы прячетесь за дом, а должны уже быть видны, — говорит режиссер Венчиславу Хотяновскому, исполняющему роль Тыквы.

Еще дубль. Кум Тыква запевает трогательную песню. Любуюсь тем, как актер, невидимый зрителю, отыгрывает своего персонажа. Будто он и сам живет ролью, и вдыхает душу в того, кто порхает над «грядкой» перед залом. Отправляюсь за ширму. Зал темен и почти пуст. В первом ряду — Екатерина Образцова.

— В театре моего деда называли Хозяином, — вспоминает она. — И он действительно им был. Ему все было интересно! Никогда не видела Сергея Владимировича скучающим — он всегда был занят делом.

Помимо «Чиполлино», заслуженная артистка России работает над спектаклем «Я — Сергей Образцов». Премьера намечена на конец года.

За кулисами встречаю интересную фигуру — Слона из «Маугли». Работники театра показывают: если дернуть за ниточку — поднимется хобот.

Хочу попробовать! Подбираясь к слону, встаю на какую-то подставку. Вдруг она катится куда-то с грохотом! Спрыгиваю. Из угла на меня укоризненно смотрит Джинн.

В музее театра бережно хранят кукол-работяг, отработавших не один сезон. По выражению руководителя музея Марины Назаровой, здесь храм кукол. В музее их 247, всего в театре — около 5000. Третья по величине коллекция в Европе!

Марина Назарова показывает мне «самого старого ребенка в мире» — Тяпу, Дон Жуана с чертами лица Михаила Боярского, Конферансье Апломбова и других известных на весь мир кукол-знаменитостей. А затем ведет в свое любимое место в театре — хранилище. На стене у двери висят в ряд Волк, Лиса, Кот... И Фея Ночи, красавица в синем платье, похоже, не слишком довольная таким соседством. Этих кукол, вероятно, заберут в мастерские, где постоянно кипит работа по их созданию и ремонту. Другие экспонаты хранят в специальных шкафах — упакованными в полупрозрачный материал. К каждой прилагается описание — имя, год, название спектакля.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Марина Назарова кукол называет ласково: «деточки». Да и каждый сотрудник театра относится к ним с теплотой. У всех есть свои любимцы.

— Знаете, чем отличается театральная кукла от любой другой игрушки, авторской куклы? — спрашивает меня заведующая литературной частью театра Нина Монова. — У нее очень выразительное лицо. Часто можно наблюдать: чуть повернулась кукла, изменился ракурс — и у нее поменялась эмоция. Например, Леди Макбет начала 1930-х годов. Ее лицо асимметрично: одна его сторона властная, поворачиваясь ею к зрителю, персонаж предстает перед ним во всем блеске, как королева. А другая — трагическая, искаженная болью, злобой... Это тонкая работа художника.

В репертуаре театра и по сей день присутствуют спектакли основателя театра — их называют Золотым фондом. Помимо этого, режиссеры, актеры, а также все представители цеха театра неустанно трудятся над созданием новых постановок, экспериментируют, ищут, как Сергей Образцов в свое время.

Главный режиссер театра Борис Константинов сейчас работает над спектаклем «Белая уточка» по русской народной сказке. Также в новом сезоне он представит премьеру — постановку «Питер Пэн». Главной ее темой станет нежелание ребенка взрослеть.

Актеров кукольного театра не узнают на улицах, если они параллельно с основным занятием не снимаются в кино, не ведут известные ток-шоу...

Борис Константинов не видит в этом большой беды.

— Общаясь с моими друзьями-кукольниками, я понимаю, они не очень этого хотят, — замечает главный режиссер. — Однажды ступив в мир театра, они скрылись за ширму и делают все, чтобы видимой была кукла. Но все мы прекрасно понимаем — без актера это просто инструмент. Душу кукле как раз дает актер, человек — с его сердцем, внутренним миром, с его любовью к профессии.

Борис Константинов уверен: исторически кукольный театр всегда был чем-то гораздо большим, чем развлечение. Он может говорить о тонких философских вещах, быть способом познания мира.

Сегодня в Театре имени Образцова стартует XI Международный фестиваль театров кукол. В этом году тема «Образцовфеста» — юбилей в кругу друзей.

До 22 сентября москвичи смогут посетить спектакли кукольников со всей России и из восьми стран мира, они приглашены разделить со столичным театром его праздник.

ИСТОРИЯ

Главный центральный театр кукол открыли 16 сентября 1931 года. Возглавил его Сергей Образцов. 5 ноября 1931 года был сыгран первый спектакль театра — «Цирк на сцене».

Сначала у учреждения не было своего помещения, спектакли были выездными. В 1936 году театр разместился в здании на углу улицы Горького и Оружейного переулка. В годы Великой Отечественной войны актеры-кукольники выступали на фронте для наших солдат.

В 1970-м театр переместился в здание на Садовой-Самотечной улице. Строилось оно изначально для Оперно-драматического театра имени Станиславского. Для нужд Главного центрального театра кукол его перестроили по идеям Образцова.

Звание академического театр получил 14 сентября 1981 года. А имя Сергея Образцова ему присвоили в 1992 году, после смерти великого режиссера. В 2006 году рядом с театром установили памятник его основателю.