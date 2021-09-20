Ректор пермского университета подтвердил информацию о том, что стрелок жив
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Как проходят соревнования по шахматам и шашкам в рамках «Турнира большого города»

Марьяна Шевцова

Общество
Как проходят соревнования по шахматам и шашкам в рамках «Турнира большого города»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В киберспортивном турнире принимают участие свыше 20 тысяч москвичей, из них к онлайн-состязаниям по классическим интеллектуальным видам спорта присоединились более 1,6 тысячи человек.

В рамках «Турнира большого города», организованного Московским центром «Патриот.Спорт», проходят любительские онлайн-состязания по шахматам, шашкам и поддавкам (обратным шашкам).

— Шахматы и шашки — традиционно популярные и любимые виды спорта среди московских школьников. Эти игры позволяют ребятам проявить соревновательный дух и продемонстрировать математические способности, логику, стратегическое мышление. Перечисленные качества незаменимы и в киберспорте, поэтому на «Турнире большого города» мы решили совместить в онлайн-пространстве классические и современные интеллектуальные состязания, чтобы каждый участник нашел подходящую именно ему дисциплину, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Блок классических интеллектуальных видов спорта «Турнира большого города» включает 33 турнира. В рамках шахматных соревнований сейчас проходит отборочный этап, включающий 10 игр. По его итогам определят участников, которые будут состязаться в полуфиналах 21 и 23 сентября. В финал 26 сентября выйдут двое лучших игроков.

Турниры по шашкам организованы по той же системе. Полуфиналы состоятся 20 и 22 сентября, а финальная игра — 25 сентября.

Любители обратных шашек сыграют шесть отборочных турниров, финалисты которых сразятся 24 сентября.

Как проходят соревнования по шахматам и шашкам в рамках «Турнира большого города»Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Победители предыдущих городских турниров среди школьников оценили идею сочетания разных видов интеллектуального спорта в рамках одного первенства. Для некоторых ребят виртуальные битвы «Турнира большого города» стали первым подобным опытом в жизни, а многие уже давно демонстрируют мастерство и за шахматной доской, и в киберспортивных дисциплинах.

— Шахматами я увлекаюсь с шести лет, они занимают в моей жизни значительное место. А что касается компьютерных игр, то, признаться, я в них практически не играю. Но вижу, что мои друзья играют, им нравится. Главное: киберспорт им не мешает хорошо учиться. И я решил тоже попробовать. Тем более что сейчас есть возможность поучаствовать в «Турнире большого города», — рассказал победитель шахматного турнира «Белая Ладья» Фамил Кишиев из школы № 2101.

В «Турнире большого города» принимают участие свыше 20 тысяч жителей столицы, итоги первенства подведут в онлайн-формате 27 сентября. Ежедневно трансляции состязаний по 11 киберспортивным дисциплинам можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Патриот Киберспорт». Результаты прошедших соревнований по шахматам, шашкам и поддавкам можно найти по ссылкам в расписании игр.

Читайте также:
ИнтернетМосквашахматы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Все мнения
О проекте