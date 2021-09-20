Как проходят соревнования по шахматам и шашкам в рамках «Турнира большого города»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В киберспортивном турнире принимают участие свыше 20 тысяч москвичей, из них к онлайн-состязаниям по классическим интеллектуальным видам спорта присоединились более 1,6 тысячи человек.

В рамках «Турнира большого города», организованного Московским центром «Патриот.Спорт», проходят любительские онлайн-состязания по шахматам, шашкам и поддавкам (обратным шашкам).

— Шахматы и шашки — традиционно популярные и любимые виды спорта среди московских школьников. Эти игры позволяют ребятам проявить соревновательный дух и продемонстрировать математические способности, логику, стратегическое мышление. Перечисленные качества незаменимы и в киберспорте, поэтому на «Турнире большого города» мы решили совместить в онлайн-пространстве классические и современные интеллектуальные состязания, чтобы каждый участник нашел подходящую именно ему дисциплину, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Блок классических интеллектуальных видов спорта «Турнира большого города» включает 33 турнира. В рамках шахматных соревнований сейчас проходит отборочный этап, включающий 10 игр. По его итогам определят участников, которые будут состязаться в полуфиналах 21 и 23 сентября. В финал 26 сентября выйдут двое лучших игроков.

Турниры по шашкам организованы по той же системе. Полуфиналы состоятся 20 и 22 сентября, а финальная игра — 25 сентября.

Любители обратных шашек сыграют шесть отборочных турниров, финалисты которых сразятся 24 сентября.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Победители предыдущих городских турниров среди школьников оценили идею сочетания разных видов интеллектуального спорта в рамках одного первенства. Для некоторых ребят виртуальные битвы «Турнира большого города» стали первым подобным опытом в жизни, а многие уже давно демонстрируют мастерство и за шахматной доской, и в киберспортивных дисциплинах.

— Шахматами я увлекаюсь с шести лет, они занимают в моей жизни значительное место. А что касается компьютерных игр, то, признаться, я в них практически не играю. Но вижу, что мои друзья играют, им нравится. Главное: киберспорт им не мешает хорошо учиться. И я решил тоже попробовать. Тем более что сейчас есть возможность поучаствовать в «Турнире большого города», — рассказал победитель шахматного турнира «Белая Ладья» Фамил Кишиев из школы № 2101.

В «Турнире большого города» принимают участие свыше 20 тысяч жителей столицы, итоги первенства подведут в онлайн-формате 27 сентября. Ежедневно трансляции состязаний по 11 киберспортивным дисциплинам можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Патриот Киберспорт». Результаты прошедших соревнований по шахматам, шашкам и поддавкам можно найти по ссылкам в расписании игр.