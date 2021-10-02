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Улетели, но вернутся: куда мигрируют птицы из Москвы

Никита Бессарабов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Улетели, но вернутся: куда мигрируют птицы из Москвы
Фото: PhotoXPress

Перелетные птицы уже начали покидать столицу и отправляться на юг. Но с каждым годом становится все больше пернатых, которые изменяют своему миграционному инстинкту. О таких птицах «Вечерней Москве» рассказала орнитолог Елена Чернова.

Первыми в этом году из Москвы улетели стрижи и ласточки. Миграция у них начинается в середине — конце августа. Это насекомоядные птицы. Поэтому они не могут остаться зимовать. В сентябре регион покидают и другие пернатые, питающиеся насекомыми, — к примеру, черноголовая и серая славки, соловьи. Зарянки и дрозды остаются в столице до первого снега. А чечетки и свиристели, наоборот, перелетают из северных регионов в середине зимы.

Остаются в Москве синицы, дятлы, поползни, воробьи, сороки, вороны и сойки. Снегири, которые, по мнению большинства, прилетают с северными ветрами, тоже живут в столице круглый год. Летом прячутся от людских взглядов в лесной чаще, а зимой тянутся в город, где теплее и больше еды.

Миграционный инстинкт у всех работает по-разному. У древних отрядов птиц все просто: какое-то время наступило — значит, пора лететь. Однако многие воробьинообразные учатся менять сроки и направления миграций в зависимости от обстоятельств. Птицы летят туда, где им комфортнее, не подчиняясь внутренним программам. Когда холодает и корма становится слишком мало, они перелетают в другое место — но не обязательно в южные страны.

Водоплавающие птицы тоже меняют миграционное поведение: все чаще остаются в столице до замерзания водоемов или не улетают вовсе. Кряквы, огари и даже чайки «бороздят» незамерзающие участки Москвы-реки, кормятся планктоном, растительной пищей, тем, что им дают люди.

Улетели, но вернутся: куда мигрируют птицы из МосквыФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свиристель

Крупная птица с очень красивым окрасом. Свиристели держатся большими стаями. Зимой питаются преимущественно рябиной — причем это они тоже делают в группах. Орнитологи называют свиристелей неаккуратными, потому что половина ягод на обираемой ими рябине падает вниз и пропадает.

Улетели, но вернутся: куда мигрируют птицы из Москвы

Огарь

Также почему-то называют красной уткой, хотя на деле окрас у огаря оранжево-бурый. Обычно эти пернатые живут парами, но во время зимовки места не так много — и они собираются в большие группы на незамерзших участках водоемов.

Улетели, но вернутся: куда мигрируют птицы из МосквыФото: Pixabay

Снегирь

Птица чуть больше воробья. Питается семенами, почками, некоторыми паукообразными и ягодами. Очень спокойная и даже нежная пичуга. Крайне нерасторопна и страдает из-за этого, как и из-за своей чересчур яркой окраски.

Улетели, но вернутся: куда мигрируют птицы из Москвычерный дятел желна / Фото: facebook / gpbu.mospriroda

Желна

Крупнейший из московских дятлов. В размерах слегка уступает грачу. На черном блестящем оперении выделяется ярко-красное пятно на голове, похожее на шапочку. В поисках корма дятел разбивает трухлявые пни, снимает с мертвых деревьев кору. Добираясь до муравьев, может проделать в муравейнике ход длиной до полуметра.

Улетели, но вернутся: куда мигрируют птицы из МосквыФото: Pixabay

Сойка

Сойка — красивая птица из семейства врановых размером с галку. Питается как растительной, так и животной пищей — проще говоря, ест все, что найдет. Умеет ужасно пронзительно кричать, но это не единственный ее талант. Она неплохо подражает, и не только другим пернатым, но и звукам города — человеческому голосу или сигналам машин.

Улетели, но вернутся: куда мигрируют птицы из МосквыФото: Pixabay

Пухляк

Маленькая бойкая синица, одна из самых распространенных в своем семействе. Человек любопытен ей больше, чем многим другим пернатым, однако на глаза буроголовая гаичка показывается редко. Птичьи кормушки посещает нечасто. Питается насекомыми и семенами растений

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