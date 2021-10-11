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Разработчики получают поддержку

Марьяна Шевцова

Общество
Разработчики получают поддержку
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В понедельник, 11 октября, столичное Агентство инноваций Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы презентовало свои проекты. Мероприятие прошло на площадке Цифрового делового пространства.

Агентство инноваций, как отметила заместитель руководителя Управления по связям с общественностью ведомства Юлия Мосиенко, выступает посредником между крупным, малым и средним бизнесом и городом.

— Мы занимаемся тремя направлениями — проведение программ развития, организация событий и предоставление сервисов и аналитических данных, — пояснила она. Одним из важнейших проектов агентства является Московский акселератор. Это первый проект, в котором правительство столицы выступило партнером-организатором и пригласило к участию крупный бизнес.

— Такой формат оказался удобен для всех: и для города, и для крупного бизнеса, представители которого смогли получать много инновационных решений, а запрос на них есть всегда, — подчеркнула Юлия Мосиенко.

Еще один масштабный проект — программа пилотирования инновационных решений.

— В Москве постоянно что-то тестируется, — добавила она. — Например, электробус, прежде чем попасть на улицы города, проходил испытания.

Всего же в городе более 140 площадок, которые участвуют в программе и тестируют инновации. Помогают развиваться стартапам и хакатоны. Это яркий пример того, какие потребности есть у города и как все департаменты готовы искать нестандартные пути их решения. Например, сервис по поиску пропавших домашних животных был разработан в рамках хакатона.

Премия «Новатор Москвы» — тоже один из проектов агентства. На этот конкурс заявки подают те, кто разработал что-то полезное и уникальное для страны и ее жителей. У них есть возможность получить не только признание, но и денежный приз.

Презентовали в агентстве и новый проект Startup Gide.

— Это платформа, на которой интегрировано все, что касается стартапов, — пояснила Юлия Мосиенко.

Стартапы смогут подобрать подходящую им программу развития, а инвесторы — найти интересный проект.

КСТАТИ

В Москве стартовал прием заявок на участие в треке ArchTech проекта «Московский акселератор». Программу развития бизнеса для стартапов в области архитектуры и строительства проводит Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Акселерационная программа рассчитана на 8 недель. За это время представители стартапов будут прорабатывать свои проекты вместе с наставниками.

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