«Очередной этап системы»: кого коснется внесудебная блокировка банковских счетов и карт

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Росфинмониторинг предложил предоставить возможность без суда блокировать счета и карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма или оборота наркотиков. Срок такого ограничения может составить до десяти суток. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, как может проходить процедура блокировки и какие она несет риски.

Внесудебный механизм приостановления операций по счетам правоохранители смогут использовать при получении сведений о финансировании нескольких видов деятельности. В их число вошла организация публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, которые могут привести к беспорядкам и прочим негативным последствиям. Решение может быть принято в неотложных случаях, приостановление продлится до десяти рабочих дней. Срок его действия можно увеличить при получении положительного решения суда.

Приостанавливать операции, как предполагается, смогут руководители федеральных органов власти и их заместители. В их число вошли МВД, ФСБ, Росфинмониторинг и отдельные главы территориальных органов.

Как рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, на данный момент в стране действует федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно документу, если кредитная организация заподозрила, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, то она обязана не позднее следующего рабочего дня направить соответствующую информацию в Росфинмониторинг. Таким образом, счет будет заблокирован не сразу.

— В борьбе с противоправными действиями предлагаемые изменения могут помочь остановить их дальнейшее совершение. Однако здесь возникают и некоторые риски для граждан, поскольку, во-первых, под число «подозрительных» иногда попадают и непротивоправные операции, а во-вторых, нет механизма «обеливания» платежей в случае ошибочной блокировки, — сказала Рамзенкова.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров в разговоре с «ВМ» рассказал, что в информационных системах существует система уведомления и условного документооборота с кредитными учреждениями, с банками. По крайней мере, в МВД.

— В рамках этой системы документооборота и будут выставляться автоматическое уведомление и блокировка. Уведомления будут приходить сразу при возникновении подозрений у органов правопорядка. Это решение ограничивает возможности участников несанкционированных акций, предполагаемых террористов и других преступников, — сказал эксперт.

Однако в случае с защитой обычных граждан, например, от телефонных мошенничеств, это решение не окажет большой пользы. По словам Бедерова, денежные переводы на карты и счета третьих лиц, снятие средств без ведома владельцев сложно будет отследить и оперативно заблокировать при помощи такой системы.

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин рассказал, что предложение Росфинмониторинга связано с деятельностью преступных групп, которые аккумулируют и перевозят похищенные средства граждан. Оно назрело давно и поможет в защите россиян от возможных угроз безопасности.

— Такое приостановление операций возможно при наличии достаточных данных и доказательств. Все указывает на то, что это не спонтанная реакция правоохранителей, а результат некой разработки. Поэтому в поправках к закону и упоминаются МВД, ФСБ и наркотические темы. Проект про то, где преступники уже саккумулировали похищенные средства и пытаются их увезти. Поэтому там банковская роль невелика. Этот законопроект очень похож на действующую систему противодействия терроризму, — добавил собеседник «ВМ».

По его словам, сегодня в ходе межведомственной комиссии ведомств принимается решение по блокировке счетов лица, которое подозревается в участии в террористической деятельности. Как отметил Емелин, это развитие данной темы «за пределы сферы совершения серьезных преступлений».

— Поэтому мы не рассматриваем законопроект как часть нашего механизма борьбы с переводами без согласия, а скорее, как часть государственных мер по поимке преступников и блокировке похищенных ими средств. Это очередной этап системы, это не инновация. Плюс добавление нового функционала: не было таких полномочий у правоохраны, такого надзора у прокуратуры, — заключил Емелин.