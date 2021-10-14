«Дойдут до каждого»: как будет проходить первая цифровая перепись населения

Фото: Пресс-служба Росстата

В пятницу, 15 октября, в России стартует очередная перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Об особенностях проведения мероприятия и его необходимости в интервью «Вечерней Москве» рассказал заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) Павел Смелов.

— Павел Александрович, зачем в эпоху всеобщей цифровизации вообще понадобилась такая вещь, как перепись населения?

— Это красиво звучит, когда мы говорим о «всеобщей цифровизации», находясь в Москве. Если даже чуть-чуть отъехать от Москвы, то далеко не у всех людей есть компьютеры, далеко не у всех есть интернет. Во-вторых, у людей есть миф о том, что существует куча баз данных, где хранится вся информация. Но на самом деле это не так. Нет даже единой базы просто о численности населения, не говоря уже просто о его каких-то качественных характеристиках. Эту базу данных сейчас планируется сделать. Ее создает ФНС вместе с нами, и следующая перепись на ней будет основана. Опять же, остаются вопросы, на которые могут ответить только люди. Та же самая национальность. Самоидентификация человека может меняться в течение жизни. Сегодня человек может причислять себя к одной национальности, а потом — к другой. Это нормальная история. Ее нужно уточнять.

— В чем особенность текущей переписи населения?

— Главная особенность в том, что мы будем использовать передовые цифровые технологии. Это портал госуслуг. Любой человек может зайти и переписать всю свою семью под одной учетной записью. Однако с учетом того, что не у всех людей есть компьютеры и интернет, все равно сохранится формат работы переписчиков. Они дойдут до каждого дома. Вторая особенность в том, что все наши переписчики будут оснащены планшетными компьютерами, не будут таскать с собой кипу бумаг. Все сразу будут забивать в систему, и итоги переписи будут подведены гораздо быстрее.

— Планшеты отечественные?

— Да, полностью. Сам планшет отечественный и программное обеспечение отечественное. Это абсолютно закрытый контур, никаких утечек быть не может.

— О чем больше всего хочется узнать властям?

— Самое основное — численность населения и его расселение, то есть фактическое место проживания, а не регистрация. Это число может от субъекта к субъекту варьироваться. Самый главный пример — Москва. Здесь зарегистрировано, например, 10 миллионов человек, а проживает гораздо больше. И это только перепись показывает. Исходя из этого дальше идет планирование: развитие инфраструктуры и тому подобное. Когда создаются детские сады и школы, они же проектируются не на зарегистрированное население, а на фактически проживающее.

— Какие именно вопросы будут связаны с внутрироссийской миграцией населения?

— Самые простые — это «Где проживаете?», «Где вы родились?» и «Когда переехали в этот населенный пункт?». Вторая группа вопросов касается трудовой миграции. Мы уточняем, где человек работает, в каком регионе. Потому что у нас есть работа и вахтовым методом. С той же Московской областью и Москвой мы сможем понять, как потоки людей между этими двумя регионами распределяются.

— Насколько с эпидемиологической точки зрения перепись будет безопасна?

— Мы подготовились так, как смогли. Все наши переписчики оснащены средствами защиты. Для них проходит отдельный инструктаж. Все переписные участки подобраны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, с местными властями мы постоянно в контакте. Туда, где будут выявляться заболевшие на карантине, переписчики приходить не будут. В этом случае людей обзвонят и попросят пройти перепись через портал «Госуслуги». Если у человека нет компьютера и смартфона, то в крайнем случае закон позволяет переписать его по телефонной связи. Если человек к концу переписи все равно будет на карантине, с ним точно созвонятся и обязательно перепишут данные.

СПРАВКА «ВМ»

Всероссийская перепись населения будет включать в себя анкету более чем из 20 вопросов, затрагивающих темы образования, источников дохода, жилищных условий и национальной самоидентификации человека. Помимо граждан России, в ней смогут принять участие иностранцы, временно проживающие на территории РФ. Проводиться перепись будет на 10 языках, включая английский и китайский.

Для того чтобы пройти опрос, достаточно иметь стандартную учетную запись на портале «Госуслуги». При этом воспользоваться можно как сайтом, так и приложением. Те, кто не имеет учетной записи или электронных устройств, смогут прийти на один из десятков тысяч переписных пунктов или попросить своих родственников ответить на вопросы через портал госуслуг. Кроме того, по домам будут ходить переписчики. Только в Москве для этого задействуют 26,5 тысячи человек, по данным mos.ru.

На портале госуслуг перепись продлится до 8 ноября, переписные пункты и переписчики будут работать до 14 ноября, а итоги подведут в начале 2022 года.