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Землякам везде у нас помогут: активисты рассказывают приезжим, как проще адаптироваться в столице

Альфия Камилова

Общество
Землякам везде у нас помогут: активисты рассказывают приезжим, как проще адаптироваться в столице
Студентка МГУ Яна Наумова, журналисты Шамсиддин Бобоев (в центре) и Мехрзод Шарифзода обмениваются мнениями по итогам конференции / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

На конференции «О проблемах интеграции и адаптации мигрантов в мегаполисах», которая прошла в Общественной палате Российской Федерации, журналисты и блогеры представили проекты, призванные помочь трудовым мигрантам освоиться в Москве.

Проект Гильдии межэтнической журналистики «Москва — территория взаимопонимания» был создан как неформальное объединение, в которое вошли 20 представителей Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Многие из участников проекта в прошлом профессиональные журналисты. Именно они готовы взять на себя важную миссию знакомить своих соотечественников, приехавших в российскую столицу, с инициативами и проектами, которые помогут им и их семьям адаптироваться в Москве и реализовать все свои самые смелые планы.

— В свое время все участники проекта прошли путь мигранта и теперь готовы поделиться накопленным опытом со своими земляками, — говорит инициатор проекта, президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге. — И самое главное, могут донести эту ценную информацию до мигрантов на родных языках.

Бешеный ритм жизни, незнакомые правила, новейшие технологии, огромное количество людей — все это может вызвать у приезжих растерянность. Еще сложнее разобраться в окружающем тем, кто приехал в Москву, плохо зная русский язык. Для таких мигрантов просто необходимы механизмы, которые помогут быстрее адаптироваться в мегаполисе. Такого же мнения придерживается блогер Бахтияр Касенов.

— Я веду свою страничку в «Фейсбуке» на кыргызском языке, — рассказывает активист. — У меня порядка пяти тысяч подписчиков, которым я постоянно напоминаю: «Мы в гостях, поэтому должны вести себя так, как принято именно здесь».

Каждый из нас — лицо своего народа, сделал один человек плохой поступок, а тень будет падать на нацию! Поэтому я поясняю, как стоит вести себя на улице, в транспорте, в магазине. Как официально и бесплатно получать медицинскую помощь, куда обратиться в том или ином случае. Иногда приезжих обманывают земляки, которые приехали в столицу раньше. Например, некоторые умудряются продавать нелегальные транспортные карты по более низкой цене, чем проездные стоят в кассе метро. Я отговариваю всех от такой опасной покупки, ведь это административное нарушение. Лучше купить официальный проездной и ничего не бояться, спокойно жить и работать. Только что приехавшим в большой город очень нужна актуальная, полезная и понятная информация, и я стараюсь доступно ее донести.

Активистка Гульназ Опузбекова представила на встрече сайт «Кыргызы России». Полезная для мигрантов информация будет размещаться на нем сразу на двух языках — киргизском и русском. Сейчас сайт готовится к запуску.

ФАКТ

На сайте «Кыргызы России» можно будет прочитать о порядке оформления документов, в том числе для получения гражданства, узнать, как заполнять для этого бланки.

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