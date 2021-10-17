Страсти по мухомору: откуда взялся опасный грибной тренд

Фото: Pixabay

Среди грибов, известных всем без исключения, лидерство, конечно, у шампиньонов. О второй знаменитости — мухоморе — рассказывает автор грибных прогнозов Сергей Федотов.

Да, шампиньоны у нас — в каждом магазине, недаром 80 процентов искусственно выращенных грибов приходится на них.

Потом идут другие грибы, у разных народов свои предпочтения. В России тройка лидеров была такова: белый, рыжик, груздь. Но в разных регионах свои вкусовые предпочтения. Главное в другом: в представлении большинства главный гриб-негодяй у нас, конечно же, мухомор. Причем по умолчанию считается, что речь идет именно о красном мухоморе. В психологии красный (алый) цвет имеет двоякое значение: это крайняя степень опасности, кровь или красота, а также любовь, величие, победа.

Но, как говорится, от победы до беды — один шаг. Вот и мухомор проявляет себя двояко: с одной стороны, вселяет страх, с другой — имеет славу чудо-лекаря. Но сначала давайте познакомимся с основными представителями этой «семейки».

Фото: Гавриил Григоров / Вечерняя Москва

Красный

Красивый гриб с крупной, до 20 см в диаметре, шляпкой, мякоть почти не имеет запаха, шляпка усыпана белыми «бородавочками». Издревле считался «грибом шаманов» и породил огромное количество легенд. Имеет некоторое количество ядовитых веществ.

Фото: Pixabay

Пантерный

Очень похож по цветовой гамме на серо-розовый, но по тону темнее, не розовеет на срезе, имеет юбку без рубчиков. Этот мухомор содержит в разы больше концентрации нежелательных для человека веществ. Да, летальнй исход наступит при употреблении этого мухомора сырым и в значительном количестве, но экспериментировать не стоит. С бледной поганкой он по ядовитости несравним, но все же...

Фото:Dmitriy Bochkov / CC BY-SA 3.0

Порфировый

Шляпка до 8 см в диаметре, буро-серая с фиолетовым отливом. Ядовит!

Фото: George Chernilevsky / public domain

Серо-розовый

По форме напоминает красный, но по цвету отличается. У него есть свойство розоветь на месте среза, а его роскошная юбочка на ножке имеет рубчики. Начинает расти раньше красного, обильно, в почете в южных областях, на Украине, где его называют маремухой. Этот мухомор, по мнению Сергея Федотова, не требует отваривания и на вкус сладковат, но мы очень просим вас воздержаться от экспериментов!

Фото: public domain

Поганковидный

Шляпка у этого мухомора сначала белая, потом желтовато-зеленоватая, с крупными белыми хлопьями. Относится к разряду несъедобных, но не ядовитых грибов.

Фото: Miika Silfverberg / CC BY-SA 2.0

Вонючий

Белая, блестящая шляпка этого ядовитого гриба достигает 12 см в диаметре, мякоть имеет неприятный запах, что и обеспечило мухомору его название.

Фото: Deutsche Gesellschaft für Mykologie / CC BY 3.0

Королевский

Выделяется коричневой шляпкой гриба, внешне эффектен, по ядовитости находится между красным и пантерным «собратьями».

Осторожнее с экспериментами

Итак, с представителями мухоморного роду-племени мы разобрались. В чем же секрет его нынешней популярности?

Все новое — интересно. А еще это — «забытое старое». Истории про целебную силу «ведьминых грибов» и «пищи шаманов» бесконечны. Неужели предки были глупее? Нет оснований так думать!

— В России тройка грибных лидеров всегда была такой: белый, рыжик, груздь, — рассказывает наш эксперт Сергей Федотов. — Но и мухоморов у нас растет много. Герой легенд о ведьмах и колдунах, красный мухомор имеет определенное количество ядовитых веществ, он оно не так велико, так что умереть от него практически нереально. (Сергей Федотов вообще считает, что даже если съесть один-два красных мухомора до отваривания, ничего непоправимого не произойдет, если, конечно, у вас нет на грибы аллергии! — «ВМ»)

— Если съесть сырым груздь, особенно черный, очень неприятные испытаете ощущения, — предупреждает Федотов. — И вот что важно: каждый гриб требует правильного приготовления. Сейчас некоторые микологи говорят, что после отваривания красного мухомора дважды по 10–15 минут, с обязательным сливом отвара, егоможно дальше готовить любым способом. Также и при сушке «уходит» след слабоядовитых веществ. Кроме того, сегодня многие делают настойки на мухоморах для лечения суставов, говорят, эффективные. Кроме того, в моду входят «микродозинги» из сухих мухоморов.

Даже пантерные мухоморы в этом качестве используют, а уж они точно не безобидны. Официальная медицина на это мероприятие глядит косо, и сам я достаточно скептически к «микродозингам» отношусь, но что касается мухомора красного — да, ел, причем и сырым, и сушеным, и жареным, это гриб вкусный, по консистенции как сыроежка. Уже есть в Москве и рестораны, подающие блюда из красных мухоморов. Одна лишь закавыка: вопрос о съедобности мухоморов еще окончательно не решен, так что будьте осторожны с экспериментами! Ну и напоследок о прогнозах. В 2021 году в средней полосе России был небывалый урожай красных мухоморов. До этого нечто подобное случалось пять лет назад, в 2016-м. Значит, теперь ждем массового выхода в 2026-м!

ВАЖНО

Напоминаем: официальная медицина допускает только наружное применение настоек и мазей из мухоморов!