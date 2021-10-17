День отца: истории трех пап, которые в одиночку воспитывают детей

Фото из личного архива семьи Колочковых

В октябре 2021 года президент России официально учредил официально праздник День отца. Теперь его будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября. В честь нового праздника «Вечерняя Москва» пообщалась с папами, которые в одиночку воспитывают детей.

У меня мальчик и мальчик

Михаил Орлов после развода с женой в 2020 году воспитывает двух сыновей — Игоря (11 лет) и Кирилла (9 лет). Сейчас ему 42 года. Раньше работал юристом. Пять лет назад переквалифицировался в тренера по шахматам.

— Старшему сыну было четыре года, когда он активно начал интересоваться шахматами. Я отвел его в секцию, познакомился с руководителями клуба «Каисса», втянулся. Там мне предложили получить квалификацию судьи. После занятий я стал судьей и тренером по шахматам. Сейчас я работаю в ГБУ, тренирую группы детей. Также сужу на московских соревнованиях. Есть вторая судейская категория. В скором времени буду сдавать на первую. Сейчас работаю в этом направлении. Признаюсь, что получаю большее удовольствие, чем от юриспруденции. Работать с детьми всегда интересно, да и шахматы всегда нравились, поэтому убежден, что заниматься нужно любимым делом.

— Как у вас устроена жизнь?

— С прошлого лета воспитываю детей самостоятельно. У нас все выстроено и слаженно. Ребята помогают с домашними обязанностями. Контролировать их школьную активность помогают электронные технологии, которые позволяют мне вникать в учебный процесс и следить за оценками. Хотя, я считаю, что учиться нужно не для оценок, а для знаний, и меня не столько волнуют отметки, сколько, что у них по итогу в головах остается после уроков. Увлечения у них, как и у всех ровесников. У старшего в первую очередь — шахматы. Ходит на дополнительные занятия в «Каиссу», участвует в соревнованиях, имеет первый юношеский разряд по шахматам. Также увлекается на любительском районном уровне футболом. Кирилл тоже понемногу занимается футболом и шахматами, но у него больше склонность к силовым видам спорта. Думаю, отдать его на секцию единоборств. У него также обнаруживается страсть что-то делать своими руками, изобретать. У старшего открываются интересные способности к кулинарии, он находит в интернете различные рецепты и пытается что-то приготовить сам. Получается достаточно хорошо. Поэтому помощники у меня отличные, мне с ними комфортно и легко. Они не инфантильные, активные, с хорошим настроем по жизни. Нельзя сказать, что я тащу какой-то воз, мы все вместе живем и развиваемся, помогая друг другу.

Фото из личного архива семьи Орловых

— Что важнее: знания, логика или коммуникативность?

— Для детей необходим симбиоз знаний, логики и коммуникативности. Если проседает одно, то будет отсутствовать другое. Если у вас нет логики, то у вас не будет коммуникативности, потому что вы не поймете этих всех связей. Если не будет коммуникативности, то получится Никола Тесла, который будет что-то изобретать, но не будет счастлив на другом уровне.

— А вам бывает сложно?

— Сложно – понятие относительное. Бывает, конечно, что устаешь, Но сказать, что я ломлюсь через какие-то непроходимые чащобы, нельзя. Мне нормально.Бывают проблемы с мотивацией к учебе у старшего сына. Я пытаюсь ему объяснять, что мы находимся только в начале его жизненного пути и точно ответить на вопрос «зачем это нужно?» пока не можем. Нельзя абсолютно предугадать, что пригодиться в дальнейшей жизни. Объясняю ему, что комплексное образование необходимо для того, чтобы вырасти полноценным человеком с хорошим кругозором, с правильной базой, на которой ты сможешь построить что-то нужное. Иногда такое бывает. Это чисто психологические моменты, но я их решаю.

— Развод с женой был для Вас ударом? Что бы вы посоветовали людям. Которые оказались в подобной ситуации?

— В первую очередь нужно сесть и обдумать, что находится в приоритете и как дальше жить. Когда у меня случилась такая ситуация, я был в состоянии легкого шока от всего, что произошло.А потом я собрался с мыслями, понял, что у меня есть дети, я хочу, чтобы они выросли достойными людьми для самих себя, для страны. А что для этого нужно сделать? — работать самому и показывать личным примером. Если говорить про семью, то у каждого есть свои ценности и уклады. У меня лично полное понимание с моими детьми, и, надеюсь, у них со мной тоже.

Фото из личного архива семьи Орловых

— Как реагируют окружающие на то, что вы один?

— Люди обычно удивляются. Так уж повелось, дети остаются обычно с мамами в нашей стране. Удивляются, но с позитивным настроем, с посылом «здорово, молодец». Ну и, конечно, многие поддерживают. Самая главная помощь исходит от моей мамы, ведь нужно и женское внимание в воспитании. Со своей мамой они тоже общаются, но она сейчас живет в другом регионе и не может постоянно присутствовать в их жизни. Поэтому бабушка и помогает по хозяйству, и общается с мальчиками.

— Шахматы помогают в воспитании детей?

— Шахматы – это определенная дисциплина, привитие логики процессов принятия решений, выбор оптимальных решений за ограниченные промежутки времени. Это помогает и в воспитании, и самим детям как-то мобилизовываться. Шахматы должны быть рекомендованы всем и как форма досуга, и как вид спорта. По моим личным ощущениям, шахматы способны улучшить человека. Я бы не сказал, что кардинально поменяется личность, она все же формируется в детстве и раннем отрочестве, но какие-то узловые моменты подтянуть, конечно, помогает. Помимо логики и коммуникации, приобретается понимание процессов, что всегда что-то чему-то предшествует.

— Готовы привести в дом новую женщину или уже нет?

— Я был сильно ранен в начале своего нового пути. Сейчас со мной все хорошо. Я целенаправленно не ищу другую женщину, но если я и встречу кого-то, то дети меня поддержат.

Пришлось доказывать, что я отец

Игорь и Кристина познакомились, когда ему было 43, а ей 21. Она приехала на автосервис, где он работал. Возникла симпатия.У Кристины уже была дочь 2,5 года. Дочка стала сразу называть Игоря папой. Обвенчались, но официально не расписались: Кристина должна была стать юристом международного права — не хотели портить ей карьеру биографией мужа.

В 2017 году на Пасху напекли куличей, сходили в Храм. А ночью Кристина, будучи на седьмом месяце беременности, скоропостижно скончалась из-за разрыва аневризмы сосуда. Ей было 30 лет.

Игорь Колочков остался один с пятью детьми, которых должны были забрать органы опеки, так как официально он им был никто.

В День отца многодетный папа рассказал, как справляется один с пятью детьми, возит на море, на рыбалку на Волгу, участвует в школьных, городских и районных соревнованиях.

— Как удалось оставить детей?

— Я не мог похоронить Кристину, так как дети должны были сразу уехать в спецприемник опеки. Тогда мы оформили временную опеку на тещу, но дети жили со мной. Потом бабушка не хотела отдавать опеку, так как – это приличные деньги. Пришлось доказывать, что я отец. Пришлось делать биологическую экспертизу, брать рекомендации в школе, в храме. Четверых вернули. Старшая осталась под опекой бабушки, так как я ей не кровный отец. Частично она с нами живет. Ей сейчас 15 лет. Не оформлять законный брак — это была большая ошибка. Закон нельзя обходить. Свои отношения нужно регистрировать.

Фото из личного архива семьи Колочковых

— Кто Вам помогал? Сейчас помогает?

— Мне помогли храм, люди. Была и финансовая помощь, и психологически. Владыка прислал письмо с утешением. Я подумал, из этого мира уходят и старцы, и младенцы. Ну значит время пришло. Тяжело, конечно. Мы просто собрались вместе и переживали эту трагедию. Каждый по-своему, переживает утрату: кто-то начинает пить, кто-то уходит в себя. Но я решил не ломать жизнь, а продолжать. Пусть она будет тяжелее. Жизнь должна идти вперед. Таких моментов, чтобы руки опустились, не бывает. Дети не дают. Это испытание. И я понял это сразу. Нужно его выдержать. Сейчас Государство оказывает поддержку. Выплачиваются средства по утере кормильца. Работаю на полставки. Дети пытаются сами подрабатывать, но я прошу их учиться.

— А кем подрабатывают дети?

— Например, младшая дочь в 8 лет летом работала моделью на фабрике одежды, на неё примеряли одежду.Она накопила себе на телефон за 20 тысяч рублей.

— А какие основные методы воспитания вы используете?

— Я получил авторитет, как самый справедливый, самый добрый. И поэтому даже самому маленькому пытаюсь доказать свою правоту. Даже обязанности по дому не вменяются, я только обращаюсь с просьбой: приготовить обед, уборку сделать. Никто не отказывает. Считаю, что нельзя наказывать сгоряча. Наказание можно отложить. Папа не должен потерять авторитет. Было, сгоряча наказал, а потом извинялся. Наказание у нас сейчас – это лишение планшета или телевизора. Стараюсь быть строгим – не получается. Не могу ругать. Бывает хочется, но лучше забыть.

— Что самое сложное?

— Самое сложное то, что дети пытаются самовоспитываться в интернете. Много лишнего там.Но 20 мин в день я разрешаю пользоваться соцсетями. Еще мне с девочками сложно. Я не могу научить их носить платья и колготки. Мамы нет, и некому научить. Любят играть в футбол и хоккей. Одеваются, как мальчишки.

Фото из личного архива семьи Колочковых

— О чем вы говорите с детьми?

— Малейший конфликт может привести к большим неприятностям. Я пытаюсь объяснить это. Самое главное, что должен привить папа – любовь, доверие. Но материнскую любовь невозможно компенсировать.

— А Вы не думали найти новую маму детям?

— Ну куда мне жениться? Мне сейчас 56 лет. Мои ровесники уже на трибуне за внуков болеют, а я на поле с молодыми папами канат перетягиваю. И найти замену Кристине сложно.

— Что вы можете пожелать другим папам, которые остались с детьми без супруги?

— Терпения.

— А что вы о себе можете сказать?

— Мы приятно видеть, как развиваются мои дети. Я всё-таки счастливый человек. Не хотел бы начинать жизнь сначала. Застраховавшись от одних ошибок не убережешься от других.

Когда у тебя 28 родительских чатов

У Александра Алексеева 12 детей, и он воспитывает их один уже много лет.

Александру 41 год. У него три высших образования — экономические, юридическое и педагогическое. Работает руководителем проекта по внедрению информационных технологий: горячих линий, телефонных станций, систем контроля доступа в помещения, управления локальной инфраструктурой организаций и так далее.

Педагогическое образование он получил, чтобы лучше понимать своих детей. А дети — это Алексей (18 лет), Александра (16 лет), Даниил (15 лет), Анна (14 лет), Сергей (13 лет), Елизавета (12 лет), Иулиания (11 лет), Николай (10 лет), Михаил (9 лет), Тихон (7 лет), София (6 лет) и Лука (5 лет).

— Что случилось с мамой детей?

— Тяжело заболела.

— Сколько лет Вы уже один с детьми?

— Три года. Но болела она довольно длительное время, поэтому уже лет шесть детьми занимался в основном я.

— Что самое сложное — уроки, поведение, организовать быт?

— Сложно организовать быт. По сути ты удаленно руководишь маленькой сетью миров. Потому что каждый ребенок — своя вселенная, и вокруг него свой мир: учеба, друзья, допобразование. И всё это надо контролировать.Когда у тебя 28 родительских чатов, где иногда пишут безумные вещи…Иногда захочется разбить телефон. И плюс уроки, конечно же, потому что не всем они легко даются. И сейчас мы живём в Подмосковье, а учимся в центре Москвы. Все приезжают уставшие.

Фото из личного архива семьи Алексеевых

— Кто помогает?

— Бабушка и дедушка. Друзья. Есть православная служба «Милосердие», они помогают с нянькой. Сейчас они в школе и садике, а когда, например, заболел кто-то или если я поздно с работы возвращаюсь, помогают.

— А что Вас больше радует? Таланты, успехи детей, или все здоровы — уже праздник? Или помощь со стороны, Вы понимаете, что вы не один?

— Конечно, уверенность, что ты не один. Есть какие-то люди, друзья, сотрудники на работе, партнеры, которые готовы оказать поддержку. Иногда мне важнее не поддержка, а сам факт принятия и понимания. Потому что складывается впечатление, что большая часть людей воспринимают многодетность, особенно такого масштаба, как некую неадекватность.

— Чем отличается рождение первого ребенка от второго, третьего и других? Эмоции те же или каждый ребенок — что-то особое?

Абсолютно разное эмоции. Интересно, что эти моменты, воспоминания о рождении детей — они мозаикой врезаются надолго в жизнь. Казалось бы, с рождения первого ребенка 18 лет прошло, а все равно эти мозаики складываются. Помню, как еду в троллейбусе, жена мне звонит: «Родила». Я просто закричал — такой восторг, радость была. Я папа! Люди шарахались, но потом поздравляли. Когда забирал его из роддома, такой взрослый солидный дядя себе казался. А потом уже более спокойно всё было. Но все равно с каждым какие-то приключения случались и в роддоме, и в ожидании малыша.

Когда супруга родила дочь через 12 месяцев, я привёз её домой, понёс в ванную, снимаю подгузник, а «там» ничего нет (смеётся). Такой шок, так испугался, потом отошел: «Да это ж девочка!».

Когда появился третий ребенок, я понял, что я стал полноценным папой. Наступило ощущение полноты. Ощущение именно отцовства. До этого воспринималось, как игрушечки, что-то делаешь, бегаешь там. А теперь я уже папа. Может это было связано с тем, что у моего отца трое детей, и мне хотелось на него равняться, потому что я очень уважаю его, горжусь им и люблю его, и мне хотелось, наверное, быть похожим на него.

— Вы в одном роддоме рожали, Вас там уже знали, наверное?

— В четырёх роддомах, но большую часть в одном. Первый раз были проблемы. У жены было зрение минус 8, и ей не разрешали рожать, хотели делать кесарево сечение. Мы поехали к офтальмологу, проверяли сетчатку. В итоге жена родила 12 детей естественным путем, не потеряв зрение.

Фото: Pixabay

— Вам всё время приходится быть в тонусе. Устаёте?

— Наверное, человек адаптируется. Когда просыпаешься — сделал зарядку, идешь умываться, чистишь зубы — это же не является насилием над собой. Ты об этом даже не задумываешься, механически делаешь. Дети — это продолжение тебя, это часть твоей жизни, и поэтому ты просто ими живешь.

Не понимаю людей, которые говорят «вот, надо расслабляться».Да, иногда хочется просто выйти, убежать в лес побегать. Я люблю бегать. Но это не от детей, а просто естественная потребность человека в какой-то момент остаться одному и прийти в норму.

— Что Вас расстраивает больше всего — двойки, поведение?

Моменты невзаимопонимания между нами. Я к двойкам спокойно отношусь. Сам я на отлично закончил школу — у меня был пунктик. Продолжаю сейчас регулярно учиться, это некоторая помешанность на обучении. Я это понимаю и стараюсь не давить на детей: «Ты должен выучиться». Да ничего он не должен!

Поэтому, если бывают двойки, мы об этом разговариваем, пытаемся искать решение, что непонятно, искать людей, репетиторов, самостоятельно смотреть видео с объяснением.

Часто удивляешься, такие простые вещи, а ты никогда не задумывался, как это делается. Ребенок это не понимает, ты находишь это решение — это такой восторг и для тебя, и для ребенка. И ощущение, что папа решает, помогает тебе, что к папе можно прийти за решениями. Мне кажется, это дает силы ребенку. Это даёт ему уверенность в дальнейшей жизни.

Меня расстраивает, если произошло недопонимание. Есть строгое правило — возвращаться домой до 23:00. Ребенок не приехал, не сообщил, не позвонил, что задерживается — это, конечно, выбивает из колеи и сильно раздражает.

— Что радует?

Радуют их успехи, их любовь, их забота. Все дни рождения празднуем вместе, куда-то обязательно вместе ездим. Радуют их подарки, которые сами делают, или копят и покупают. Очень важно в общении с детьми — умение принимать подарки. Очень многие люди как-то: ну принёс рисуночек, ну ладно, спасибо, ты молодец. Да ты посмотри! Это ребёнок тебе сделал! Он хотел как-то выразить себя. Посмотри, даже если тебе безразлично, найди в себе силы сказать спасибо, обнять, поцеловать. Я очень радуюсь, очень ценю подарки.

Очень важно не критиковать любые действия ребёнка, не запрещать их, а поддерживать. И тогда у них будет внутреннее доверие к тебе. Они в любых трудных ситуациях, что бы ни случилось, придут к тебе, и у тебя будет шанс им помочь. Даже сейчас, когда старший вырос, уже в институте, живёт отдельно, каждый день ждешь какой-то весточки от него. Может быть, это сентиментально, но внутренне ты чувствуешь, что у него радостное событие произошло или наоборот какая-то проблема.

У меня есть традиция — когда мой день рождения, я в первую очередь поздравляю своих родителей — это же их счастье изначально. Несмотря на то, что в разных городах живем, отправляю что-нибудь. Стараюсь и своим детям привить: «Да, это твой день рождения, подарок подарю. Помнишь, как мы бабушке и дедушке дарили подарок на мой день рождения и как они радовались?». Напрямую не говорю, что я тоже хочу получить подарок. Но дети понимают, что это будет приятно, они это ценят и стремятся так же делать.

— А что Вы можете пожелать тем отцам, которые может еще не такие многодетные, но тоже хотят стать папами 10+? Может предостеречь от чего-то?

— Любить своих жен, заботиться о них, принимать их, поддерживать. Если есть теплые, радостные отношения, поддержка, любовь, взаимопонимание, то какие бы ни были болезни, проблемы, все выровняется. И всеми силами надо стараться принять другого человека. Если есть возможность сохранять мир, семью, то нужно это делать. Это очень важно для детей, для их будущего. Сейчас много одиноких девушек, парней, начинаешь с ними разговаривать, общаться — понимаешь, всё это едет из детско-родительских отношений, из-за того, что у мамы с папой не клеилось, разошлись или ещё что-то такое. Все эти трагедии взрослой жизни берутначало из детства. Поэтому, решив родить ребенка, будь добр, доведи этот пункт до конца. Не надо стремиться родить 10 и боле детей. Очень важно осознанно подходить к каждому ребёнку. Вот ты его родил — будет добр, неси за него ответственность. Основная задача твоя на период роста, взросления ребенка — не развлекуха, а именно обеспечение жизни и формирование личности малыша.

— Нужен ли в стране официальный день Отца?

— Наверное, нужен. Потому что был какой-то перекос, везде слышал «мама-героиня», вокруг всё про маму. И все всевозможные мероприятия в стране очень сильно заточены были под женщину. Я не умаляю достоинств женщины. Но не должно быть перекоса. Это два абсолютно равноправных человека — мама и папа. Надо, чтобы был день и мамы, и папы. Кстати, у меня дети часто спрашивали: «Пап, а почему есть день мамы, а дня папы нет? Давай мы тогда сами сделаем его». Но я им отвечал»: «Зато у нас есть День семьи, любви и верности».