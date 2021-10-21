Детский сервис по-взрослому: электронная запись делает жизнь родителей проще

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В четверг, 21 октярбя, в столичном Стройкомплексе сообщили, что в Троицком и Новомосковском округах завершается сооружение трех детсадов, еще одно дошкольное учреждение строители сдают в районе Орехово-Борисово Южное. Вне зависимости от расположения детского сада записать ребенка можно дистанционно — для этого необходимо открыть портал столичного правительства mos.ru. Подробнее об этом узнали корреспонденты «Вечерняя Москва».

С этого года все этапы процесса записи и зачисления ребенка в детский сад переведены в электронный формат. Как подать заявление в дошкольное учреждение, «ВМ» рассказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Вот уже почти 8 лет подача заявления для приема (записи) ребенка в детский сад организована в электронном виде.

— Но все последующие документы — заявление непосредственно на зачисление перед началом посещения ребенком детского сада, договор с организацией, медицинскую карту — приходилось оформлять очно и в бумажном виде. Теперь же весь процесс доступен онлайн, и у родителей освободится время на более важные вещи. В следующем учебном году планируется запустить эту возможность и по зачислению в первый класс, — отметила Елена Шинкарук.

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Данные проверят

Принимают в детские сады Москвы с двух лет и четырех месяцев, а в нескольких районах города с этого года начали зачислять детей в возрасте двух лет и двух месяцев.

— При этом предельный возраст, в котором могут принять ребенка в дошкольное учреждение, составляет семь лет, — уточнила председатель комитета.

Ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания в Москве. Приоритетное право на зачисление есть у детей, которые либо сами, либо их родители относятся к льготным категориям. Кроме того, преимущества есть у малышей, если их братья или сестры уже посещают конкретное дошкольное учреждение.

— Электронное заявление может подать один из родителей или законных представителей ребенка, — пояснила Шинкарук.

Что касается документов, то в настоящее время их перечень сведен к минимуму, и в основном от родителей необходимы только базовые сведения (не нужны даже сканкопии). Потребуются паспортные данные заявителя (одного из родителей или законного представителя), а также данные свидетельства о рождении ребенка, адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на территории города Москвы и сведения о льготе при их наличии.

— В процессе оформления заявления вы сможете выбрать от одной до трех образовательных организаций с дошкольными группами, в которые хотите записать своего ребенка, первая из которых будет приоритетной, две другие — дополнительными, одно из учреждений необходимо выбрать с учетом места проживания/регистрации ребенка. Также нужно указать желаемый год поступления в детский сад. В заявлении можно отдельно отметить пожелание о посещении ребенком группы кратковременного пребывания, такую группу ребенок может начать посещать с 1,5 лет, — добавила глава Комитета госуслуг.

Информация о зарегистрированном заявлении о записи в детский сад появится в личном кабинете на mos.ru, а также будет направлена на адрес электронной почты заявителя.

— Для исключения последующей необходимости личного предоставления копий документов о ребенке и его родителях в целях формирования личного дела — при подаче электронного заявления на зачисление дополнительно предусмотрена возможность направления соответствующих копий через личный кабинет заявителя на mos.ru. Личное дело ребенка в учреждении будет сформировано также в электронном виде, — сказала она.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Нужна подготовка

Не стоит забывать, что в каждой семье процесс адаптации ребенка к дошкольному учреждению индивидуален. Но все же малыша можно подготовить заранее, чтобы стресс был минимален. Как рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Варвара Лаврентьева, ребенку нужно как можно раньше начинать говорить о том, как в детском саду здорово и интересно, что там будет много увлекательных занятий, а также новые игрушки.

— Важно научить расставаться с родителями, чтобы ребенок мог отпускать взрослого, с которым больше всего времени находится, — как правило, маму. Вначале это могут быть короткие промежутки в час-два, затем — дольше. К саду поможет адаптироваться и группа кратковременного пребывания, — отметила Варвара Лаврентьева.

Немаловажно и самим родителям настроиться, что все будет именно так, как они рассказывают своему ребенку. Дети считывают состояние родителей, их тревоги. Поэтому, отмечает специалист, если родители беспокоятся, то важно прежде всего разобраться со своим состоянием, начать с себя, сформировать свое позитивное отношение к детскому саду.

Что касается времени, которое займет адаптация, то у всех этот период протекает по-своему. Психолог пояснила, что есть дети, которые легче остаются в группе, а есть те, которым требуется немного больше времени. Но вот возраст, в котором надо отдать малыша в дошкольное учреждение, определяется на усмотрение родителей.

— Решение в каждом конкретном случае родителям следует принимать, анализируя все факторы, включая как эмоциональное и физическое состояние ребенка, так и задачи, возможности и потребности семьи в целом, — подчеркнула она.

В случае возникновения трудностей, категорического нежелания идти в детский сад и других родителям важно помнить, что двух-трехлетнего ребенка в большей степени интересует предметный мир, который его окружает.

— Поэтому основным мотивом все же будут слова о том, что в группе будет много интересных игрушек, — отметила эксперт.

Для детей постарше важнее отношения со сверстниками и взрослыми, а значит, его привлекут те занятия, которые ребенок посещает в дошкольной группе. А еще можно договориться, что, когда пройдет пять будних дней и наступят выходные, вы вместе с ребенком отправитесь на прогулку, посетите парк, музей или какое-то другое интересное место.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Заняться своими делами

Истории родителей, которые отдают малышей в детский сад, нередко похожи. Так, многодетная мама Екатерина Корнеева отмечает удобство современных сервисов: не нужно стоять в очередях, чтобы подать заявление в детский сад, достаточно в любое время открыть портал mos.ru.

— У меня трое детей: два сына и дочь, — рассказала она. — Старший ребенок уже кадет, у него занятия и спортивные секции с утра до вечера. Средняя дочка второй год ходит в детский сад.

По словам москвички, проблем с подачей документов у нее не возникло. В местной поликлинике ее дети прошли все необходимые обследования, им сделали прививки.

Противопоказаний находиться в коллективе не было.

— Водили дочь в сад по часу, по два, ребенок привыкал первое время, — поделилась Екатерина. — Иногда болели, куда ж без этого, таков процесс адаптации. Теперь моя маленькая Лиза бежит в группу сама к другим ребятам.

С кем-то делится игрушками, дружит, на кого-то может и обидеться. Но воспитатели умеют найти подход ко всем детям, а примирить маленький коллектив может увлекательная игра.

Младший сын Екатерины Мирон пока дома, с мамой и папой, а по вечерам — в компании старших брата и сестры.

— Младшему еще нет и года, но я уже задумываюсь, чтобы отдать его в детский сад, — сказала Екатерина Корнеева.

Сейчас многодетная мама работает. На это время оставляет Мирона с бабушкой или папой, когда у него выходной. Старшие дети тоже помогают.

Похожая ситуация и у москвички Алены Лиановой. Только детей у нее четверо.

— Но все начинали рано ходить в детский сад, — рассказала она. — Мне нужно время на обучение, работу, на спортивные занятия. Записать в детский сад просто. Важнее потом выстраивать общий режим в семье.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— С каждым годом мы все больше внимания уделяем поддержке семей с детьми. Получать соцуслуги становится все проще, более 380 услуг сейчас доступны в онлайн-формате. Постоянно увеличивается размер различных пособий и расширяются категории, которые их получают. Множество услуг семьи могут получить в онлайн-формате. На портале mos.ru миллионы пользователей записывают детей в школу, детский сад и кружки, получают путевки в оздоровительные лагеря, узнают результаты единого государственного экзамена, оформляют социальные выплаты.

Игорь Кривов, педиатр:

— В многодетных семьях старшие дети могут ходить в школу и детский сад, заболевать и после заражать младших. Чаще всего вирусные инфекции проходят без каких-либо осложнений. В первый год происходит адаптация в детском коллективе, когда иммунитет проходит своего рода тренировку. Ребенок встречается с новыми для себя инфекциями, реагируя на них разными проявлениями ОРВИ. Кашель, насморк, повышение температуры — классическая картина. Главное — соблюдать режим.