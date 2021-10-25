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Публичное пространство: как выиграть суд из-за порочащего репутацию поста в соцсетях

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Публичное пространство: как выиграть суд из-за порочащего репутацию поста в соцсетях
Фото: pexels.com

25 октября россиянину впервые удалось доказать свою правоту в судебном деле о моральном вреде из-за публикации в Instagram. Мужчина выиграл пять тысяч рублей, обвинив жену в распространении порочащей информации о нем. «Вечерняя Москва» разбиралась, есть ли смысл обращаться в суд из-за публикаций в соцсетях и какие факторы чаще всего мешают выиграть подобный процесс.

Как доказать свою правоту: три условия

Выиграть суд по делу о моральном вреде, причиненном публикацией в социальной сети, зачастую бывает нелегко. В одном разбирательстве должны «сойтись сразу три фактора», сообщил юрист Василий Воробьев в беседе с «Вечерней Москвой».

Первая трудность: необходимость подтверждения личности человека, распространившего порочащие сведения. Ситуация осложняется тем, что пользователи социальных сетей зачастую скрывают свои настоящие имена и контактные номера. Исключение составляют официально подтвержденные, верифицированные страницы, объяснил специалист.

— Обвинителю придется доказать в суде факт распространения ложной информации. Зачастую сведения об ответчике, публикуемые в социальных сетях, являются анонимными. Тогда их попросту невозможно связать с конкретным лицом. Страницы, не имеющие официальной верификации, не подтверждены паспортными данными, — рассказал Воробьев.

Во-вторых, заявителю нужно доказать, что распространенные о нем сведения действительно являются порочащими, напомнил собеседник «ВМ». По его словам, такая информация «выставляет человека в негативном свете» или подрывает его деловую репутацию.

Третье условие для победы в суде: доказательство недостоверности информации, попавшей в публичное пространство.

— Сведения должны быть заведомо недостоверными. Обычно обвиняемый доказывает достоверность этой информации, чтобы оправдать себя, — пояснил Воробьев.

По его словам, три указанных условия редко «сходятся» в одном деле — этот фактор серьезно уменьшает вероятность победы заявителя в суде.

— Три этих положения должны совпасть. Часто удается доказать, что сведения недостоверные и порочащие. Но не доказано, что они распространены именно обвиняемым. А бывает наоборот: доказано, что сведения распространены конкретным лицом и что они недостоверны, но информация не является порочащей, — поделился юрист.

Когда стоит обращаться в суд?

Судебный процесс увенчается успехом для заявителя, если соблюдены три условия, указанные выше, напомнил эксперт.

— В первую очередь нужно убедиться, что способ распространения позволяет идентифицировать человека или организацию. Стоит проверить, указаны ли на странице обвиняемого достоверные личные данные. Также нужно быть уверенным в том, что опубликованные сведения действительно ложные, — порекомендовал Воробьев.

Не стоит обращаться в суд ради «удовлетворения прихоти»: скорее всего, расходы на процесс превысят сумму компенсации морального вреда, высказался собеседник издания.

— Сумма компенсации морального вреда порой доходит до смешного. Расход на одно судебное разбирательство может составить примерно 80–100 тысяч рублей. В таком случае игра не будет стоить свеч. В суд надо обращаться, только если распространенная информация действительно порочит честь гражданина или касается деловой репутации, то есть влияет на будущее. Если обращение в суд — это своего рода прихоть, не стоит прибегать к инстанциям, — посоветовал юрист.

Однако в некоторых ситуациях удается увеличить сумму компенсации морального вреда. Для этого истец обязан доказать, что публикация порочащей информации обострила у него течение какого-либо заболевания на нервной почве. Тогда виновный будет обязан возместить потерпевшему стоимость лечения, уточнил Воробьев.

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