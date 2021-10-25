Юные жители столицы являются самыми результативными участниками Всероссийской олимпиады школьников

Ученик 9-го класса школы № 2057 Иван Солянкин с раннего детства очень любознательный и с младших классов участвует в различных школьных олимпиадах. В этом году он успешно справился с заданиями первого этапа олимпиады по литературе и теперь готовится к следующему / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В понедельник, 25 октября, в столице стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. По итогам первого этапа в нем примут участие более 115 тысяч учащихся 7–11-х классов.

Всероссийская олимпиада школьников — яркое и масштабное событие системы образования. Начала испытаний ежегодно ждут тысячи учеников, которые хотят проверить свои силы и знания по 24 предметам. Начинается все со школьного этапа, затем муниципальный, региональный и, конечно, заключительный.

Как отмечают в Департаменте образования и науки Москвы, за последние годы интерес ребят к олимпиадам значительно вырос. При этом улучшились и результаты школьников. Так, например, если в 2010 году на счету москвичей было всего 76 дипломов победителей и 202 призера, то в 2021 году 266 и 1080 дипломов соответственно.

— Выросло и количество школ, участвующих в олимпиадах, — отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы Иван Ященко. — Сегодня состязания доступны всем образовательным учреждениям города, не только элитным школам, как это было ранее.

Иван Ященко также добавил, что вырос интерес к таким предметам, как математика, биология, химия и физика. Многие ребята выбирают иностранные языки на олимпиаде, в том числе китайский. Например, активное участие в интеллектуальных состязаниях принимает ученик 9-го класса школы № 2057 Иван Солянкин. Он, как и в прошлом году, прошел на муниципальный этап Всероссийской олимпиады по литературе.

— Любовь к ней привила мне моя учительница, — поделился он. — И уровень знаний, который она дает, на очень высоком уровне.

По словам Ивана, школьных знаний хватает для участия в олимпиадах, но изучение дополнительной литературы поможет в выполнении более сложных заданий.

— Не стоит волноваться и бояться, пробуйте свои силы, — говорит школьник. — Но готовиться к состязанию нужно заранее, не откладывайте на потом.

А все успевать, по мнению ученика, поможет составленный распорядок дня и четкое следование плану. В этом его секрет успеха.

Ученица 10-го класса школы № 58 Екатерина Ходарева в прошлом году стала победителем регионального этапа по астрономии. В этом году тоже участвует в олимпиаде по этому предмету и дополнительно еще выбрала физику.

— С детства читаю энциклопедии, нравится познавать окружающий мир, — поделилась она.

Олимпиады, считает Екатерина, хорошая возможность поступить в вуз без экзаменов и найти таких же увлеченных этим предметом друзей.

— Задачи, кстати, более интересные. И оценивают не только знания, но и как ты мыслишь, — добавила школьница.

КСТАТИ

С 28 октября по 7 ноября в московских школах пройдут каникулы. Аналогичное решение принято и для других образовательных учреждений России. В Министерстве просвещения Российской Федерации вчера отметили, что не планируют переводить детей на дистанционный формат учебы после завершения нерабочих дней. А вот некоторые учебные заведения высшего образования уже объявили студентам о переходе на онлайн-формат обучения.

ЦИТАТА

Александр Молотков, руководитель Департамента образования и науки Москвы:

— Наши ученики радуют своими успехами на всероссийских и международных состязаниях. За 10 лет количество дипломов, завоеванных москвичами, увеличилось более чем в три раза.