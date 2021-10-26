«Хочу сниматься с дочками»: Мария Порошина — о театре, стереотипах и семье

Фото: instagram / poroshinamariyamikhaylovna

На телеканале «Россия» идет показ нового сериала «Медиум» — о женщине с необычными способностями. Исполнительница главной роли Мария Порошина, рассказала «Вечерней Москве» о том, как она совмещает театр, кино и материнство.

— Мария, в фильме «Медиум» ваша героиня открывает в себе необычные способности. Она — медиум и может видеть вещие сны. А вы верите в экстрасенсов?

— Эта история, конечно, нереальная. Анна — обыкновенный человек, который страдает от своего дара. Для нее это наказание. Она очень неравнодушная, ей хочется делать добро. И постоянно приходится делать выбор, чтобы изменить мир к лучшему. Ну и, конечно, мне очень нравится остросюжетный сценарий, который затрагивает многие аспекты жизни — с детективными моментами, с личной романтической историей, есть дети, дружба, юмор — здесь много что можно сыграть, над чем поразмыслить. Я снималась в «Ночном дозоре» — это тоже философская сказка для взрослых, хотя там у меня совсем другой персонаж. В общем, работать интересно, необычно и иногда страшновато — как всегда, когда сталкиваешься с непознанным.

— Вы Скорпион по знаку зодиака. В гороскопы верите?

— Мне кажется, важно не отвлекаться от главного жизненного пути, который нам задан судьбой, природой.

Актер Иван Рудаков с актрисой Марией Порошиной / Фото: Из личного архива Ивана Рудакова

— Можете назвать любимый телесериал, в котором участвовали?

— Очень люблю проект «Монтекристо», там были замечательные актеры, четыре режиссера. Фильм «Всегда говори всегда» — это одна из первых моих ролей, с режиссером Алексеем Козловым. Он многому меня научил. Я ведь была новичок — не знала многих технических вещей. И много узнала об актерской игре — многие вещи можно использовать не так, как в театре. Например, в «Анне Герман» я влюбилась в сценарий.

Я многого о ней не знала. Оказывается, она два раза была при смерти, какими мучениями, ожиданиями и верой достался ей единственный ее ребенок, о котором она мечтала, какая огромная сила духа и сила смирения были в этой женщине. Я читала о ней — плакала, смеялась, удивлялась.

В кино играла маму Анны Герман, которая ее пережила. Хорошо написанный сценарий. Важные для меня картины «Офицерские жены» и «Вера, Надежда, Любовь» — семейная сага, где мне довелось играть пожилую женщину — со всеми вытекающими для кожи последствиями. Приходилось восстанавливаться после особого «старческого» грима. Я уже трижды играла старость, и мне нравится этот опыт: ты как бы продвигаешься вперед во времени, анализируешь психологию пожилого человека, обнаруживаешь какие-то вещи, которые молодежь не может понять. Но если молодой человек понимает и принимает старость, представляет себе, что с ним будет через много лет, он не станет совершать некоторых ошибок. Очень важно уделять в семье внимание старикам, принимать их любовь и опыт.

— Мария, Вы играете в театральной компании. Спектакли проходит в разных театрах, в разных городах.

— Я играю в пяти разных компаниях. Семь спектаклей абсолютно разных — в разных жанрах. С замечательными режиссерами. Это и Кшиштоф Занусси, и ученик Петра Фоменко Гарольд Стрелков, и ученик Олега Табакова Дмитрий Петрунь, и другие.

Театр в моей жизни занимает очень важное место. Легендарный спектакль «Эмигранты» Михаила Макеева по пьесе Славомира Мрожека во МХАТе, в котором участвовали Александр Феклистов и Роман Козак, произвел на меня в свое время очень сильное впечатление. Именно после него я решила поступать в театральный институт. Даже больше — поняла, насколько важна актерская профессия. Как много мыслей, чувств, опыта может дать зрителю артист на сцене. Мне казалось, я не справлюсь с такой большой задачей, думала, что совершенно недостойна. Хотя с первого раза поступила в театральный институт.

У меня были две попытки поработать с Андроном Кончаловским в Театре Моссовета, в пьесах Чехова «Дядя Ваня» и Эдварда Радзинского «Палач». Но, будучи беременной третьим ребенком, мне пришлось оставить репетиции и «выпасть» на какое-то время. Год проработала в «Театре на Покровке» у Сергея Арцибашева. Но стали звать в кино, совмещать стало трудно и пришлось уйти.

Мария Порошина в сериале «Березка» / Кадр из сериала «Березка», 2018

— А приходилось отказываться от ролей в кино?

— Да, если я понимала: что-то похожее я уже делала или это недостаточно интересно выписано. Или есть какие-то смущающие меня этические моменты. Даже иногда приходилось сидеть без работы, но лучше делать что-то качественное, чем пытаться «вытягивать» неинтересную историю.

— Вам хотелось бы сняться вместе с дочерьми?

— Конечно, хотелось бы. Но работать с ребенком — это не так просто. Мне всегда жалко деток: они быстро устают, а это тяжелый труд. У нас в «Медиуме» снимается девочка Полиночка, и ее мама — у которой еще четверо детей — о ней очень заботится и постоянно находится «в режиме» друга, менеджера — следит, чтобы у ребенка не было перегрузок. Многим детям нравится, они выбирают актерское призвание потом. Но мои пусть сначала получат школьное образование, позанимаются в кружках, походят на дополнительные занятия. Окрепнут, подрастут — а потом уже сами сделают выбор. Если выберут искусство — буду им поддержкой и опорой.

— Ваша старшая дочь Полина — актриса. Младшие уже подумывают о том, кем станут?

— За Полю я рада! Она играет в трех прекрасных спектаклях «Тартюф», «Не в свои сани не садись» и «ДовЛаТов». Не скрою, мне бы хотелось, чтобы дети выбирали разные профессии. Это бы расширило наш общий кругозор, всегда интересно, когда твой ребенок увлечен чем-то совершенно для тебя незнакомым — стал врачом, инженером, экологом.

— Как в таком плотном рабочем графике вы находите время для общения с детьми?

— Если съемки в другом городе, стараюсь, чтобы это было не более пяти дней подряд. Либо все по очереди приезжают ко мне. Сначала — маленькие. Потом — средние, потом — Полина со своим молодым человеком или с подружкой.

Фото: Пресс-служба «Современного Театра Антрепризы»

— Мария, а кто поддерживает вас в трудные минуты?

— Дети — просто улыбкой, шуткой, объятиями снимают любой стресс, и ты понимаешь, что нет ничего важнее близких. У меня есть подруги, я их люблю. Есть такие, с кем мы вместе уже многие годы. Мы можем не видеться какое-то время, но точно знаем, что мы друг о друге думаем, доверяем, помогаем. Есть много предубеждений против женской дружбы — жди подвода и каверз. Я убеждена, что людям нужно верить и не осуждать. Нужно быть великодушными. Доверие и умение слушать — самые важные качества как в дружбе, так и в любви.

ДОСЬЕ

Мария Порошина родилась в Москве 1 ноября 1973 года в театральной семье. Окончила школу с углубленным изучением французского языка. В 1997 году — Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Известность актрисе принесли роль Тамары в сериале «Бригада» (2002) и главная роль в сериале «Всегда говори «всегда» (2003―2012).

Многодетная мама

Старшая дочь Марии Полина — от первого брака с актером Гошей Куценко — уже живет отдельно и строит свою жизнь. Средние девочки — Серафима, Аграфена и Глафира — родились от другого актера, с которым актриса разошлась в 2018 году. А в 2019-м родился сын Андрей. Имя отца мальчика Мария не афиширует.

Старшая дочь, признается Мария, уже воплотила мамину мечту: в свои 25 лет стала педагогом, преподает студентам на актерском факультете. Полина занимается со студентами, ставит спектакли. Ей это нравится, как и играть в театре.

Творческая атмосфера окружала Порошину с детства. «Моя мама — режиссер оперы, — говорит «Вечерке» Мария Порошина. — Она проработала 40 лет в Большом театре, ученица Бориса Покровского, педагог. Бабушка — актриса Театра оперетты, папа — солист ансамбля «Березка». А с папиной стороны у нас — все учителя. Дедушка — учитель математики и физики, бабушка — завуч школы, преподавала русский и литературу, тети — тоже преподаватели. Если бы кто-то из моих детей пошел по учительской линии, я была бы рада. Я часто ездила на Урал, где они жили, — мы с сестрами очень много узнавали за лето.Наша бабушка много нами занималась».

О загадочном

«Мы можем «считывать» таинственные знаки, видеть подсказки, кто-то увлекается гороскопами. Если происходят загадочные события, читаю главу из Евангелия на ночь», — говорит Мария.

В юности была театралкой

«В юности я ходила на все спектакли, — рассказывает Мария, — пересмотрела все спектакли театра «Сфера». Ходила и в Малый, и в Большой, и в Оперетту, и в Молодежный. «Но я себя не ассоциировала с этой профессией, только душа трепетала».

Учится новому даже во сне

«До сих пор я бываю недовольна собой как актрисой, — говорит Порошина, — вижу свои ошибки, и хочется учиться дальше. Мне часто снятся сны, что я учусь в Щукинском институте и продолжаю повышение квалификации. Занимаюсь с нашими любимыми педагогами. Стараюсь постоянно совершенствоваться в профессии».