Брошь со стрелой и луком: Эльвира Набиуллина попадет четко в цель

Брошь Эльвиры Набиуллиной вновь в центре внимания: эксперты ищут в ней послание / Фото: YouTube / Банк России

Центробанк шестой раз подряд повысил ключевую ставку. Она увеличилась с 6,75 до 7,5 процента.

Рост ключевой ставки повлияет на всех москвичей, отмечает экономист Владимир Григорьев.

— Кредиты банков станут более дорогими. И ипотечные, и потребительские, и автокредиты, — объясняет «Вечерке» эксперт. — Поэтому тем гражданам, кто планирует брать их в ближайшее время, придется немного переплатить. Рост ключевой ставки также повлияет и на стоимость продуктов. Поэтому ситуацию может улучшить только экономический рост. Однако сейчас его прогнозировать сложно. Скорее всего, ставка со временем упадет, а затем повысится обратно.

К слову, на пресс-конференции по повышению ключевой ставки присутствовала и председатель банка России Эльвира Набиуллина. Она, как и всегда, выбрала для появления в свет необычную брошку. На этот раз — в виде лука со стрелой.

— Это скорее хороший знак. Можно сказать, что Набиуллина преследует четкую цель, в которую она обязательно попадет, — считает историк моды Григорий Катаев. — И эта цель явно положительная. Ведь человек, занимающий такую должность в течение многих лет, заботится о нас, простых гражданах.