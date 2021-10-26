Жизненные драмы Малого театра: Главархив Москвы — о неудачном переезде театра и полицейских разбирательствах в XIX веке

Зрительный зал Государственного академического Малого театра СССР после реконструкции / Фото: Наум Грановский / Главархив Москвы

Малый театр был открыт ровно 197 лет назад - 26 (14 – по старому стилю) октября 1824 года. Изначально труппа Малого театра возникла из актеров драматической части Московской императорской труппы, чья музыкальная часть стала основой Большого театра. Свой театр московские драматические актеры обрели лишь в середине 1820-х годов. Этот театра разместился в доме купца Варгина недалеко от Петровского театра на Театральной (в то время – Петровской) площади, где Малый театр находится и сегодня. В Главархиве сохранились документы, позволяющие лучше узнать историю Малого театра.

В самом начале своего существования театр называли «малым» в сравнении с Большим Петровским театром, и даже писали это название с маленькой буквы, что доказывают сохранившиеся материалы. Только со временем имя «Малый театр» стало настоящим именем заведения и символом театральной жизни Москвы. В определенные периоды он был даже популярнее Большого театра.

Но не всегда жизнь театра протекала спокойно. Так как он размещался в арендованном Дирекцией Императорских Московских театров доме, его существование зависело от возможностей аренды - регулярно проходили торги на наем этого дома. Кроме того, цена за аренду дома также постоянно менялась. Вместе с тем за выкуп дома Варгин просил неимоверные деньги – 600 тысяч рублей, что было как минимум вдвое дороже его настоящей стоимости.

Мысль о переезде в другое здание возникла в 1833 году. Тогда директор Императорских Московских театров, писатель Михаил Загоскин, в отчаянии обратился к министру Императорского двора с предложением купить другое здание для Малого театра – дом Раевской. Это здание находилось недалеко от Кузнецкого моста близ Большого театра и обладало просторным двором. Но самое главное – дом Раевской стоил вдвое дешевле, и его можно было с легкостью переделать под новое назначение.

Сцена из спектакля Малого театра «Горе от ума» с участием актёров: И.В. Самарина в роли Чацкого, М.С. Щепкина в роли Фамусова, Г.С. Ольгина в роли Скалозуба / Фото: Главархив Москвы

На саму покупку и переустройство требовалось около 400 тысяч рублей. Большую часть суммы предполагалось взять взаймы у Московского Опекунского совета, а 100 тысяч ожидали получить в качестве пособия из казны. Для последнего министр императорского двора обратился к московскому военному генерал-губернатору Голицыну, но получил твердый отказ, иМалый театр остался в своем старом здании, где находится до сих пор.

В Главархиве Москвы сохранились не только документы о попытке переезда Малого театра, но и об уголовном разбирательстве, которое случилось здесь в 1854 году. Так, тогда в секретном отделении Канцелярии московского генерал-губернатора завели целое дело об угрозе поджога театра. Старший унтер-офицер Иван Галанин, состоявший в театре на службе, получил письмо с угрозами, где фигурировал поджег, и тут же доложил об этом начальству.

Однако после расследования выяснилось, что Галанин подделал письмо с угрозами, подписал именем своей жены и отправил себе. Сделал он это для того, чтобы прекратить с ней отношения. Жена не могла терпеть измены мужа со служительницей театра, а также постоянные побои, поэтому ушла от него. По закону Галинин должен был предоставлять ей деньги на жизнь и лечение, но совсем не хотел этого делать. Поэтому он и обвинил женщину в сочинении угрожающего письма.

Сначала ему поверили, арестовали жену и даже держали ее какое-то время в секретной комнате Тверского частного дома, то есть в полицейской части. Но затем, разобравшись в обстоятельства дела, генерал-губернатор наложил резолюцию: жену совсем освободить из-под стражи, а дело оставить без последствий.