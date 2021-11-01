Весь дом на экране смартфона: жители провели самое масштабное собрание благодаря электронной платформе

Председатель совета дома Евгений Симонович рассказал, что жители почти единогласно выбрали в качестве площадки программу «Электронный дом» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Платформе «Электронный дом», созданной для более эффективной коммуникации между соседями, жителями и управляющей компанией, а также для решения насущных вопросов дома, исполняется год. «Вечерняя Москва» рассказывает об успехах проекта и о том, как инициативной группе жильцов удалось провести самое масштабное электронное собрание собственников.

1 ноября председатель совета дома, где прошло электронное собрание собственников, Евгений Симонович поделился с «ВМ» опытом и рассказал, как привлечь внимание жителей к решению важных вопросов.

Кто из нас знает своих соседей? Приветствия в лифте не в счет. Кто знает соседей хотя бы на уровне обмена номерами телефонов? Очевидно, что в большинстве случаев мы даже не знаем, как зовут людей, которые живут за стенкой. И в этом нет вины каждого конкретного человека, просто Москва — это огромный город с бешеным ритмом жизни, а дома часто насчитывают сотни квартир.

А теперь представим условную ситуацию, при которой в назначенный день всем жителям (ну или хотя бы их большинству) нужно решить очень важный вопрос, касающийся их дома. Это называется общее собрание собственников, на котором решаются как вопросы средней важности, например найма консьержа, так и крайне важные — скажем, смена управляющей компании. Платформа «Электронный дом» была призвана облегчить коммуникацию между жильцами, перенеся ее из очного формата в цифровой.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Жилье образцового содержания

Крупный жилой комплекс в районе Лефортово стал своеобразной витриной для застройщика. Сами жильцы признаются, что здесь все «по фэншую», что именно так должен выглядеть современный ЖК. Подкрепляя передовой статус, собственники тоже проявили себя как прогрессивные горожане и смогли организовать самое масштабное за годовую историю проекта «Электронный дом» собрание собственников: голосовали 205 собственников по рекордному для проекта числу вопросов. Это вдвойне удивительно, учитывая, что дом — новостройка.

Многие собственники еще даже не живут в своих квартирах. Мы встретились с председателем совета дома Евгением Симоновичем во дворе дома: здесь тихо, можно удобно расположиться на лавочках и послушать триумфальную историю. Евгений разрушил стереотип «старшего по дому». Это молодой энергичный человек, не бабушка-пенсионерка (со всем уважением к пожилым людям, тратящим свое время и силы на столь непростое дело).

— Мы купили квартиру на раннем этапе, за год до конца стройки. Тогда уже была построена первая очередь, жильцы этих корпусов уже организовали какие-то чаты своих домов, в которых мы тоже состояли, но потом отделились, — рассказывает Евгений.

Первое собрание собственников организовала управляющая компания. Председатель совета дома вспоминает, что управдом остался не совсем доволен результатами, а жильцы отмечали, что на повестку вынесли не совсем те вопросы, которые они хотели бы обсудить.

— В итоге мы решили, что нам нужно «свое» собрание собственников, потому что собрания от управляющей компании всегда бумажные. Соответственно и были «сказочные» совпадения — по нужным вопросам все результаты были в пользу управляющей компании. Проверить достоверность, конечно, невозможно, — говорит Евгений Симонович.

Перед жильцами встал выбор площадки для организации собрания — коммерческая или государственная. Тогда «Электронный дом» функционировал еще в пилотном режиме, и подключиться к платформе просто так было нельзя.

— Я связался с командой «Электронного дома», рассказал, что мы — новостройка. Мне ответили, что нас, конечно, могут подключить, если мы уверены, что наберем кворум, — объясняет Евгений.

Собрать кворум в новостройке — та еще задача. Многие затягивают ремонт на год, на два, а то и больше. Часть людей не зарегистрировали собственность в МФЦ, поэтому голосовать имеют право только на бланках. Некоторых собственников инициативной группе приходилось буквально «вести за ручку» по всем этапам регистрации.

Выбор «Электронного дома» в качестве площадки жители одобрили чуть ли не единогласно.

— Управляющая компания у нас большая, с ресурсами, поэтому мы подумали, что на коммерческие площадки может оказываться давление. Уровень доверия к mos.ru у людей уже достаточно высокий. Более того, в «Электронном доме» работают очень приятные люди, нам помогали по всем вопросам, — говорит Евгений.

Общее собрание собственников состоялось в сентябре этого года, кворум набрался, однако часть все-таки голосовали «бумажно». На повестку вынесли аж 19 вопросов.

— Мы выбрали совет дома, чтобы коммуницировать с управляющей компанией. Саму организацию мы не переизбирали, решили, что дадим им еще один шанс, а там уж посмотрим. Результаты собрания везде публикуются, передаются в Мосжилинспекцию. Не нужно самостоятельно выстраивать этот процесс, доказывать кому-то, что бланки настоящие. Все ведомства принимают результаты без проблем, — так председатель совета дома оценил цифровой сервис.

Рациональные предложения

Для организации собрания жителям пришлось «скинуться» — потребовалась сумма в 15 тысяч рублей для того, чтобы официально уведомить каждого собственника о проведении ОСС.

— В «Электронном доме» пока что нет официального пути уведомления до проведения первого собрания. Было бы неплохо, если бы эта функция появилась. Конечно, теперь мы приняли электронную площадку для официального информирования, — говорит Евгений Симонович.

По мнению Евгения, «Электронному дому» не хватает доступа к реестру собственников, потому что у управляющей компании порой не допросишься этих данных.

Платформа предоставляет возможность обращаться напрямую к управляющей компании по тем или иным вопросам, но в случае Евгения и его соседей эта функция пока что не работает.

— Наша управляющая компания пока не реагирует на сообщения. Возможно, этот функционал больше нацелен на государственный «Жилищник», у нашей управляющей компании нет прямой обязанности подключаться к платформе. Однако обязать ее это делать было одним из пунктов голосования, — говорит Евгений Симонович.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Напутствие

Первая, самая важная и, казалось бы, очевидная рекомендация, которую Симонович дает всем, кто желает также присоединиться к «Электронному дому» и провести свое собрание собственников, — узнать своих соседей.

— Я бы даже сказал, что иногда в простой панельной многоэтажке, в какой я и сам в свое время жил, это сделать даже проще, чем у нас, в новостройке, где было сложно найти людей. Однако нужно будет заслужить доверие, дать людям понять, что ты — именно тот человек, который составит правильные вопросы, — говорит Евгений.

Узнать соседей — это не всегда означает, что нужно ходить по подъездам и звонить во все звонки. Закон позволяет тому, кто хочет инициировать собрание, получить список жильцов в управляющей компании.

Зарегистрировавшись в «Электронном доме», пользователь будет видеть, кто из его соседей находится в системе. Таким образом можно отследить тот самый момент, когда наберется критическое число пользователей-собственников и можно будет инициировать собрание.

Симонович советует заранее продумать ключевые темы и тезисы, которые составят повестку голосования. Евгений рассказал, что, к примеру, для новостроек всегда актуальна тема доступа различных интернет-провайдеров в дом, поскольку обычно управляющая компания подключает дома к «своему» провайдеру. Удачными темами для голосования могут стать отказ или же добавление каких-то дополнительных услуг. Когда речь заходит о деньгах, люди всегда охотно участвуют в обсуждениях.

СПРАВКА

Платформа «Электронный дом» позволяет жильцам многоквартирных домов организовывать собрания собственников, передавать показания счетчиков, проводить опросы среди соседей по различным вопросам. Также пользователи платформы могут более эффективно взаимодействовать с управляющей компанией, заявлять о неполадках в квартире, в доме или во дворе. Одна из полезных функций платформы — «доска объявлений». Это более удобный аналог реальной доски на первом этаже.

РЕПЛИКА

Результаты впечатляют

Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления»:

— Ключевыми задачами проекта правительства Москвы является создание не просто удобного инструмента для решения всех вопросов, связанных с обслуживанием дома, но и эффективной и комфортной среды для цивилизованного добрососедства и взаимодействия жителей с управляющей организацией. С помощью сервисов «Электронного дома» собственники получают возможность принимать участие в жизни своего дома из любой точки мира. Платформа была запущена 12 ноября 2020 года. За год на ней зарегистрировались жители из 80 процентов многоквартирных домов Москвы, 30 процентов из них — в ведении частных управляющих компаний.

На платформе собраны все городские сервисы и электронные услуги, которые реализованы в городе в сфере ЖКХ: возможность вводить показания приборов учета; оплата ЕПД и электроэнергии; направление заявок о неисправности в квартире, доме, дворе, которые поступают в Единый диспетчерский центр и на портал «Наш город». За неделю через «Электронный дом» отправляется более 2 тысяч заявок от жителей. Для связи с управляющей организацией также реализован раздел «Сообщение в управляющую организацию», в котором можно задать вопросы и запросить уточнения по актуальным темам. Обращения жителей поступают в кабинет управляющих организаций, реализованный на платформе для оперативного и эффективного взаимодействия жителей с управляющими организациями. Такие кабинеты есть у всех ГБУ «Жилищник», а также у ряда частных управляющих организаций, которые регистрируются в «Электронном доме».

Большой блок разделов решает задачи взаимодействия жителей друг с другом как в формате общения, так и для решения юридически значимых вопросов: чат, электронная доска объявлений, возможность проведения опросов и общих собраний собственников на базе региональной системы без предварительного очного собрания. Сотрудники редакции «Электронного дома» всегда готовы прийти пользователям на помощь: отвечают на вопросы в соцсетях, проводят встречи, консультируют в ходе проведения общих собраний собственников, помогают разобраться со всеми сложностями в службе технической поддержки. Больше всего жителей волнуют вопросы взаимодействия с управляющими организациями, выполнение заявок на устранение неполадок и аспекты, связанные с проведением общих собраний собственников.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Александр Козлов, председатель Комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению:

— Платформа «Электронный дом» уже год демонстрирует свою востребованность у жителей. Более 300 общих собраний собственников — это фактически по одному собранию в день. На мой взгляд, такие цифры говорят сами за себя. Сервис удобен, понятен, безопасен. Причем в тех современных условиях, в которых мы находимся, он безопасен во всех смыслах. Не только в том плане, что никто не сможет подделать вашу подпись и проголосовать за вас, потому что система защищена. Но и в условиях продолжающейся пандемии это лучший вариант. Не нужно собираться большим количеством людей для обсуждения вопросов по содержанию дома, не нужно обходить соседей для сбора подписных листов: мнение каждого можно узнать с помощью онлайн-формата. К тому же большинство людей в последнее время настолько привыкли получать различные услуги в несколько кликов, что уверен: популярность «Электронного дома» будет только расти, и все больше жителей, управляющих организаций будут к нему подключаться и пользоваться.

Елена Николаева, председатель Комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию:

— «Электронный дом» позволяет москвичам в удобное для них время узнавать новости, касающиеся их дома, участвовать в голосованиях по внутридомовым вопросам или самим их организовывать. Однако создание и управление ТСЖ, ремонт подъезда, установка во дворе шлагбаума, обустройство клумбы — все эти вопросы часто надолго «зависали» по единственной причине: жильцов дома не получается собрать в одно время в одном месте. Именно поэтому я категорически приветствую новые возможности, которые позволяют сдвинуть проблему проведения общего собрания собственников. Слишком много было условий, которые становились непреодолимым барьером для собственников многоквартирных домов. Теперь москвичи могут проводить общие электронные собрания собственников без предварительной очной встречи жильцов дома. Электронные общие собрания собственников приобретают особое значение в ситуации пандемии: любые сервисы, позволяющие решать вопросы дистанционно, вместо того чтобы стоять группой в подъезде, сейчас актуальны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодняшний день к проекту «Электронный дом» подключились более 33 тысяч многоквартирных домов, зарегистрировались свыше 250 тысяч пользователей, из которых более 40 тысяч человек подтвердили право собственности на квартиру. За все время существования проекта «Электронный дом» жители провели 1903 опроса по различной тематике, завершили 313 общих собраний собственников, из которых большая часть — 265 — завершилась кворумом, 13 собраний пока находятся в активной фазе. На электронной платформе жители провели 10 опросов по теме установки шлагбаума во дворе. Всего к проекту «Электронный дом» подключено уже 80 процентов многоквартирных домов столицы. В Москве на данный момент насчитывается более 42 тысяч жилых домов, обслуживанием которых занимаются 611 управляющих компаний, 765 товариществ собственников жилья. Общая площадь жилого фонда столицы составляет 225,3 миллиона квадратных метров и постоянно увеличивается. Самой большой новостройкой столицы можно назвать жилой комплекс на Люблинской улице, в рамках которого запроектировано более 800 тысяч квадратных метров квартир.

КСТАТИ

Активным пользователям платформы «Электронный дом» начисляются баллы за передачу показаний счетчиков, первое размещение опроса или объявления. 500 баллов начисляют инициатору первого собрания собственников. Также баллы начисляют за каждого приглашенного в проект участника. Обменять баллы можно на любые виды из магазина поощрений проекта «Активный гражданин». Например, можно оформить сертификат на посещение «Москвариума» или пополнить транспортную карту «Тройка».