После выписки из больницы люди становятся ярыми сторонниками вакцинации

Фото: Из личного архива Оксаны Байковой

Эпидемическая обстановка в городе по-прежнему напряженная. Оксана Байкова, доктор медицинских наук, заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова, врач-терапевт рассказала «Вечерней Москве» о текущей ситуации в их медучреждении.

— Оксана Алексеевна, много ли тяжелых пациентов в вашей больнице?

— Свободные койки у нас есть, но пациентов довольно много. Можно сказать, что треть пациентов — тяжелые больные, требующие особого внимания и кислородной поддержки. Штамм «дельта», с которым мы сейчас столкнулись, отличается тяжелым течением болезни, стремительным поражением легких и тяжело поддается лечению классическими схемами. И если люди не начнут прислушиваться к рекомендациям врачей, не пойдут вакцинироваться, то ситуация может поменяться в худшую сторону и свободные койки могут закончиться. Нерабочие дни, которые, по моему мнению, очень своевременно ввели, не являются поводом для походов в гости, организации вечеринок. Количество новых случаев и госпитализаций растет, именно для предотвращения этого роста и приняты вынужденные меры.

— На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) люди, которые не вакцинировались?

— У нас в больницу очень редко попадают вакцинированные пациенты, а тяжелых среди них нет. Прививка прекрасно защищает от тяжелых осложнений коронавируса. После лечения в стационаре каждый хочет, чтобы вирус обошел стороной не только его, но и близких, не говоря уже о реанимации или ИВЛ. Дыхательная недостаточность, которую испытывают большинство наших пациентов, — не самое приятное чувство. Многим здоровым людям неприятно ходить в маске, не хватает воздуха. Практически все пациенты после выздоровления искренне благодарят врачей и становятся ярыми сторонниками вакцинации.

— Кто чаще всего заболевает в тяжелой форме? Кто больше подвержен риску?

— Люди старшего возраста, имеющие сопутствующие и хронические заболевания. Однако штамм «дельта» не менее опасен и для здоровых людей. Прививка нужна всем.

КСТАТИ

За пять месяцев со старта акции «С заботой о здоровье» более 300 тысяч горожан старшего возраста, сделавших прививку от коронавируса или прошедших повторную вакцинацию, получили подарочные наборы. Коробку выдают людям старше 65 лет, сделавшим первый компонент вакцины от коронавируса в период с 23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившим вакцинацию.