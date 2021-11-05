«Два года до вторжения»: эксперты назвали главные угрозы для россиян в интернете

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В интернете из года в год неуклонно растет число цифровых угроз. Они уже существенно начали влиять на нашу повседневную жизнь, лишая граждан России денег и нервов. О том, с чем приходится сталкиваться в информационном пространстве и как этому противодействовать, «Вечерняя Москва» поговорила со специалистами.

Главные угрозы

Общественная палата России на этой неделе представила доклад «Цифровые угрозы для гражданского общества». В лонг-лист 2021 года вошла 21 угроза: фейковые новости, пранки с целью выманивания денег, кибербуллинг, шок-контент, анонимность пользователей, излишнее доверие к неверифицированным источникам информации (лидерам мнений и различным коучам), всевластие социальных сетей, в основном западных, медиабезграмотность людей и другое.

Как объяснила социолог Ксения Касьянова, в целом новые вызовы можно разделить на два класса: угрозы исключительно информационные и угрозы, связанные с личной безопасностью в онлайн-пространстве или же ведущие к последствиям в офлайне.

— Их список расширяется. Но человек приноравливается к разным условиям. Сначала мы учимся пользоваться телефоном, потом научимся отсеивать фейки, опасную информацию от безопасной. Существует целый список дескрипторов информации, на которые мы сознательно и несознательно ориентируемся, — рассказала специалист.

Накручивают людей

Заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич на первое место в списке проблем информационного пространства ставит фейки. Также особое внимание он уделяет медиабезграмотности людей и неготовности ньюсмейкеров оперативно реагировать на информационные угрозы.

— Этот триумвират работает, и количество угроз продолжает расти. Без жестких и оперативных мер реагирования нам с ними не совладать. Но у нас есть два года, чтобы починить пробоины в наших информационных границах и все ниши, бреши подлатать во избежание информационного вторжения чужеродных сил. Перед наиболее важными событиями в жизни страны, к числу которых относятся и выборы президента в 2024 году, эти силы каждый раз используют новые формы, организуя различные информационные вбросы, чтобы по итогам фейковой кампании разбалансировать психическое, психологическое состояние людей. На это все нацелено, — отметил представитель ОП.

По его словам, за генеральной репетицией вторжения чужеродных сил в информационное пространство мы все могли наблюдать в ходе осенних выборов в Госдуму в этом году. Целями противников нашей страны были срыв голосования и нанесение вреда.

Также, с точки зрения Малькевича, фейковые вбросы регулярно используются в рамках тем, связанных с пандемией коронавируса, вакцинацией и переписью населения, чтобы «растить недовольство, провоцировать людей и накручивать».

Регулирование неизбежно

Как считает Ксения Касьянова, от введения норм и правил игры в интернет-пространстве, в частности в социальных сетях, никуда не уйти. И это касается не только России, но и всего мира.

— Социальные сети — публичное пространство. И мы видим, что нередко действия там приводят к последствиям в офлайне. Поэтому какие-то ограничения или правила их работы неизбежны, — подчеркнула специалист в беседе с «ВМ».

Тиктокер и филолог Мария Смолина, ведущая блог о русском языке, не согласна с тем, что нужно запрещать какой-то контент. Она придерживается мнения о том, что в вопросах противодействия фейковой информации важно научить пользователя самостоятельно ее фильтровать.

— Люди сами должны критически мыслить и отсеивать вредную информацию. Ведь если мне что-то запретят, я специально буду этим пользоваться. Такова психология человека. Я найду любые обходные пути, — заключила эксперт.

Александр Малькевич уверен, что идеальным здесь было бы саморегулирование социальных сетей по понятным и прозрачным правилам модерации контента. Пользователь должен понимать, что ему можно публиковать на своей личной странице, а что нельзя.

— Допустим, человек захотел опубликовать пост с экстремистским контентом. Система блокирует его и говорит, что он не может опубликовать этот контент. В идеале еще и помечает те слова, которые вызвали подозрение. При повторных и систематических нарушениях же пользователя просто удаляют, — предложил эксперт.

При этом Малькевич не считает регулирование интернета цензурой, посягательством на свободу слова и права граждан. Ни детская порнография, ни информация о распространении оружия, ни экстремистский контент, ни фан-группы различных преступников никакого отношения к свободе слова не имеют, пояснил эксперт.

— Естественно, должен быть составлен список, реестр запрещенной информации — что именно является запретным. И это надо исключать из любой социальной сети, чтобы не появлялись фан-клубы скулшутеров. За словами «скулшутер», «газлайтинг», «абьюзинг», «кибербуллинг» скрываются страшные вещи. А не все способны это понять, поскольку глубоко не вникают в смысл этих слов, — констатировал Малькевич.