Гепатолог назвал признаки проблем с печенью, которые приводят к циррозу

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Появление желтушности на коже, повышенная утомляемость и увеличение объема живота могут свидетельствовать о серьезных болезнях печени. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал врач-гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов.

Основным недугом при такой клинической картине является цирроз, уточнил он:

— Если речь идет о ранних стадиях болезни, то все начинается с возникновения слабости, повышенной утомляемости, сонливости в дневное время. У больного развивается бессонница ночью, ухудшается память и пропадает активность.

А вот изменение цвета кожного покрова, увеличение объема брюшной области являются признаками поздних стадий цирроза печени, уточнил доктор:

— Описанная симптоматика также может быть проявлением других болезней желудочно-кишечного тракта и печени в частности. В этот список можно включить гепатиты и гепатозы, опухоли печени, фиброзы и паразитарные инвазии. Многие заболевания сопровождаются болью в правом боку, нарушением пищеварительной системы, изменением цвета мочи и кала, резкой потерей веса, чередованием диареи с запорами, развитием желтухи.

Однако наиболее опасным заболеванием, которое практически не поддается лечению на запущенных стадиях, является цирротическое поражение печени. Его основным признаком, уточнил медик, выступает варикозное расширение вен на передней стенке брюшной полости. Это поражение приводит к тяжелым кровотечениям в пищеводе и желудке. Кроме того, развивается асцитический синдром, когда у больного «возникает огромный живот». В простонародье, уточнил эксперт, данное заболевание называют водянкой.

Самой распространенной причиной развития цирроза является алкоголизм, рассказал врач:

— В 25–30 процентах случаев именно алкогольная зависимость приводит к этой проблеме. Четверть популяции взрослого населения находится в группе риска, а это очень большая цифра. Заболевание, которое причиняет жизненно важному органу не меньший вред, чем алкоголь, является метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Ею страдают около 21 процента взрослого населения.

Гепатит С расположился на третьем месте в списке недугов, серьезно повреждающих печень, сказал Богомолов:

— У 1,5–3 процентов взрослого населения цирроз развивается в результате гепатита С. Зато все реже эта болезнь возникает при гепатите В, поскольку проблема легко решается с помощью вакцинации еще в младенческом возрасте.

По словам гепатолога, обнаружить проблему можно с помощью биохимического анализа крови и прохождения обследования у врача:

— Рекомендую ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой некоторые недуги можно определить. Поскольку гепатит С является верным предшественником развития цирроза, следует также сдавать экспресс-тесты и на наличие этой болезни. После врач проведет дополнительные исследования и назначит терапию.

Собеседник «ВМ» уточнил, что лечение цирроза печени и иных болезней, связанных с этим органом, заключается в употреблении специальных препаратов и в строгом соблюдении диеты:

— Мы настаиваем на исключении курения и спиртного. Еда должна быть полноценной по всем компонентам, но пациент при этом не должен набирать вес. Есть любопытные данные, связанные с позитивным влиянием средиземноморской диеты на печень. В рацион включают фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые и орехи.

Сформировавшийся цирроз печени необратим, констатировал Богомолов. По его словам, единственный способ спасти жизнь пациенту — трансплантация органа.