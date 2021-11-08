Общественные пространства становятся современными

Москвичка Ольга Астапчик с сыном Димой на прогулке у Гольяновского пруда. В этом году у водоема обустроили пристань. Рядом разместили памп-трек и павильон для мастер-классов, а напротив, на Уссурийской улице, дом 4, — смотровую площадку / Фото: Екатерина Алексеева/ Вечерняя Москва

В воскресенье, 7 ноября, в Комплексе городского хозяйства подвели итоги десятилетней программы благоустройства в столице. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, за это время в Москве приведено в порядок более 440 улиц.

Сегодня в городе благоустроено 886 парковых и озелененных территорий, 441 улица и общественное пространство.

— Трудно себе представить, что десять лет назад в городе было 130 организованных зеленых территорий. Сегодня их уже более 800, где есть все необходимые условия для полноценного досуга и занятий спортом, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благо устройства Петр Бирюков.

Среди крупных объектов благоустройства городской среды в этом году — остров Балчуг. Специалисты привели в порядок набережные, прилегающие к ним улицы и переулки, отремонтировали фасады зданий, оборудовали архитектурно-художественную подсветку, заменили освещение и сделали современные смотровые площадки. Также на острове планируют высадить почти 600 деревьев-крупномеров и более 21 тысячи кустарников.

Каждый округ столицы получил свои обустроенные пространства. Например, на юге города заметно преобразились Донской сквер и территория у монастыря, получили горожане и парк в пойме реки Чертановка.

— За три года заброшенный старый овраг полностью расчищен от мусора, обустроили доступ к части реки для жителей — большая часть водоема спрятана в коллекторы, — создали удобные тропинки с мостиками со спуском к пикниковым точкам, детским и спортивным площадкам. Здесь разбиты газоны и цветники. Получился красивый парк для прогулок, — рассказал префект Южного административного округа Алексей Челышев.

По его словам, второй по значимости объект — обустройство парка Сосенки в Царицыне. В 2018 году жители района обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой привести эту территорию в порядок.

— Инвестор, планировавший там строительство аквапарка, продержал порядка десяти лет земли и ничего не создал, — напомнил историю глава ЮАО. — Договор аренды расторгли в феврале текущего года. Теперь часть парка, расположенная рядом с этим участком, оборудована сценой для выступлений и встреч, оснащена детскими и игровыми площадками. Еще одну часть парка обустроили для занятий спортом.

Другой пример: на северо-востоке Москвы один из масштабных проектов — благоустройство парка «Яуза». От Ростокинского акведука до Московской кольцевой автодороги на протяжении 16 километров будет создано единое зеленое пространство. Часть парка уже привели в порядок, в этом году благоустроили две территории в пойме реки Чермянки.

Особое внимание уделяется водоемам города. Так, на юго-западе завершилось благоустройство двух из трех прудов каскада возле пересечения проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. А на востоке, в Гольянове, в парке создали современное общественное пространство со спорткластером. Всего же новый облик в этом году обрели более ста знаковых и парковых зон во всех округах города.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве на возведение нежилой недвижимости и благоустройство территорий направлено 30,9 процента внебюджетных средств. Более 500 деревьев и свыше 9,3 тысячи кустарников высадили на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД. За 10 лет в Москве комплексно обустроено 36 набережных.