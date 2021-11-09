МХАТ вновь оказался в центре скандала

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман разорвал отношения с газетой «Комсомольская правда». Главный редактор издания получил письмо с отказом в аккредитации от руководства театра. В скандале разбиралась корреспондент «Вечерней Москвы».

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин рассказал о том, что получил письмо от директора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана.

В обращении говорится, что театр прекращает партнерские отношения с «Комсомолкой» — якобы в газете оскорбляли и унижали бывшего президента МХАТа имени Горького Татьяну Доронину, и теперь журналистам газеты здесь не рады. (В распоряжении редакции «ВМ» есть письмо с подписью Владимира Кехмана).

— Так общаться с прессой — не уровень директора академического театра, — рассказал «ВМ» Владимир Сунгоркин. — Прикрываясь при этом именем великой актрисы Татьяны Дорониной, это абсурд.

Корреспондент «ВМ» обратилась за комментарием в Союз театральных деятелей. Там ответили, что про конфликт МХАТа и «Комсомолки» слышат впервые. Однако первый заместитель председателя Евгений Стеблов считает, что театр имел право на такое решение.

— Если человек пришел к вам в гости и обидел вас, захотите ли вы его видеть снова? — прокомментировал Евгений Стеблов.

Главред «Комсомолки» Владимир Сунгоркин с такой позицией не согласен. Он объяснил корреспонденту «ВМ», что МХАТ имени Горького — государственный театр, а не частный. Поэтому отказывать в аккредитации без решения суда такое учреждение не может. Кроме того, Сунгоркин с обвинениями Кехмана в адрес издания не согласен.

— Кехман говорит, что мы обидели выдающуюся актрису. Мы этого не делали. Мы к ней относимся с почтением, уважением и с любовью, — объяснил Владимир Сунгоркин. — Кроме того, мы никогда не аккредитовывались ни в этом театре, ни в другом. Мы даже не понимаем, о чем речь. Это, скорее, экзотическое поведение Кехмана. Должность директора театра обязывает к адекватному поведению.

Корреспондент «ВМ» связалась и с Владимиром Кехманом, чтобы выяснить, с чем было связано решение об отказе в аккредитации.

— Я не знаю. Это было не мое решение. И не я давал такое распоряжение. В театре есть другие люди, которые занимаются операционной деятельностью, — ответил Владимир Кехман. — Я не принимал такого решения. Но если оно кем-то принято, я не особо об этом сожалею. Я такие вопросы даже сам решать не хочу.

Узнав об ответе Владимира Кехмана, главред «Комсомолки» добавил:

— Думаю об этом все то же: театр абсурда, — резюмировал Владимир Сунгоркин.

Он также подчеркнул, что «Комсомолка» продолжит освещать события МХАТа имени Горького.

— Мы пишем о том, что интересно, — добавил Сунгоркин. — И Кехман, безусловно, человек интересный. Еще и такие инфоповоды подкидывает. Я думаю, это его цель — обратить на себя внимание.