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Столица глазами дяди Гиляя

Андрей Казаков

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«Вечерке» – 100 лет
Общество
Столица глазами дяди Гиляя
1880-е годы. Журналист Владимир Гиляровский / Фото: public domain

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Каждому краю найдется свой краевед, каждой эпохе — свой летописец. У Москвы, естественно, был свой. Им стал Владимир Алексеевич Гиляровский, «король репортажа» и один из авторов «Вечерней Москвы».

Знаменитый журналист и москвовед начал печататься еще в 1880-х годах в газетах «Будильник», «Русское слово» и «Московский листок». Именно там он состоялся как репортер и новостник — отправлял в редакцию свои сводки прямо с мест событий. За его плечами есть эпохальные репортажи. Но главное достижение и любовь всей его жизни — Москва и москвичи.

«Скорее я воображу Москву без царя-колокола и без царя-пушки, чем без тебя. Ты — пуп Москвы», — писал в письме Гиляровскому его товарищ — писатель Александр Куприн.

И, конечно, биография Гиляровского была бы неполной без его работы в «Вечерней Москве». Он начал печататься в газете с первых лет ее существования и написал для нее с десяток репортажей, большая часть из которых вошла в книгу «Москва и москвичи». Например, в заметке «Из прошлого Зоологического сада» рассказывалось, как в 1880-е годы слон взбесился и разнес полицейскую будку. Затем были статья «Последняя Троя» и очерк «Сухаревка». Все это войдет в знаменитую книгу. Она вышла в 1926 году и стала настоящим событием. Ее переиздавали десятки раз. Продается она и по сей день.

В номере «Вечерки» от 3 октября 1966 года появилось письмо гражданина А. Коляскина: «Королем репортажа называли замечательного русского журналиста В. А. Гиляровского. Но книги его достать трудно, разве что в букинистических магазинах. Не собираются ли переиздать что-нибудь из произведений дяди Гиляя?» Газета выяснила в издательстве «Московский рабочий», что «готовится к выпуску лучшая книга этого талантливого автора — «Москва и москвичи». Это подарочное издание. Оно увидит свет в будущем [то есть 1967] году».

— Главное, что сделал Гиляровский, — это создал достоверную и живую картину повседневной жизни Москвы конца XIX и начала XX века, — отметил историк и современный москвовед Александр Васькин. — За это мы ему безмерно благодарны. Он показал нам все глазами очевидца. А благодаря своему литературному и журналистскому таланту Гиляровский сохранил все в веках. Теперь его труды стали настоящим первоисточником, к которому мы обращаемся. А о значении его самого лучше Куприна действительно никто и не скажет. Александр Иванович назвал его просто — пуп Москвы, потому что без него представить себе столицу было уже невозможно».

Кстати, сам Гиляровский жил в Москве по нескольким адресам: в гостинице Голяшкина, что была на углу Тверской и Газетного переулка, и в Хлыновском тупике. Но его главный адрес — это Столешников переулок, 9. Там сейчас висит его мемориальная доска. И в целом Столешники — это вотчина дяди Гиляя. И по-другому эта местность уже никем не воспринимается.

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