«Денег не будет»: на что могут рассчитывать россияне, купившие туры у Mouzenidis Travel

Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

Из федерального реестра туроператоров 12 ноября исключен Mouzenidis Travel. Причина — заявление компании о невозможности выполнения своих обязанностей перед туристами. Около 27 тысяч российских путешественников заплатили греческому туроператору 18 миллионов евро. Деньги были переведены в Грецию, но так и не дошли до авиакомпаний и отелей. При этом Mouzenidis Travel на греческой территории с лета 2021 года приостановил свою работу. В Ростуризме заявили, что держат ситуацию «на особом контроле». О том, что теперь делать «брошенным» туристам и почему они не смогут получить полную сумму, потраченную на туры, — в материале «Вечерней Москвы».

Что обещают туристам

Под брендом «Музенидис Трэвел» деятельность в сфере выездного туризма осуществляли общества с ограниченной ответственностью «Музенидис Трэвел», «Музенидис Трэвел-СПб», «Музенидис Трэвел Ростов-на-Дону», «Музенидис Трэвел Екатеринбург», работающие, соответственно, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Екатеринбурге. Еще один туроператор — ООО «Музенидис Интур» — занимался внутренним туризмом.

Решение об исключении Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров дает возможность туристам обратиться за компенсацией средств в страховую компанию и Ассоциацию «Турпомощь». Как позже пояснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, финансовых гарантий компании, а это 80,5 миллиона рублей, не хватит на то, чтобы полностью покрыть «долг» перед туристами в 18 миллионов евро.

Как правило, в такой ситуации деньги делятся поровну на всех, кто подает заявки, либо в процентах от стоимости тура, уточнили специалисты РСТ. По их мнению, в итоге это окажутся лишь символические суммы, которые можно будет получить, заполнив большое количество бумаг.

Защищенность в пять процентов

Как подтвердил «ВМ» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, российским туристам действительно не стоит рассчитывать на полную компенсацию потраченных средств. Все, что сейчас по закону им могут предложить, — это выплата пяти процентов от стоимости несостоявшегося тура.

— В условиях ныне действующего законодательства никто не обязан предпринимать какие-то дополнительные действия. То есть турист в лучшем случае получит пять процентов от стоимости тура. Потому что законодательство и вся система страхования и гарантии туристической деятельности не менялись в России с середины 90-х годов. Это самый застойный сегмент российской экономики, но в мировой практике есть механизмы, благодаря которым компенсируют 100 процентов от тура в подобных случаях, — сказал эксперт.

По мнению специалиста, судиться россиянам в таком случае также не имеет смысла. Если у компании нет возможности выплатить всю сумму пострадавшим, решение суда будет положительным, а «денег не будет», пояснил Юрий Крупнов. Также собеседник «ВМ» сообщил, что готовит инициативу, направленную на защиту российских туристов в подобных ситуациях.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) жителям нашей страны посоветовали заранее покупать туры на новогодние праздники. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, уже сейчас есть туры на популярные направления за 60–90 тысяч рублей на двоих, где все включено. Если кто-то из россиян боится заболеть, добавил эксперт, то можно купить страховку от невылета, которая компенсирует потери в случае отмены поездки по причине болезни.