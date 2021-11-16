Востребованные приборы прошли испытание временем

Сервис-менеджер компании по производству аппаратов искусственной вентиляции легких Анатолий Зорин показывает один из образцов этого оборудования на производстве, которое расположено в «Технополисе «Москва» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

16 ноября в правительстве Москвы сообщили, что экспорт московских медизделий вырос в несколько раз. Продукция столичных компаний пользуется большим спросом и в России.

Московские предприятия с самого начала пандемии коронавируса помогают городу в борьбе с инфекцией. Многие из них в 2020 году даже временно перепрофилировали свои производства, чтобы обеспечить нужды города и его жителей.

Есть и те компании, чья продукция стала максимально востребована в пандемию. Один из резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» с середины 2018 года работает на площадке в Печатниках и выпускает аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам заместителя генерального директора по развитию компании Артема Шимко, аппараты ИВЛ в пандемии COVID-19 остаются востребованными стационарными медучреждениями.

— В целом спрос стабилизировался, в то же время оставаясь достаточно высоким. Это позволяет нам полностью задействовать все мощности предприятия, — сказал он.

Что касается непосредственно Москвы как заказчика, то в прошлом году спрос на ИВЛ был очень высокий. Предприятие поставило свои аппараты для эксплуатации в Городскую клиническую больницу им. С. С. Юдина, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке и другие учреждения.

Сегодня больницы столицы практически полностью укомплектованы этим оборудованием. Артем Шимко добавил, что сейчас если город и закупает аппараты ИВЛ, то в небольшом количестве — на смену старым моделям.

— Мы производим приборы для ИВЛ, прошедшие испытание временем, — подчеркнул он. — Опыт использования в различных условиях и регионах позволил нам создать аппарат, обладающий всеми необходимыми функциями и имеющий в своем «сердце» уникальный мембранный компрессор, превосходящий по износостойкости и, самое главное, по цене и ремонтопригодности похожее оборудование других производителей.

Сервис-менеджер компании по производству аппаратов искусственной вентиляции легких Анатолий Зорин показывает один из образцов этого оборудования на производстве, которое расположено в «Технополисе «Москва» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сейчас предприятие производит до двадцати аппаратов ИВЛ в месяц. При этом в запасе на складе у них всегда имеются приборы, которые в случае острой необходимости можно оперативно передать в медучреждение. Кстати, именно это помогло им в первый год пандемии максимально быстро оснастить ими столичные клиники.

Артем Шимко особенно отметил помощь правительства Москвы. По его мнению, власти сегодня делают очень много для поддержки и развития бизнеса.

— Здорово, что постоянно расширяются списки возможных субсидий, — сказал он. — На данный момент наша компания воспользовалась субсидией для субъектов малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по приобретению оборудования в размере 25 процентов, что помогло нарастить нам мощность производства, — поделился Шимко.

Он добавил, что весь процесс получения субсидий проходил дистанционно — через сервис Московского инновационного кластера. Впечатления от такой формы взаимодействия у него остались самые положительные.

Кроме того, Шимко отметил важность предоставления льгот резидентам технополиса. В частности, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также до 2028 года для предприятий снижается налоговая ставка на прибыль с 20 процентов до двух. Следующие пять лет нужно будет платить всего семь процентов, а с 2033 года — 14,5 процента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Особая экономическая зона — востребованная площадка для размещения высокотехнологичных производств. Только в прошлом году статус резидента получили 22 компании. А это четверть от общего количества резидентов ОЭЗ. В ближайшие 10 лет предприятия планируют инвестировать в реализацию своих проектов почти 18 миллиардов рублей и создать порядка трех тысяч рабочих мест.