Фестиваль угостил столицу национальной выпечкой

Кулинар Валерий Коршунов изготавливает в мини-печи ржаной охотничий хлеб, чтобы потом угостить посетителей фестиваля «Встреча традиций» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

16 ноября на ВДНХ прошел хлебный фестиваль «Встреча традиций». Пекари — профессионалы и любители — показали горожанам секреты своего искусства.

В шатре на площади Промышленности владельцы мини-пекарен, мастера-пекари и кондитеры создавали свои шедевры из обыкновенной муки, воды, яиц, дрожжей. Необычные сорта хлеба по различным национальным рецептам появлялись из горячих печей прямо на глазах у публики. Подходи и угощайся!

Вот, к примеру, кыстыбый. Да, именно так и пишется — с тремя буквами «ы», потому что изобрели этот то ли большой пельмень, то ли маленький пирог, то ли чебурек в Татарстане, а там не редкость и не по одной букве «ы» в словах. Назвать пирог по имени немного трудно. А вот откушать — пальчики оближешь.

— Вся фишка кыстыбыя — в тонком пресном тесте. Вкус конечному продукту придает начинка, — говорит блогер и пекарь-любитель Ольга Воинова. — Возьмите 110 граммов пшеничной муки высшего сорта, 45 граммов воды, 10 граммов оливкового масла и 2 грамма соли. Вымесим тесто, дадим ему «отдохнуть» с полчаса. Потом поделим на 5–6 частей и раскатаем круги толщиной в один миллиметр. А теперь — внимание! — сначала нужно поджарить эти круги в масле до румяных точек на поверхности. На это одна-две минуты уйдут, а потом уже на одну половинку горячего «блина» кладем порцию начинки, а второй половинкой прикрываем — как одеялом. Угощайтесь!

— Ой, как вкусно! А начинку какую можно класть? — интересуется посетитель фестиваля Светлана Заливанова.

— Это кому что нравится, — улыбается Ольга, — вот у меня сегодня пироги — с картошкой, а у моей подруги Елены Абрамян — с яблоками.

Кулинар Валерий Коршунов тоже готовит необычное блюдо. Его выпечка похожа на длинные тонкие сосиски. Это так называемый охотничий хлеб. Ржаной! А внутри минипечи его не раскладывают на противнях, как привычный нам каравай, а подвешивают. Точь-в-точь как коптят охотничью колбасу.

— Я люблю ржаной хлеб, так как считаю, что он более полезен для человека, чем белый, — рассказывает Валерий. — При этом он прост в изготовлении, его может сделать каждый — были бы желание и минимально приспособленное оборудование. Поэтому я провожу мастер-классы, чтобы привлечь как можно больше людей к старинному и всегда нужном у ремеслу — пекарству.

Гость фестиваля Давлат Темиров по национальности узбек, но всю сознательную жизнь живет в России. И с детства готовит лепешки.

— Мне 20 лет, из них восемь я помогаю родителям готовить наше национальное блюдо, — делится Давлат. — Преимущество лепешек в том, что они плоские и их удобно брать в дорогу, чтобы перекусить.

Праздничной атмосфере способствовали народные танцы и песни, до вечера гремевшие под сводами легкого шатра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентин Максимов, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров:

— Фестиваль «Встреча традиций» дал возможность гостям выставки лучше узнать культурные традиции разных народов в таком интересном и важном деле, как хлебопечение. Здесь продемонстрировали, как печется хлеб по русской традиции — в печи, по южной — в тандыре, по восточной — на сковородке, по северной — на шампурах. Не зря говорится: «хлеб — всему голова», не зря мы преломляем хлеб с другом за общим столом. Хлебопекарные традиции сближают народы. Об этом и фестиваль.