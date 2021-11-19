Нужны ли России ночные суды

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Мы все хотим жить в стране, где главенствует закон. Что законно, что нет — решают суды. Как сделать их работу быстрой и эффективной? К дискуссии экспертов подключился бизнесмен Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по развитию России. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной их самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан. Предприниматель надеется, что эти и многие другие его предложения будут поддержаны государством на законодательном уровне. Среди идей есть и те, что касаются улучшения работы судебной системы.

— Вопрос нагрузки российских судов и повышения их эффективности в России является актуальным многие годы. Количество поступающих на рассмотрение дел стремительно увеличивается, в первую очередь по гражданским и административным делам, — пишет Дмитрий Давыдов на сайте 20idei.ru.

И приводит цифры. Согласно статистическим отчетам Судебного департамента Верховного Суда, в 2012 году было зарегистрировано в первой инстанции около 3 980 360 дел и материалов, а в 2017 году — уже 5 821 463. При этом, по данным Европейской комиссии по эффективности правосудия (EКЭП), с 2010 по 2018 год количество судей на 100 000 населения в России уменьшилось на 31,6 процента. Причем стартовая зарплата наших судей ощутимо ниже, чем в странах с сопоставим уровнем развития. Например, в Черногории начинающий судья получает 21 142 евро в год, в Румынии — 44 940 евро, а в России — 15 563 евро.

— При этом исходя из отчета EКЭП по уровню информатизации и по скорости рассмотрения гражданских (в том числе коммерческих) дел российские суды являются одними из лучших, — продолжает Дмитрий Давыдов на сайте 20idei.ru.

Что предлагает предприниматель?

Повысить зарплату судьям всех инстанций и секретарям суда на 30 процентов. Также внедрить схему премирования по следующим критериям:

— сверхурочная работа в будние дни и работа в выходные дни с целью разрешить дело в максимально короткие сроки;

— качество правосудия;

— повышение квалификации;

— количество рассмотренных дел на иностранном языке.

— Финансирование такого повышения зарплат и премий можно осуществить за счет увеличения штрафов для правонарушителей, — пишет предприниматель. — Другим источником может стать повышение судебных пошлин, которые на данный момент относительно низкие по сравнению со странами, близкими к России по уровню жизни.

Еще одна идея — внедрить практику ночных судов для рассмотрения мелких дел (например, нарушение ПДД, семейно-бытовые вопросы, мелкое хулиганство) в нерабочее время и вынесения решений по ним за один день. Такой подход разгрузит суды от большого потока дел и их скопления в очереди на рассмотрение. В свою очередь ночные суды предоставят удобства гражданам: возможность участвовать в процессах не отвлекаясь от работы и получать решения быстрее. Через работу ночных судов можно добиться, чтобы дело было разрешено в день его подачи. В Сингапуре ночные суды проводятся с 1992 года. Заседания проходят после 18:00 с понедельника по четверг. Казахстан заимствовал эту практику у Сингапура в 2018 году и отметил тогда снижение нагрузки на судей на 50–55 дел в месяц. Ночные суды также успешно функционируют в США и Великобритании. По такому же принципу в тех случаях, когда чрезмерно накапливается список дел, можно также организовывать суды ранним утром и в выходные дни.

Предприниматель также предлагает установить пошлину на длительные судебные слушания для гражданских, в том числе и коммерческих, дел.

— Для этого необходимо определить «бесплатное» количество дней, которое может занимать слушание в рамках инстанции, и назначить пошлину за каждый дополнительный день/час слушания в зависимости от суммы иска, — пишет предприниматель. — Таким образом, стороны будут мотивированы начинать слушание только в случае максимальной готовности, а любая задержка по вине истца или ответчика будет оплачиваться. Это может значительно ускорить процесс принятия решения. Подобная практика существует в Сингапуре, где, например, второй день слушаний в апелляционном суде по иску стоимостью свыше 1 000 000 будет стоить 6000 сингапурских долларов.

В результате такой реформы, как считает автор идеи, возрастет квалификация судей и их личностная мотивация к исполнению своих обязанностей, сократится вероятность коррумпированности судейского штаба и увеличится популярность этой профессии среди талантливой молодежи.

— Эти меры позволят ускорить судебные процессы и повысить эффективность судей, что положительно скажется на качестве принятых ими решений. Такая оптимизация работы судов будет выгодна как судьям, так и обращающимся к ним гражданам и организациям, — пишет предприниматель. — Все это выведет систему судопроизводства России на качественно новый уровень, что также положительно скажется и на инвестиционной привлекательности страны.

Рубен Маркарьян, главный редактор портала «Закония», заместитель президента Гильдии российских адвокатов, считает:

— Зарплату российским судьям действительно нужно повысить. Ведь она настолько низка, что, например, компенсация морального вреда, если человек ее добился, часто просто копеечная. Почему? А потому что судья автоматически соотносит ее со своими небольшими доходами! Или, например, взять ситуацию, когда человек нанял хорошего адвоката, выиграл дело и требует компенсировать расходы на своего законного представителя. Но компенсация, как правило, тоже существенно ниже понесенных гражданином расходов, потому что судья не понимает, как, например, адвокат может получить за пять заседаний миллион рублей!

Что касается ночных судов, то, как считает эксперт, они тоже могут дать определенный эффект.

Эксперт также высказался и по поводу введения пошлины на длительные судебные слушания для гражданских.

— Тут нужен дифференцированный подход. Ведь дела могут быть очень разными. Например, о взыскании алиментов или невыплате зарплаты — тут вообще судебная пошлина не взимается, — пояснил Рубен Маркарьян. — С другой стороны, бывают случаи, когда участники процесса сознательно его затягивают. У меня, например, был случай, когда тяжелобольная женщина судилась с работодателем. И его представители специально затягивали рассмотрение, потому что просто ждали, когда истец умрет. Конечно, это чудовищно, и с этим нужно как-то бороться.

В целом эксперт считает, что работа российских судов действительно нуждается в усовершенствовании.

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассуждает:

— Уровень жизни судей действительно нужно повышать. Ведь, как говорил мой учитель, дешевое государство всегда слишком дорого обходится. А фраза «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» актуальна для всего мира. Судью должны уважать, в том числе за высокий доход. Это аксиома. Если адвокаты будут зарабатывать больше судей, то лучшие мозги утекут в адвокатуру и судопроизводство рискует превратиться в игру в одни ворота.

Дмитрий Давыдов, в свою очередь, надеется, что его инициативы государство рассмотрит и, возможно, примет в качестве законов.