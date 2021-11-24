Москвичи и гости столицы стали чаще звонить из городского метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичи и гости столицы, пользующиеся городским метро, ни на минуту не теряют связи с внешним миром. Перемещаясь глубоко под землей от одной станции к другой, они продолжают активно общаться с близкими и родственниками, знакомыми и друзьями, независимо от того, где те находятся, — в Москве, в каком-нибудь отдаленном российском регионе или за границей. Мобильная связь в мегаполисе одинаково хорошо работает на станциях, в тоннелях и переходах столичного метро.

МТС проанализировала данные о звонках пассажиров столичной подземки в российские регионы и зарубежные страны с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года и пришла к выводу, что за год мобильный голосовой трафик в московском метро вырос на 21 процент. На четверть увеличилась средняя продолжительность разговоров. Мобильный интернет-трафик за тот же период вырос на 70 процентов.

Подавляющая часть исходящих звонков, 96 процентов, пришлась на регионы России. Больше всего пассажиры столичного метро звонили в Москву и города Московской области. В Топ-5 регионов, куда абоненты МТС звонили чаще всего, вошли Краснодарский край, Дагестан, Башкирия, Саратовская и Оренбургская области.

За границу звонили намного реже. Таких звонков оказалось всего 4 процента. Порядка 90 процентов звонков за рубеж пришлись на Узбекистан, Армению, Кыргызстан, Белоруссию и Словению. Среди стран дальнего зарубежья чаще всего пассажиры Московского метро звонили в Болгарию, Кипр, Грецию, Италию и Турцию, а в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и в США практически не звонили.

Больше всего роуминговых звонков зафиксировали в районе станций метро «Театральная», «Библиотека имени Ленина» и «Третьяковская». Суммарная продолжительность телефонных разговоров в столичном метро в 2021 году составила 136 тысяч минут в месяц. Это эквивалентно трем месяцам непрерывных разговоров. Средняя продолжительность звонков по России составила 1,5 минуты. С зарубежными странами говорили меньше — в среднем 35 секунд. Исключение составили звонки в Италию, Австрию, Словению. Звонок в Австрию и Армению длился порядка пяти минут, а с Италией пассажиры столичного метро говорили в среднем до 10 минут.