Эффективность партнерского маркетинга

Фото: pixabay.com

Сетевая инфраструктура сегодня позволяет использовать различные инструменты маркетинга для продвижения товаров и услуг, развития бизнеса и привлечения внимания интернет-аудитории. По-английский это называется affiliate marketing*. Подразумевает данная система продвижение через партнерскую сеть на взаимовыгодных условиях. Следовательно, в подобном продвижении заинтересованы обе стороны – компания, реализующая товары и услуги, и партнерская организация, популяризирующая их через собственные каналы. Поэтому партнерский маркетинг сегодня считается одним из эффективных инструментов для развития бизнеса.

Преимущества

В роли партнера при таком продвижении могут выступать маркетологи, блогеры и компании, заинтересованные в сотрудничестве. Схема сотрудничества устроена следующим образом: арбитраж трафика обучение, рекламирование различных услуг/товаров, получение комиссии.

Деньги партнеру отчисляются в автоматическом режиме, в зависимости от суммы продаж. В некоторых случаях стороны просто договариваются о взаимном пиаре. Подобный арбитраж трафика позволяет партнерам экономить немалые деньги и драгоценное время.

Единственной заботой компании является правильный поиск партнеров, которые помогут в продвижении и не потребуют завышенные ставки. Чтобы не происходили недоразумений, сотрудничество лучше обсудить предварительно, а достигнутые соглашения – документировать.

Виды

Партнерское продвижение и рекламирование осуществляется разными способами. Некоторые компании пользуются услугами партнерских сетей. Так называются сайты-агрегаторы, на которых можно найти подходящих специалистов. Другие выбирают компании-партнеры с нужной целевой аудиторией. Выделяют следующие виды партнерского маркетинга:

• партнерская сеть;

• программы лояльности;

• совместный контент;

• инфоподдержка.

Каждый из перечисленных видов арбитража трафика имеет свою специфику и может быть использован в зависимости от целей компании. Благодаря данным схемам они добиваются желаемой результативности, привлекают внимание целевой аудитории и увеличивают продажи.

Для популяризации продуктов и сервисов используются различные ресурсы, в том числе соцсети, форумы, вебсайты конкретной тематической направленности. Все это помогает рекламировать любые товары и услуги без всяких финансовых затрат или дополнительных усилий. Чтобы привлечь надежных партнеров, необходимо заинтересовать их выгодными условиями сотрудничества, которые должны быть оговорены заранее. Только такой подход принесет желаемый результат.

* Партнерский маркетинг

На правах рекламы