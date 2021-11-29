Капитальный и косметический ремонт: в чем разница
Для того чтобы жилище радовало глаз хозяев и всегда после напряженного трудового дня встречало комфортом, время от времени требуется его преобразование. Ремонт квартиры бывает нескольких типов, которые различаются конечной стоимостью и объемом работ.
Капитальный
Самый трудоемкий и затратный, но позволяет переделать жилое пространство «под себя». В классическом случае предусматриваются следующие виды работ:
• выравнивание всех поверхностей — пола, потолка и стен;
• замена коммуникаций — газо-, водопровода, канализации, электросети, установка новых щитков и счетчиков;
• обновление системы отопления, если в этом есть необходимость;
• ремонт вентиляционной системы, установка вытяжек;
• замена всех дверей — входных и межкомнатных;
• демонтаж и возведение стен, перегородок;
• объединение нескольких помещений в одно, ремонт балконов и лоджий.
После этого выполняются все работы по подготовке к чистовой отделке квартиры.
В зависимости от желания и финансовых возможностей капитальный ремонт можно сделать в трех вариантах.
• Стандартный — не предусматривает переноса стен и перепланировки, выполняется выравнивание поверхностей, замена сантехники и электропроводки. Используются бюджетные материалы.
• Бизнес — аналогичный стандартному, но с более дорогой отделкой.
• Эксклюзивный — выполняется расширенный капитальный ремонт по индивидуально созданному проекту.
Зачастую работы удобнее проводить в пустом помещении — например, когда жильцы временно выселяются из квартиры, или перед заселением новых владельцев в недавно приобретенное жилье.
Косметический
Предусматривает замену отделочных материалов стен, пола и потолка. Включает работы по демонтажу старых покрытий, подготовку поверхностей и обновление внешнего вида квартиры — покраска, побелка, поклейка обоев или монтаж плитки, ламината. Позволяет придать жилищу свежесть и обновленный вид.
В отличие от капитального, косметический ремонт можно делать без предварительного выселения жильцов: сначала работы ведутся в одном помещении, а по их окончании приступают к следующей комнате. Выравнивают потолок и стены шпаклевкой или просто грунтуют поверхности. После завершения всех работ в помещение снова заносится прежняя мебель или устанавливается новая.
Важная часть любого косметического ремонта — ликвидация старых материалов. Этот процесс нужно предусмотреть и продумать заранее.
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