Меню хищника: что нужно обязательно поставить на стол в год Тигра

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Наступающий 2022 год пройдет под покровительством Водяного Тигра. Естественно, желания хищника во многом определяют новогоднее меню. Угодить животному уже в первые мгновения января — значит заручиться его поддержкой на весь оставшийся год. А кому не хочется ощущать поддержку такого серьезного зверя? «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, каким должно быть новогоднее меню, чтобы порадовать хозяина года.

Тигр — хищное, дерзкое и гордое животное, которому нужно угодить, чтобы год был хорошим и удачным.

— Тигр как хищник любит и предпочитает мясо. Поэтому новогодний стол должен быть в изобилии мясных блюд, это касается как салатов и закусок, так и горячих блюд. В этом решении прекрасно подойдут мясные нарезки и мясные рулеты. Из горячего можно использовать блюда на мангале, такие как шашлык и стейк из баранины или говядины. На гарнир можно использовать овощи, — рекомендует бренд-шеф столичной сети ресторанов Алексей Подлесных.

При этом Тигр как тотемное животное не переносит алкоголь, поэтому в новогоднюю ночь вино станет лучшим выбором, отмечает эксперт.

Для того чтобы хорошо встретить Новый год, нужно к нему тщательно подготовиться, продумать и составить меню. Из горячего можно приготовить запеченный ростбиф.

Из закусок в качестве деликатеса можно поджарить креветки в орегано с чесноком и перцем чили; куриный рулет собственного приготовления; салат мимоза, без которого невозможно представить новогодний стол.

— Рекомендую готовить этот салат, натирая ингредиенты исключительно на терке, для легкости и воздушности блюда, — поделился секретами мастерства бренд-шеф ресторанов. — Добавить в салат можно сыр чеддер, который добавит пикантности, украсить красной икрой и посыпать зеленым луком для терпкости.

Из рыбных блюд Подлесных порекомендовал приготовить стейк из тунца, предварительно замаринованный в вишневом соке и обжаренный на сковороде. Перед подачей его нужно смазать в меде и обвалять в кунжутных семечках.

А еще собеседник «ВМ» рассказал о традиционных блюдах, которые сам готовит на Новый год для своих гостей.

Бренд-шеф ресторанов «Урюк» Алексей Подлесных / Фото: Пресс-служба ресторанов «Урюк»

— Традиционные блюда, которые готовлю в новогоднюю ночь, — это салат сельдь под шубой, в состав которой входит олюторская сельдь (крупная и жирная рыба с нежным мясом). Из домашней птицы предпочитаю гуся, запеченного с яблоками антоновка, глазированные в соусе «Хойсин», редуцированный апельсиновым фрешем. Обязательной закуской новогоднего стола является холодец. Готовлю его по рецепту своей бабушки Нины, которая с вечера ставила варить говяжьи копыта и только к утру выключала плиту, после перебирала мясо и сразу все содержимое заливала. К новогоднему ужину получался свежий и безжелатиновый вкусный холодец, — поделился семейными традициями Подлесных.