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На страже комфортного и качественного жилья стоит «СТРОЙЖИЛПРОМ»

Полина Французова

Общество
На страже комфортного и качественного жилья стоит «СТРОЙЖИЛПРОМ»
Фото: Орлов Вячеслав / sjprom.ru

Высокий уровень специализации в строительстве и ремонте различных видов объектов недвижимости позволяет компании «СТРОЙЖИЛПРОМ» быть успешной в градостроительной области.

Московская строительная фирма существует более 10 лет. За эти годы организация реализовала десятки проектов по возведению не только объектов жилой недвижимости, но и зданий социального предназначения. На счету «СТРОЙЖИЛПРОМА» 46 завершенных государственных тендеров. Их сумма была оценена более чем в 2,2 миллиарда рублей.

Сегодня организация в большинстве случаев выступает в роли подрядчика. Среди клиентов — крупнейший застройщик ГК ПИК. Компании имеют общие проекты в Балашихе, Южном Бутове и Котельниках, а также объекты реновации: Севастопольский проспект, Керченская. Однако, по словам руководителя фирмы Александра Загайнова, «СТРОЙЖИЛПРОМ» планирует в будущем стать независимым застройщиком, что позволит самостоятельно возводить собственное жилье. Для достижения цели имеются практическая база и большой опыт, плюс команда профессионалов. В штате организации трудятся не только офисные сотрудники, но и рабочие. Общая численность коллектива составляет свыше одной тысячи человек.

— Думаю, мы ровно идем к тому, чтобы стать одним из застройщиков Москвы, а в последствии — России. При этом мы хотим стать не просто застройщиком, а понятным и прозрачным застройщиком, который сможет взять на себя ответственность за какой-либо глобальный проект нашей страны, — говорит генеральный директор «СТРОЙЖИЛПРОМА».

Прозрачный подход к работе с клиентами является ключевым моментом в деятельности компании. Руководство отмечает, что за годы взаимодействия с заказчиками не было ни одного недовольного потребителя, ведь лозунг фирмы — «Можете лучше — делайте сами». Глубокая по смыслу фраза представляет собой вызов некачественному строительству и нерадивым специалистам, что напоминает каждому сотруднику организации: здесь работают только лучшие специалисты.

К слову, общая доля деятельности «СТРОЙЖИЛПРОМА», направленной на строительство многоквартирных домов в Москве и Московской области, достигает около 90 процентов. В специфику входит полный спектр работы, начиная от проектирования и заканчивая монтажом зданий и инженерных систем. Также у фирмы есть собственная методика, позволяющая всегда оправдывать желания клиентов, ведь залог счастья кроется в комфортном и качественном жилье.

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