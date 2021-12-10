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«До 90 тысяч»: где можно хорошо заработать в новогодние праздники

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«До 90 тысяч»: где можно хорошо заработать в новогодние праздники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Новый год значительно растет востребованность в различных сезонных специалистах: например, в артистах в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Также большое количество предприятий ищет временных сотрудников в связи с возросшим спросом на товары и услуги. О том, как можно увеличить доход в декабре–январе, а также непосредственно на праздниках, — в материале «Вечерней Москвы».

От аниматоров до догситтеров

Большим спросом в новогодний период пользуются аниматоры, самые востребованные герои — Дед Мороз и Снегурочка. В этом году работы у них будет больше, чем в 2020-м. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко.

— Здесь мы можем сказать, что около 13 процентов родителей планируют позвать Деда Мороза и Снегурочку в гости для детей. Сейчас спрос больше, чем в 2020-м: тогда было 11 процентов. Из-за пандемии коронавируса не собираются звать Деда Мороза и Снегурочку 33 процента родителей, тогда как в прошлом году было 48 процентов, — рассказала она.

Эксперт обратила внимание на то, что некоторые родители не хотят работать с невакцинированными аниматорами. По словам специалиста, 28 процентов участников соответствующего опроса обязательно проверят наличие QR-кода.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова отметила, что в зимний период востребованы и другие артисты.

— Аниматоры на детские праздники в предпраздничный и праздничный периоды нарасхват. Деды Морозы, Снегурочки, различные герои мультиков, сказок и так далее. У меня был случай, когда одна девушка рассказывала, что каждый год в декабре она открывает небольшую услугу: у нее агентство Дедов Морозов, они очень хорошо в этот сезон зарабатывают. С начала декабря идет одна ставка, которая ближе к 30-му числу растет как на дрожжах, — рассказала Лоикова.

Собеседница «ВМ» отметила, что работа с детьми может быть отличным вариантом для студентов, выпускников актерских студий или просто коммуникабельных людей. Она имеет большое количество плюсов: неполный рабочий день, гибкий график и почасовая оплата, а также отсутствие каких-либо вложений. Однако стоит учитывать, что такой труд бывает непростым: дети ведут себя очень активно.

На сайтах по поиску вакансий зарплатные предложения у аниматоров разнятся. Так, в Москве за работу на новогодних праздниках Деду Морозу в одном из агентств готовы заплатить от 50 до 90 тысяч рублей. Обязательное условие: 31 декабря работать до последнего клиента. В другом агентстве Деду Морозу и Снегурочке обещают от 60 тысяч за проектную работу с 11 декабря по 10 января. При этом уточняется, что оплата сдельная. Кроме того, аниматорам понадобятся собственные костюмы, поэтому работодатель обещает платить больше, чем обещают конкуренты.

Другая компания ищет аниматора-промоутера для новогодней промоакции, связанной с безалкогольными напитками. Работать предстоит в период с 16 декабря по 9 января, обещанный доход — до 75 600 рублей. В обязанности работника будут входить активное приглашение гостей в фотозону и помощь гостям стенда в прохождении активностей.

Лоикова обратила внимание, что хорошо заработать в новогодний период могут догситтеры: с конца декабря многие люди уходят в отпуск и ищут, с кем оставить своих питомцев.

Ильченко в свою очередь заметила, что в этом году также востребованы представители event-индустрии (например, кавер-группы и ведущие мероприятий).

— Хотя эта сфера пострадала из-за пандемии коронавируса. Но больше всего в прошлом году. В этом году все уже немного выровнялось, потому что сфера успела довольно оперативно перестроиться под новую ковидную реальность ведения мероприятий. Многие перешли в онлайн, — рассказала специалист.

В пример Ильченко привела Санкт-Петербург, где ищут фотографов на новогодние шоу. За работу в период с 30 декабря по 9 января им готовы заплатить 70–80 тысяч рублей.

Сезонная истерия

Те, кто не хочет утруждать себя поиском именно новогодних специальностей, могут обратить внимание на то, что в некоторых сферах в этот период растет потребность во временных сотрудниках, отметила Ильченко.

— Предновогодний период является сезоном спроса для предпринимателей, ретейла, e-commerce и так далее. Поэтому они всегда увеличивают наем персонала. Мы видим рост спроса на курьеров, упаковщиков новогодних подарков, укладчиков и комплектовщиков новогодних елочных игрушек, продавцов на новогодние ярмарки, продавцов новогодних товаров. В рамках этих вакансий предлагаются зарплаты в Москве от 45 до 72 тысяч рублей, — рассказала собеседница «ВМ».

Она подчеркнула, что в период повышенного спроса многие компании устраивают реферальные программы и выплачивают нанятому сотруднику бонус, если тот приводит с собой друга.

Лоикова также заметила, что многие фирмы остро нуждаются в сотрудниках именно в период новогодних праздников.

— Ретейл привлекает очень много временных сотрудников. Это связано именно с покупательской способностью людей — сотрудников выводят дополнительно на эти смены. Либо все, что связано с сезонной историей: продажа елок, игрушек. Нужен сменный персонал для проведения промоушен-акций, дегустаций. Украшение площадей, торговых центров — для этого тоже нужен персонал, в основном декораторы, — рассказала она.

Лоикова обратила внимание, что в праздники значительно растет спрос на услуги таксистов. Как правило, люди, которые собираются отмечать, не садятся за руль, но хотят добираться в комфорте.

Хорошо заработать в околоновогодний период могут шоперы, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Многие люди экономят свое время и берут услуги шопера — человека, который помогает найти за короткий срок одежду на определенные периоды или купить товары. Есть категории людей, которые не любят ходить в магазины, посещать людные места, — заметила Лоикова.

Специалист подчеркнула: в новогоднюю ночь многие люди тратят больше денег, чем в другое время. На этом могут заработать все, кто занимается продуктами: например, кондитеры, заключила эксперт.

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