Мартин Возар: Хочу быть как Депардье
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Год назад словак Мартин Возар решил переехать в Россию. В Москве он запустил собственное производство — делает словацкие деликатесы, а еще руководит небольшим кафе. «Вечерка» решила узнать у Мартина, за что ему полюбилась Россия, и в частности Москва, а также как он решился открыть здесь свое дело.
— В сети многие излагают желание уехать отсюда, а вы — сюда? Почему?
— Я жил по нескольку лет в восьми странах — на трех континентах. Те, кто хочет уехать из России, недооценивают ее! У вас, по сравнению с другими странами, очень хорошо! Я бы хотел быть гражданином России — как Депардье. У вас для бизнеса — непочатый край работы и очень хорошие условия.
— Ну это наверняка смотря с чем сравнивать?
— Я жил в Бразилии — там невозможно нормально работать без взяток. В Колумбии — еще хуже. На Кипре — там все ленивые, и заставить работать кого-то очень сложно. Шокировала меня и Англия — больших невежд, чем жители острова, я не встречал. Так что у вас, по сравнению с этими странами, все очень даже хорошо!
— А что еще понравилось?
— Москва — это мировая столица с уникальным метро. Я много где бывал, но когда впервые спустился в вашу подземку — был очарован.
Поначалу думал, что попал в музей. А первой станцией, на которой я побывал, была «Арбатская». Долго ходил и недоумевал — и это такой транспорт? Потрясли меня и новейшие вагоны — интернет, зарядки, кондиционеры, — приходят настолько быстро, что не успеваешь даже подождать, нигде такого не видел.
Решил выбрать себе место для кафе рядом с самой первой станцией метро — «Сокольники». С лондонским метро ни в какое сравнение не идет. Чувствуются основательность и размах.
— И чем вы собираетесь кормить москвичей?
— Заметил, что в годы Советского Союза не было маленьких уютных заведений, куда жители окрестных домов заходят просто посидеть, и это отразилось на сегодняшнем дне. Вот я и буду стараться заполнить этот пробел. Почему-то стремление к гигантомании до сих пор есть — но ведь хочется поесть не в сетевом заведении, попробовать что-то особенное! Я готовлю словацкие, чешские блюда.
Сам придумал название для своего кафе — Chestovatel (путешественник по-словацки). Похоже на русское «чувствовать» — но это «ложный друг» переводчика, как говорит мой друг. Изучать кухни мира — мое хобби, как и дайвинг.
— Не скучаете по морю, Кипру?
— А чего скучать? Туда можно и съездить, если очень хочется. Главное, что есть в Москве — душевность. И дело свое открывать проще. Да и налоги существенно меньше — на мой взгляд. В общем, все плюсы в сторону России.
ДОСЬЕ
Мартин Возар родился 12 июля в 1983 году в Чехословакии. Специалист по ресторанному бизнесу и инструктор по дайвингу. Открыл в Москве свое небольшое кафе, где угощает горожан фирменными блюдами словацкой кухни. Любит путешествовать по миру. Жил и работал в восьми странах, в том числе в Доминикане, Бразилии и Англии.