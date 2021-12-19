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Мартин Возар: Хочу быть как Депардье

Сергей Шахиджанян

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Мартин Возар: Хочу быть как Депардье
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Год назад словак Мартин Возар решил переехать в Россию. В Москве он запустил собственное производство — делает словацкие деликатесы, а еще руководит небольшим кафе. «Вечерка» решила узнать у Мартина, за что ему полюбилась Россия, и в частности Москва, а также как он решился открыть здесь свое дело.

— В сети многие излагают желание уехать отсюда, а вы — сюда? Почему?

— Я жил по нескольку лет в восьми странах — на трех континентах. Те, кто хочет уехать из России, недооценивают ее! У вас, по сравнению с другими странами, очень хорошо! Я бы хотел быть гражданином России — как Депардье. У вас для бизнеса — непочатый край работы и очень хорошие условия.

— Ну это наверняка смотря с чем сравнивать?

— Я жил в Бразилии — там невозможно нормально работать без взяток. В Колумбии — еще хуже. На Кипре — там все ленивые, и заставить работать кого-то очень сложно. Шокировала меня и Англия — больших невежд, чем жители острова, я не встречал. Так что у вас, по сравнению с этими странами, все очень даже хорошо!

— А что еще понравилось?

— Москва — это мировая столица с уникальным метро. Я много где бывал, но когда впервые спустился в вашу подземку — был очарован.

Поначалу думал, что попал в музей. А первой станцией, на которой я побывал, была «Арбатская». Долго ходил и недоумевал — и это такой транспорт? Потрясли меня и новейшие вагоны — интернет, зарядки, кондиционеры, — приходят настолько быстро, что не успеваешь даже подождать, нигде такого не видел.

Решил выбрать себе место для кафе рядом с самой первой станцией метро — «Сокольники». С лондонским метро ни в какое сравнение не идет. Чувствуются основательность и размах.

— И чем вы собираетесь кормить москвичей?

— Заметил, что в годы Советского Союза не было маленьких уютных заведений, куда жители окрестных домов заходят просто посидеть, и это отразилось на сегодняшнем дне. Вот я и буду стараться заполнить этот пробел. Почему-то стремление к гигантомании до сих пор есть — но ведь хочется поесть не в сетевом заведении, попробовать что-то особенное! Я готовлю словацкие, чешские блюда.

Сам придумал название для своего кафе — Chestovatel (путешественник по-словацки). Похоже на русское «чувствовать» — но это «ложный друг» переводчика, как говорит мой друг. Изучать кухни мира — мое хобби, как и дайвинг.

— Не скучаете по морю, Кипру?

— А чего скучать? Туда можно и съездить, если очень хочется. Главное, что есть в Москве — душевность. И дело свое открывать проще. Да и налоги существенно меньше — на мой взгляд. В общем, все плюсы в сторону России.

ДОСЬЕ

Мартин Возар родился 12 июля в 1983 году в Чехословакии. Специалист по ресторанному бизнесу и инструктор по дайвингу. Открыл в Москве свое небольшое кафе, где угощает горожан фирменными блюдами словацкой кухни. Любит путешествовать по миру. Жил и работал в восьми странах, в том числе в Доминикане, Бразилии и Англии.

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