Инспекторы усилили охрану заповедника

Государственный инспектор национального парка «Лосиный Остров» Василий Елисин осматривает хвойное дерево во время очередного патрулирования заповедника. Сейчас все инспекторы и лесники этой природной территории переведены на усиленный режим работы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

19 декабря в национальном парке «Лосиный Остров» инспекторы провели рейд по выявлению незаконных вырубок. «Вечерняя Москва» приняла в нем участие.

В начале прошлой недели в национальном парке «Лосиный Остров» стартовала традиционная ежегодная природоохранная акция «Ель». Ее суть — усиленное патрулирование природных территорий государственными инспекторами. Они ежедневно осматривают лесные массивы и следят за тем, чтобы в преддверии Нового года нарушителями не вырубались хвойные породы деревьев.

Как правило, мобильная группа инспекторов состоит из двух сотрудников, которые систематически патрулируют даже самые отдаленные территории парка. Благодаря слаженной работе таких групп в прошлом году желающих нарушить целостность заповедника не было вообще. Но приглядывать за порядком необходимо, тем более несколько месяцев назад «Лосиный Остров» значительно преобразился, а его «зеленая коллекция» пополнилась новыми хвойными саженцами. Например, в ноябре в Яузском лесопарке было высажено около тысячи новых деревьев, среди которых немало сосен и елей. Поэтому заботиться о сохранности новой благоустроенной зоны необходимо особенно тщательно.

— На операцию «Ель» сейчас направлены все силы нашего парка. Очень часто мы патрулируем территории вместе с нашими лесничими. Стоит отметить, что эти профилактические меры, как видите, весьма эффективные. Если нарушителей нет, значит, хорошо работаем, — говорит государственный инспектор Василий Елисин.

Сам он работает в этой должности в национальном парке «Лосиный Остров» с марта этого года. Признается, что дело это — защищать экологию, а точнее «зеленые легкие Москвы» — ему очень нравится. С одной стороны, труд ответственный, а с другой — почетный.

— Поэтому всех призываю не экономить на новогодних елках, не пытаться нажиться на незаконно срубленных елях и соснах, а просто их купить. Тем более в городе сейчас повсеместно открываются елочные базары. А еще лучше — приобрести искусственную ель, которая прослужит не один год, — говорит Елисин.

По его словам, за незаконную порубку хвойных пород деревьев обычным предупреждением отделаться нельзя — за это полагается штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей — если нарушитель является физическим лицом.

— Также мы в праве конфисковать орудие, с помощью которого человек совершил правонарушение, и посчитать сумму ущерба, нанесенного парку его действиями, — добавляет Елисин.

К тому же инспекторы призывают обычных граждан сообщать о фактах незаконной вырубки деревьев по телефону кол-центра национального парка «Лосиный Остров» (495) 323-88-85. На обращение инспекторы реагируют мгновенно, выезжая по указанному адресу.

— За прошлую неделю обращений не поступало. Надеемся, что ситуация прошлого года, когда не было ни одного нарушителя, станет доброй традицией, — говорит Елисин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустам Якубов, директор Национального парка «Лосиный остров»:

— Территория «Лосиного Острова» богата своим разнообразием лесных пород. Каждый год в преддверии рождественских праздников мы ставим перед собой задачу сохранить эти богатства и не допустить вандальной вырубки елей. Наши инспекторы сейчас переведены на усиленный режим работы — особенно в вечерние часы. Нарушителям не стоит надеяться на то, что их действия останутся незамеченными. Мы оперативно пресекаем незаконную вырубку.