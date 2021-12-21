Москвичи собрали 40 тонн продуктов питания для нуждающихся из разных регионов

Фото: X5 Group

Приятные сюрпризы ждут накануне Нового года одиноких пожилых людей и многодетные семьи. Ведущая российская продуктовая розничная компания X5 Group и Фонд продовольствия «Русь» подвели итоги марафона «Корзина доброты». Марафон был организован для сбора продовольственной помощи одиноким пожилым людям и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он прошел 18 декабря в сетевых магазинах «Пятерочка», расположенных внутри МКАД. Таких торговых точек сегодня насчитывается свыше 1 тысячи.

Волонтеры собрали более 5 тысяч продуктовых наборов. Общий объем продовольствия составил 40 тонн. В конце недели его раздадут нуждающимся в Вологодской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Костромской, Тульской, Воронежской, Тверской, Калужской, Московской областях. 19 тысяч человек, в том числе более 11 тысяч детей, получат продуктовые наборы. В марафоне участвовало 1400 добровольцев Фонда продовольствия «Русь» и 300 волонтеров — сотрудников торговых сетей продуктовой розничной компании.

X5 Group взяла на себя все расходы, связанные с проведением общегородского марафона. Кроме того, компания добавила 30 процентов продуктов к «Корзинам доброты», собранным в магазинах, чтобы все семьи получили равнозначные продовольственные наборы, отвечающие принципам здорового питания. Продуктовая розничная компания и Фонд продовольствия запустили социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. Компания первой среди российских ретейлеров создала и продолжает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive, позволяющей каждому желающему анонимно помочь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать волонтерам продукты питания в пользу людей, нуждающихся в продовольственной помощи.

С 2018 года именно общегородские продовольственные марафоны были выбраны основными для проекта «Корзина доброты». В этом году прошло семь крупных марафонов. Так, общерегиональный марафон был организован в Ростовской области. Общегородские марафоны были проведены в Челябинске, Санкт-Петербурге, Пскове и Нижнем Новгороде. Онлайн-марафоны также прошли в Екатеринбурге, Кургане и Уфе. В рамках проекта «Корзина доброты» всего в этом году было собрано более 89 тонн продуктов, которые передали более чем 40 тысячам нуждающихся.