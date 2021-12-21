Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи собрали 40 тонн продуктов питания для нуждающихся из разных регионов

Михаил Петров

Общество
Москвичи собрали 40 тонн продуктов питания для нуждающихся из разных регионов
Фото: X5 Group

Приятные сюрпризы ждут накануне Нового года одиноких пожилых людей и многодетные семьи. Ведущая российская продуктовая розничная компания X5 Group и Фонд продовольствия «Русь» подвели итоги марафона «Корзина доброты». Марафон был организован для сбора продовольственной помощи одиноким пожилым людям и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он прошел 18 декабря в сетевых магазинах «Пятерочка», расположенных внутри МКАД. Таких торговых точек сегодня насчитывается свыше 1 тысячи.

Волонтеры собрали более 5 тысяч продуктовых наборов. Общий объем продовольствия составил 40 тонн. В конце недели его раздадут нуждающимся в Вологодской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Костромской, Тульской, Воронежской, Тверской, Калужской, Московской областях. 19 тысяч человек, в том числе более 11 тысяч детей, получат продуктовые наборы. В марафоне участвовало 1400 добровольцев Фонда продовольствия «Русь» и 300 волонтеров — сотрудников торговых сетей продуктовой розничной компании.

X5 Group взяла на себя все расходы, связанные с проведением общегородского марафона. Кроме того, компания добавила 30 процентов продуктов к «Корзинам доброты», собранным в магазинах, чтобы все семьи получили равнозначные продовольственные наборы, отвечающие принципам здорового питания. Продуктовая розничная компания и Фонд продовольствия запустили социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. Компания первой среди российских ретейлеров создала и продолжает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive, позволяющей каждому желающему анонимно помочь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать волонтерам продукты питания в пользу людей, нуждающихся в продовольственной помощи.

С 2018 года именно общегородские продовольственные марафоны были выбраны основными для проекта «Корзина доброты». В этом году прошло семь крупных марафонов. Так, общерегиональный марафон был организован в Ростовской области. Общегородские марафоны были проведены в Челябинске, Санкт-Петербурге, Пскове и Нижнем Новгороде. Онлайн-марафоны также прошли в Екатеринбурге, Кургане и Уфе. В рамках проекта «Корзина доброты» всего в этом году было собрано более 89 тонн продуктов, которые передали более чем 40 тысячам нуждающихся.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте