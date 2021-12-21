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Топ-10 новостей, которые больше всего читали россияне в 2021 году

Игорь Синельников

Общество
Топ-10 новостей, которые больше всего читали россияне в 2021 году
Фото: pixabay

Жизнь звезд, выплаты пенсионерам, Олимпиада — эти и другие темы больше всего интересовали россиян в 2021 году. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» собрали публикации с наибольшим количеством просмотров.

«За время работы Высшего антикоррупционного суда 19 человек получили тюремные сроки»

11 апреля 2019 года на Украине был учрежден Высший антикоррупционный суд (ВАКС). С момента его основания было осуждено 19 человек, большинство — за взятки.

Среди осужденных — четыре руководителя предприятий, четыре судьи, два руководителя органов местного самоуправления, а также два должностных лица прокуратуры.

«Покидающий с семьей Россию Алексей Ягудин станцевал в аэропорту»

В начале января фигурист вместе с женой и детьми отправился за границу. Перед вылетом он станцевал на камеру прямо в аэропорту Шереметьево, вызвав восторг у своих подписчиков.

— Алексей, что с вами происходит? — спросила Ягудина супруга, однако тот ничего не ответил и продолжил танцевать.

«Приятно смотреть! Никаких рисовок, все естественно, и чувствуется простое человеческое счастье в этой семье!» — высказалась одна из подписчиц фигуриста.

Поклонники пытались угадать, куда в пандемию мог отправиться знаменитый фигурист. Ягудин сопроводил публикацию тегами «море», «солнце», «отдых», «немальдивы», вызвав у подписчиков предположение, что он улетел в Дубай.

«Власти Аргентины рассказали о побочных эффектах у получивших «Спутник V»

Самым распространенным побочным эффектом после применения российского препарата у жителей Аргентины стала лихорадка, сопровождаемая головными болями. При этом с осложнениями столкнулся лишь один процент вакцинированных.

За пять дней использования вакцины в Аргентине ее получили 32 013 человек. Головные боли и лихорадка возникли у 140 пациентов — 44,2 процента от общего количества человек с побочными эффектами. 81 вакцинированный жаловался на головные боли, 36 — на лихорадку.

30 пациентов столкнулись с реакцией в месте инъекции. У четырех возникла аллергия в легкой форме, столько же людей теряли сознание. Три пациента жаловались на лихорадку с расстройством желудочно-кишечной системы.

Аргентина одобрила использование «Спутника V» 23 декабря 2020 года, став второй страной после Белоруссии, официально разрешившей применение российской вакцины.

«Через месяц WhatsApp начнет отключать пользователей»

В середине апреля СМИ сообщили о том, что 15 мая 2021 года WhatsApp потребует от пользователей принять новые правила. В противном случае пользователям будет ограничен доступ к мессенджеру: они смогут только принимать звонки и уведомления, однако отправлять и даже читать сообщения у них не получится.

Согласно новым правилам, WhatsApp получит право передавать в материнскую компанию Facebook еще больший объем информации. Впервые попытка внедрения нововведений предпринималась зимой, однако вызвала шквал критики со стороны пользователей.

«Муж «вырубил» ногой по голове Анну Хилькевич в новогоднюю ночь»

Российская актриса Анна Хилькевич заставила подписчиков беспокоиться о своем здоровье после того, как ее в новогоднюю ночь случайно ударил муж.

Звезда опубликовала видео, на котором ее супруг Артур Волков танцует вместе с дочерью, широко раскидывая ноги. В какой-то момент он ударяет по телефону артистки, гаджет падает и успевает заснять, как Волков бросается к актрисе.

Хилькевич опубликовала еще одно видео, на котором она прикладывает к лицу продукты из холодильника.

— Так что даже милая домашняя вечеринка до 00:00 уходящего 2020 года может закончиться так. В общем, завтра поеду делать рентген. На всякий, — написала она.

«Василиса Володина раскрыла даты рождения тех, кого ждут большие проблемы в 2021 году»

По словам астролога и телеведущей Василисы Володиной, 2021 год окажется наиболее проблемным для тех, кто родился в январе, феврале и марте, особенно в конце месяца. Также проблемы ждут людей, родившихся в октябре, ноябре и декабре.

— Задачи будут решаться сложнее, события проживаться острее, препятствия встречаться чаще, — предупредила Володина.

Также она заметила, что сложности только помогут закалить характер. Наименьшее количество трудностей ждет тех, кто родился в июле и августе. Все даты рождения, которые затронет 2021 год, Володина опубликовала в своем блоге.

«Что ждет всех пенсионеров старше 1966 года рождения, предупредили в ПФР»

Людям, родившимся в 1966 году или раньше, необходимо встать на учет в службе занятости в течение года после увольнения с работы. Это позволит им претендовать на дополнительные выплаты от государства.

Как отметили в ПФР, изменение пенсионного возраста не влияет на целый ряд льгот, предполагающих досрочный выход на пенсию. В частности, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55, потерявшие работу по не зависящим от них причинам (например, сокращение штата или ликвидация предприятия), могут рассчитывать на денежные выплаты.

По закону россияне предпенсионного возраста претендуют на выплаты в размере трех четвертей от заработка на последнем месте работы в течение первых трех месяцев после увольнения.

«Массовая злость захлестнула Россию в новогодние каникулы»

Согласно результатам опроса, проведенного одним из туристических порталов, 9 из 10 россиян планируют провести новогодние праздники дома из-за коронавирусных ограничений. Из-за этой тенденции снова возникли разговоры о том, что продолжительные зимние каникулы не нужны.

В качестве аргументов противники каникул привели тот факт, что у многих нет денег на развлечения и поездки (а теперь — и возможности), производства останавливаются и страна сталкивается с тотальным обжорством и пьянством.

В частности, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко высказывал мнение, что в 2021 году новогодние праздники стоило бы перенести на начало мая: в это время они были бы востребованы у населения для работ на дачных участках.

«Зеленский призвал «нормандскую четверку» сохранить режим прекращения огня»

Владимир Зеленский обратился к лидерам «нормандской четверки» с призывом сделать все возможное, чтобы сохранить режим прекращения огня в Донбассе. Об этом президент Украины написал в своем Twitter.

— Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров «нормандской четверки» и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, — написал Зеленский.

26 марта Вооруженные силы Украины сообщили о гибели четыре военнослужащих после минометного обстрела. В произошедшем обвинили российские войска. В РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные не участвуют в конфликте в Донбассе.

«Россиянка, засудившая наших гимнасток в Токио, лишится своей должности. Ее сняли с выборов в FIG»

Наталья Кузьмина, руководившая работой судей на Олимпиаде-2020, не будет переизбираться на пост руководителя технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации (FIG) на конгрессе в Анталье в ноябре. Заявка была отозвана после того, как Россия посчитала оценки российским девушкам намеренно заниженными.

Игнорирование интересов вызвало непонимание как у болельщиков из России, так и у российских специалистов. По словам главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, Кузьмина пыталась демонстрировать всему миру нейтральность, чтобы переизбраться на пост главы техкома, который она занимает с 2013 года.

Скандал обсуждался во время президентского совета по спорту.

— Возникает вопрос, что это такой за ставленник у вас, если под его руководством вы сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения, — отметил Владимир Путин, обращаясь к Винер-Усмановой, которая раскритиковала судейство во время Олимпиады.

После этого было принято решение отозвать заявку.

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