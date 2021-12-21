Вернуть в прошлое: пассажиры увидят «Рижскую», какой она была в 1950-х годах

Памятник «Первый спутник» у вестибюля станции «Рижская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена / Фото: Татьяна Макеева / ТАСС

20 декабря в пресс-службе Транспортного комплекса столицы рассказали о ремонтных работах на станции «Рижская», необходимых для обеспечения безопасности пассажиров.

Обновление объекта ведут с учетом сохранения исторического облика.

— Изначально станцию закрывали для установки дополнительного эскалатора и увеличения ее пропускной способности, но после демонтажа старых эскалаторов и анализа внутренней инфраструктуры выявили необходимость проведения дополнительных работ для обеспечения дальнейшей безопасности эксплуатации наклонного тоннеля. В связи с этим потребовалось изменить проект работ, — сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Напомним, что «Рижскую» закрыли с 22 августа 2020 года на ремонт. Поезда проезжают станцию без остановки. Как ранее сообщали, специалисты проводят работы по замене эскалаторов, которые стоят со дня открытия станции — 1 мая 1958 года.

По мнению искусствоведа Евгении Гершкович, ни одна из станций метро не была столь щедра на цвет.

Авторами архитектурного проекта станции «Рижская» были прибалтийские архитекторы Вайделотис Апситис и Артурс Рейнфельдс.

— Насыщенный коричневый и звонкий лимонный поражали оттенками янтаря. Балтийская керамика с едва отличимыми на ее гладкой поверхности архитектурными эскизами изящно балансировала на грани излишеств и упрощений. Барельефы с безлюдным взморьем, портом, Академией наук, колхозным рынком трудно сравнить с барельефами сюжетов о счастливой жизни союзных республик со станций Кольцевой линии. Элементы народного орнамента сохранились на путевых стенах, карнизах, боковых частях пилонов, вентиляционных решетках, — рассказала Евгения Гершкович.

Ротонду наземного павильона проектировал Самуил Кравец, работающий со столичным метро еще со времен возведения первой очереди.

Перед вестибюлем поставлен монумент в честь создателей первого искусственного спутника Земли, запущенный годом позже открытия станции.

Есть легенда, что облицовку пилонов заказали одному старому мастеру из Риги, он выполнил задание в срок, но при перевозке часть керамических плиток раскололась. Мастер якобы обиделся и отказался изготовить заново утраченные фрагменты. Чтобы это исправить, пришлось внедрить в ближайшее окружение агента КГБ, который подружился с мастером и убедил его сделать недостающие части. А секрета янтарного цвета плитки мастер так и не открыл.

ЦИФРА

47 станций стало в Московском метрополитене после открытия «Рижской» Калужско-Рижской линии.

КСТАТИ

Рядом со станцией расположен «Рижский рынок» — одно из мест зарождения частного предпринимательства и кооператорства в Советском Союзе. Здесь же появились и первые рэкетиры.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Название станции дано по находящемуся рядом Рижскому вокзалу, который менял название несколько раз. Он был Виндавским, Балтийским и Ржевским.