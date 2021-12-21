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Эксперт рассказал о правилах ухода за живой елью

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Эксперт рассказал о правилах ухода за живой елью
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» выяснила, как ухаживать за елкой в доме и что делать с ней после праздников.

Продавец Рустам Климов уже три года подряд торгует елками и пихтами на елочном базаре. Всем покупателям он дает нехитрые советы, которые помогут сохранить красоту и свежесть дерева надолго. По его словам, первым делом дома стоит помыть деревце, а потом сделать новый спил.

— Помыть елку можно в ванной. Проще всего это делать прямо в упаковочной сетке, в которой вы принесли ее с ярмарки, — рассказывает «Вечерке» Рустам. — Потом дайте воде стечь и немного подпилите ствол.

Устанавливают елку, сосну или пихту чаще всего в специальную подставку.

— Туда же можно налить воды и добавить в нее сахар и аспирин либо специальный раствор для растений, — рассказывает продавец.

А после праздников елку желательно сдать в переработку. Принимать деревья начнут уже со 2 января, а закончат 20 февраля.

— Всего в разных районах планируем разместить 534 пункта приема елок, 11 пунктов появятся на природных территориях, — рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он добавил, что собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Сдавать деревья нужно без игрушек и мишуры.

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