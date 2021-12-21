Вскрывать авто и проникать в жилье: у полиции появились новые полномочия

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Сотрудники полиции теперь могут вскрывать автомобили, проникать в жилье для задержания и требовать от граждан представляться. Закон о расширении полномочий правоохранителей подписал во вторник, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Какие появились полномочия

Силовики, согласно закону, могут проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки с целью задержания, а также оцеплять здания и территории. Сразу представляться нарушителю полицейские теперь не обязаны. Это можно сделать после пресечения противоправных действий. Вместе с тем правоохранители вправе требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество, досматривать лиц, их вещи и машины, если возникли подозрения в перевозке запрещенных веществ и предметов. Вскрывать авто полицейским разрешается в случае необходимости спасения граждан, а также при массовых беспорядках и ЧС.

Из текста закона исключили положения, которые освобождали стражей порядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешали им открывать огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

Беспредела не будет

Мнения экспертов по поводу расширения полномочий полиции разделились. Так, федеральный судья в отставке и профессор ВШЭ Сергей Пашин считает, что россияне могут столкнуться с «беспределом» со стороны недобросовестных силовиков. У невиновного человека, по его словам, будет очень мало шансов избежать тюрьмы, если обстоятельства сложатся против него.

— [Бывший] председатель Мосгорсуда Ольга Егорова однажды в интервью сказала, что если есть слово полицейского и слово простого человека, то верить нужно полицейскому. В приговорах я до сих пор вижу фразы вроде «суд доверяет сотрудникам полиции, так как у них нет оснований говорить неправду», — сказал Пашин в разговоре с Lenta.ru.

По мнению экс-судьи, складывается впечатление, что сотрудники полиции «не пытают, не грабят и не фальсифицируют доказательства». Расширение полномочий полицейских рискует поставить под сомнение безопасность граждан, уверен Пашин.

В Госдуме ранее заверили, что закон направлен на обеспечение безопасности россиян. Новые полномочия полицейских, как объяснил член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, обусловлены правоприменительной практикой. Сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с ситуациями, когда от них требуется очень быстрое принятие решений, от которых зависят жизни людей.

— Полицейские не должны думать о том, что будет, если они разобьют стекло в машине и спасут оставленного там ребенка, — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Такого же мнения придерживается эксперт Общественной палаты России, кандидат юридических наук Борис Пантелеев. В частности, как объяснил собеседник «Вечерней Москвы», полученное силовиками право вскрывать личный транспорт граждан преследует две цели — гуманистическую и антитеррористическую.

— На парковках оставляют в машинах детей, и нужно в интересах защиты прав детей проверять машины, освобождать этих детей, оставленных нерадивыми родителями. Довольно часто такие случаи происходят. Тут, конечно, встает вопрос о защите прав ребенка, — сказал юрист.

Что касается антитеррористических мероприятий, то здесь полицию наделяют дополнительными полномочиями, прекращая межведомственное разделение. Раньше силовик при подозрении на террористическую угрозу должен был дождаться прибытия спецподразделений. Теперь же он может провести все проверки транспортных средств самостоятельно, уточнил специалист.

МВД уже подготовило порядок проникновения сотрудников в квартиры и дома граждан в их отсутствие и вскрытия автомобилей граждан.