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Как Московская торгово-промышленная палата помогает наладить взаимодействие властей и бизнеса

Вероника Ушакова

Общество
Как Московская торгово-промышленная палата помогает наладить взаимодействие властей и бизнеса
Сопредседатель гильдии организаций строительного комплекса Московской торгово-промышленной палаты Андрей Лупий присоединился к торжественному празднованию тридцатилетия родной организации / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

21 декабря в столице отметили юбилей Московской торгово-промышленной палаты. Ей исполнилось 30 лет. Корреспондент «Вечерняя Москва» узнала, какие проекты сейчас реализует организация.

Звуки скрипки и виолончели наполняют зал. Музыка звучит из угла, в котором притаились музыканты — девушки, одетые в нарядные красные платья. На мгновение наступила тишина. Началась торжественная церемония. Со сцены звучат приветственные слова председателя Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова.

— Эти тридцать лет изменили многое и в стране в целом, и в Москве. Мы тесно сотрудничаем с органами власти. И выстраиваем взаимодействие между властью и членами палаты, — сказал Владимир Платонов.

Почетную грамоту получил председатель комитета по развитию сотрудничества деловых клубов землячеств МТПП Олег Московский.

— Наша задача — помочь предпринимателям из других регионов России адаптироваться. Поэтому мы сотрудничаем со всеми землячествами Москвы, — говорит Олег Московский. — Многие почему-то не любят рассказывать, что они приехали в столицу из регионов. Однако я считаю, что это может стать преимуществом. Благодаря землячествам можно не только выстроить деловые отношения, но и получить льготы, скидки или просто хорошую компанию для похода в театр.

Выстраивание деловых отношений — часть работы каждого комитета МТПП. Это, кстати, одна из причин, по которой бизнесмены желают пополнить ряды членов палаты.

Предприниматель Анна Краснова-Роттман тоже мечтала об этом. И три года назад возглавила гильдию операторов и разработчиков инфраструктурных проектов МТПП. Уже несколько лет она трудится над созданием скоростного рельсового транспорта, который может соединить территории Подмосковья с Московскими центральными диаметрами.

— На старте я столкнулась с тем, что самостоятельно найти надежных партнеров не так-то просто. А наш проект сложный, он рассчитан на 35 лет. Строительство, кстати, готовимся запустить уже в следующем году, — рассказывает она. — Я на своем опыте поняла, что МТПП расширяет возможности бизнесменов.

Одна из главных задач организации — выстраивание отношений между бизнесом и властью.

— Не во все госструктуры можно просто зайти и решить свои вопросы, донести идеи, — объясняет сопредседатель гильдии организаций строительного комплекса МТПП Андрей Лупий. — Но мы помогаем в этом. И добиваемся вынесения проектов на обсуждение в правительство Москвы.

На торжестве упомянули самые успешные проекты МТПП. Один из них — «Московское качество». Его палата реализует с 2015 года совместно с газетой «Вечерняя Москва».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Московская торгово-промышленная палата сегодня объединяет более 3800 компаний, предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. В составе МТПП — 60 общественных структур: гильдий и комитетов. Сейчас в Москве зарегистрированы 760 000 предпринимателей. Почти 25 процентов доходной части городского бюджета приходится на малый и средний бизнес.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, заместитель председателя Московской Городской Думы:

— МТПП — это часть истории и будущего Москвы. Столица — современный город. И в условиях глобальной конкуренции мегаполисов для предпринимателей важна поддержка. МТПП как раз отстаивает интересы бизнесменов, занимается защитой прав предпринимателей, помогает продвигать товары и услуги в других регионах. Руководитель МТПП Владимир Платонов создавал эту команду в сложное время: тогда появлялись новые глобальные проекты. И он продолжает уверенно вести коллектив профессионалов, помогая и бизнесу, и городу.

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