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Справились с вызовами

Василиса Чернявская 

Общество
Справились с вызовами
Станция Ольховая / Фото: Моспроект

Уходящий год стал непростым для строительной отрасли столицы. Тем не менее она по-прежнему является одним из ключевых драйверов развития мегаполиса. Первые итоги 2021-го озвучил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Справились с вызовами Фото: stroi.mos.ru

— Андрей Юрьевич, какие основные результаты этого непростого года? Как стройиндустрия пережила все потрясения?

— Последствия пандемии коронавирусной инфекции еще продолжаются. Самые серьезные из них — дефицит рабочей силы и удорожание строительных материалов. Тем не менее мы не только не сбавили объемов и темпов строительства, но и смогли нарастить их по целому ряду направлений. Во-первых, мы ввели за 11 месяцев 2021 года рекордный объем недвижимости — почти 14 миллионов квадратных метров. Во-вторых, поставили новый рекорд по вводу объектов транспортной инфраструктуры. Здесь в первую очередь можно говорить о Московском метрополитене — это запуск 12 станций Большой кольцевой линии. При этом самый протяженный, 20-километровый участок сдали в декабре. Для пассажиров открылось десять станций. Сейчас на Большом кольце метро действуют 22 станции из 31. Таким образом, ключевой проект московского метростроения на сегодняшний день реализован уже на две трети.

— Каковы перспективы строительства остальных станций Большой кольцевой линии метро?

— В работе еще девять станций. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, полностью проект Большого кольца закончим в 2023 году. Когда линию замкнем, она станет самой протяженной в мире, обогнав нынешнего лидера — пекинское подземное кольцо. Уверен, что такой рекорд по плечу нашим строителям. До конца года они, к примеру, завершат проходку оставшихся тоннелей на Большой кольцевой линии.

— Какие еще линии городской подземки сегодня находятся в работе?

— Мы продлеваем сразу несколько радиальных направлений — Сокольническую, Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую ветки метрополитена. На последней недавно была завершена проходка первого перегонного тоннеля — между строящейся станцией «Пыхтино» и действующей «Рассказовка» Солнцевского радиуса, который стал первым на участке в аэропорт Внуково. Параллельно идет строительство новой линии — Троицкой. В работе два участка этой ветки.

— А другие линии проектируете?

— Да, уже сейчас идет проработка сооружения новых направлений — Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро. Также планируется продлить Арбатско-Покровскую ветку до Гольянова.

— Какая работа ведется по дорогам?

— В Москве в настоящее время продолжается активное строительство хордовых магистралей — Юго-Восточной, Северо-Восточной хорд и Южной рокады. Вместе с Северо-Западной хордой они станут одной из главных основ всего транс- портного каркаса нашей столицы.

— Что еще, помимо крупных магистралей и новых станций метрополитена, будет включено в транспортный каркас Москвы?

— Мы ведем колоссальную работу по развитию Московских центральных диаметров и интеграции железнодорожной инфраструктуры в единую городскую транспортную сеть. В ближайшие три года столицу и область свяжут еще два маршрута Московских центральных диаметров.

Ольховая

Станция выполнена в стиле оригами. Ее построили под землей, в самом сердце административно-делового центра в поселке Коммунарка.

Справились с вызовами Фото: Моспроект

Прокшино

Вестибюль этой наземной станции метро совмещен с надземным пешеходным переходом через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Рядом с «Прокшино» работают деловые центры, создается крупный спортивный кластер.

Справились с вызовами Фото: Моспроект

Коммунарка

Основной декоративный элемент станции — светильник-решетка в центральном пролете на всем протяжении платформы и кассового зала вестибюля. В отделке использовали гранит и мрамор.

Справились с вызовами Фото: Моспроект

Новомосковская

Продление красной ветки метро заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Здесь проживают и работают почти 70 тысяч человек. Кроме того, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

Справились с вызовами Фото: Моспроект

Филатов Луг

Высота потолков на станциях «Филатов Луг» и «Прокшино» достигает почти 10 метров, тогда как в среднем высота потолка станции мелкого заложения составляет не более пяти метров. Для отделки использованы естественный и искусственный камни, композит, стекло и крашеный металл. Перроны оформили в белой цветовой гамме, а выходы и кассы — в желтой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Справились с вызовами Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Президент России в свое время поддержал стратегию развития Московского транспортного узла, через который проходят 60 процентов всех пассажиров России. Большая кольцевая и радиальные линии метро вместе с Московским центральным кольцом являются опорой и каркасом всей транспортной системы. Это самый сложный и востребованный проект — сооружение станций метро. Ведь под Москвой строится целый подземный город.

Справились с вызовами

Найдено уникальное инженерное решение

Справились с вызовами Фото: Моспроект

Новая Москва становится ближе: здесь формируют дорожный каркас и уже протянули две линии метро. Сокольническую ветку продлят еще на одну станцию, а вглубь ТиНАО устремилась Троицкая линия. О программе развития московского метро мы поговорили с гендиректором группы компаний «Моспроект-3» Анной Меркуловой.

— Расскажите о расширении метро на территории Новой Москвы. Есть ли какие-то особенности работы в этом районе?

— Сокольническая ветка сегодня является ключевой линией метро на присоединенных территориях. Чтобы ускорить реализацию проекта, участок «Филатов Луг» — «Новомосковская» запроектирован в наземном исполнении и находится в едином каркасе с автотрассой. Для защиты путей от осадков и обеспечения безопасности объекта специалисты холдинга создали специальное накрытие в футуристическом стиле. Так как ветка «зажата» магистралью, перед нами стояла задача по уменьшению строительного объема станционных комплексов, при этом плотность инженерных коммуникаций возросла в полтора раза.

— Как удалось решить этот вопрос?

— Разместить все необходимые системы в условиях ограниченного пространства помогли технологии информационного моделирования. Эффективность цифровых инструментов в полной мере проявилась при проектировании «Новомосковской» — она станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метро. Для подачи теплого воздуха количество вентиляционного оборудования необходимо увеличить в полтора раза. BIM-технологии (Building Information Modelling, информационное моделирование объектов. — «МВ») позволили вписать дополнительное оборудование в планировку — мы отказались от традиционной вентиляционной камеры и разместили технику на кровле станции.

— В какой стадии сейчас «Новомосковская»?

— Станция готова примерно на 30 процентов. Строители заканчивают сооружать котлованы, идет работа над конструктивом станционного комплекса. Параллельно бригады модернизируют улично-дорожную сеть. Чтобы пассажирам было комфортно, станцию построят по принципиально новой технологии. Необычным станет и внешний вид будущего комплекса. Архитектурная оболочка здания выполнена из перфорированных листов с применением большого объема остекления на платформенном уровне. Такое решение позволит использовать естественное и искусственное освещение для создания визуальных эффектов снаружи и внутри станционного комплекса.

— Будет ли изюминка в украшении станции?

— Центральным элементом интерьера стала скульптурная композиция российского художника Даши Намдакова. Выполненная в духе минимализма, она станет символом движения и динамичного развития мегаполиса. Правильные линии произведения контрастируют с асимметрией общего объема здания, символизирующего развитие и стремительный темп жизни города.

— Анна Дмитриевна, а где еще использовались BIM-технологии?

— Инженеры группы компаний «Моспроект-3» запроектировали полностью в BIM-среде участок Троицкой линии — это первый подобный случай в истории метро Москвы. С помощью технологий информационного моделирования мы смогли оптимально увязать графики строительства пересадки с Троицкой линии на Большое кольцо.

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