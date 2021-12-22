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«Тарифы согласованы»: что будет с ценами на такси в новогодние праздники

Игорь Синельников

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Общество
«Тарифы согласованы»: что будет с ценами на такси в новогодние праздники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Из-за динамического ценообразования стоимость поездки на такси по одному и тому же маршруту может измениться даже в течение нескольких минут. О том, вырастет ли стоимость услуг такси на январских праздниках и не возникнет ли нехватка автомобилей из-за возросшего спроса, — в материале «Вечерней Москвы».

Рост — в определенные часы

Как рассказали «Вечерней Москве» в одном из сервисов по вызову такси, в ближайшее время цена поездок не изменится ни в Москве, ни в других городах.

— Стоимость поездок на такси формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки и количество машин на линии. Все тарифы согласованы с перевозчиками, — подчеркнули в сервисе.

Когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов, поскольку задача алгоритмов — удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии, заметили эксперты. В предновогодний период традиционно наблюдается повышенный спрос на такси.

В последний день года рост загруженности службы такси ожидается только в определенные часы. В пресс-службе заметили, что это может привести к подъему стоимости

— Так как 31 декабря будет выходным днем, то традиционного утреннего часа пик быть не должно. Но значительный рост спроса на поездки начнется в 15:00 и будет продолжаться до 23:00 из-за подготовки к празднику и сбору гостей. После полуночи, примерно через 30–50 минут, рост количества заказов возобновится, что может привести к изменению цены. Это может продлиться до 04:00–05:00. С 06:00 1 января и до полудня спрос сильно упадет, но затем начнет восстанавливаться, — спрогнозировали специалисты.

В такой ситуации цена поездки может быть увеличена из-за появления повышающего коэффициента. Их наличие позволяет привлечь водителей именно в те районы, где не хватает машин, отметили в сервисе.

При этом коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки в десять раз: такие колебания не допускаются, подчеркнули в сервисе.

— Также мы всегда смотрим на изменения цены поездок и выясняем причины резких колебаний. Учитывая свою социальную ответственность как важной составляющей транспортной инфраструктуры города, в экстренных случаях мы стараемся ограничивать действия алгоритмов так, чтобы колебания цены не были слишком значительными и при этом мы все же сумели подать машину тем, кто ее заказал, — отметили эксперты.

По словам представителей сервиса, в период повышенной загруженности водителей мотивируют работать специальными доплатами, поэтому дефицита автомобилей не ожидается.

Общественный транспорт разгрузит

Значительного роста цен на такси в новогоднюю ночь москвичам ожидать не стоит, заметил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

— На самом деле который год в новогоднюю ночь цены на такси как таковые не вырастают. Это все объясняется очень просто: во-первых, московское правительство и в этот раз подтвердило, что метро и автобусы будут работать бесплатно до утра, поэтому часть трафика с такси перейдет на общественный транспорт. Нет сильно повышенного спроса, — подчеркнул эксперт.

Специалист заметил, что в новогодний период на линию выходит больше машин, что также сдерживает рост цен.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что стоимость поездок на такси в целом выросла из-за загруженности дорог в столице.

— Цены сейчас немного выросли в связи с очень плохим трафиком в Москве. Поездки вместо минут выливаются в часы, из-за этого цены несколько выросли, так они на этом уровне и пойдут. А сама новогодняя ночь какое-то дополнительное повышение вряд ли вызовет, — спрогнозировал Амосов.

Он заметил, что четыре–пять лет назад ситуация в Москве была совершенно другой: цена поездок на Новый год могла подскочить в два, а то и в три раза. Теперь из-за изменения подхода агрегаторов и работающего общественного транспорта значительного роста цен не ожидается.

Такая же ситуация прогнозируется и во время январских праздников, подчеркнул специалист.

— Если город получается более-менее свободным, значит, будет большее количество свободных машин. Соответственно, тоже большого повышения мы не ожидаем, — резюмировал Амосов.

По словам эксперта, есть еще один фактор, который может повлиять на цену: плохие погодные условия. В случае ухудшения погоды возможны локальные заторы и, как следствие, локальное повышение стоимости, заключил собеседник «ВМ».

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