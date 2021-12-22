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Названы пять знаков зодиака, которые не любят Новый год

Дарья Муромская

Общество
Названы пять знаков зодиака, которые не любят Новый год
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Не все люди в восторге от Нового года, долгих приготовлений к нему, шумного ночного веселья и фейерверков. Каким знакам зодиака тяжелее всего дается праздник и как его лучше провести, рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Овны

Если ты представитель этого знака зодиака, то наверняка любишь праздники. Однако тебе не очень нравится подготовка к нему. Конечно, ты тоже режешь салаты, печешь торты и делаешь другие вкусности, но мечтаешь о том, чтобы быстрее выбраться из кухни. Тебе хотелось бы провести этот день совсем по-другому. Ты бы предпочла хорошенько выспаться, заняться своей красотой, провести праздничный вечер и ночь с любимым человеком, а не со своими многочисленными сородичами.

Близнецы

Если ты Близнец, то отношение к празднику у тебя просто не может быть однозначным. Тебе хочется провести Новый год в компании, но желательно не слишком большой, а лучше в тесном уютном кругу. Тебе хочется веселиться, но в то же время что-то тебя сдерживает. Главное в этом году — чтобы ты заранее определилась с праздничным нарядом и не опоздала к столу, чтобы проводить минувший год и встретить новый. Тебе придется проявить собранность и организованность, чтобы в новом году не пропустить самое главное.

Девы

Если ты относишься к знаку Девы, то умеешь проводить праздники в компании дружно и интересно. Однако ты опасаешься бурного веселья, когда все в новогоднюю ночь выходят на улицу и начинается пора фейерверков. Звуки взрывающихся хлопушек и петард слишком резки для твоего чувствительного слуха. Ты невольно зажмуриваешь глаза и закрываешь уши руками. Если кто-то и наслаждается всплесками цветных огней, то только не Дева. Может быть, именно поэтому ты стараешься к каждому празднику подготовить различные игры, конкурсы, чтобы было чем заняться в помещении.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака — настоящие консерваторы. Для тебя важно, чтобы все в новогоднюю ночь было по традициям. Пусть будут, как всегда, нарядная елка, мандарины, шампанское и оливье. Неожиданный поворот, например, приход большой компании, может выбить тебя из колеи. Нет, ты рада гостям, но все пошло как-то по-другому, без твоего контроля. Вот почему Скорпионы не любят шумной новогодней ночи, когда можно веселиться вовсю, ходить в гости, играть в снежки на улице, петь песни и танцевать до упада.

Водолей

Если ты Водолей, то главное для тебя — быть собой. Поэтому ты не любишь пускать пыль в глаза и шумным компаниям предпочитаешь узкий круг друзей. Большая тусовка не для тебя. Даже в новогоднюю ночь ты не хочешь быть как все — веселой и пьяной. Тебе важнее поговорить по душам, рассказать о себе, ведь близким друзьям можно довериться. На фейерверки ты предпочитаешь смотреть из окна. В новогоднюю ночь ты не желаешь расставаться с теплом и комфортом. Зато у тебя есть настоящие друзья, которые тебя поддерживают, понимают и любят просто так — потому что ты всегда такая, какая есть. Тебе удается жить в гармонии с собой и это главное.

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