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Любое волшебство за ваши деньги: корреспондент «Вечерки» поработал Дедом Морозом

Сергей Шахиджанян

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Любое волшебство за ваши деньги: корреспондент «Вечерки» поработал Дедом Морозом
Корреспондент «Вечерки» Сергей Шахиджанян в образе Деда Мороза дарит подарок студентке первого курса Шанинки Елизавете Чугуновой / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В конце декабря в столице наблюдается повышенный спрос на «новогодние профессии» — организаторы праздников, артисты, официанты, сообщает Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Самыми востребованными профессиями стали Дед Мороз и Снегурочка. Корреспондент «Вечерней Москвы» попробовал поработать зимним волшебником.

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы побыть Дедом Морозом. Пока дело не дошло до поиска костюма. «Форма» волшебника — халат, шапка, парик с бородой-усами, пояс, варежки и мешок — стоит от 3000 рублей. Причем костюм Снегурочки в два раза дешевле — продавцы объясняют это тем, что у Деда Мороза в костюме больше деталей. Я взял наряд в аренду за 500 рублей в день. Надеваю. Синтетические ткани совершенно не пропускают воздух, пот градом течет по лицу. А ведь в костюме надо еще что-то делать! Кстати, что именно? Заранее консультируюсь с экспертом.

— Дед Мороз — это шоу, — говорит шоумен Никита Макеев. — Оно может быть познавательное — когда показывают фокусы и удивляют публику. Но в основном репертуар не меняется десятилетиями — все те же «елочка, зажгись», игры.

Я решил присоединиться к людям опытным — руководитель цирковой студии «Высокие братья» Денис Васильев разрешил поучаствовать в их новогоднем шоу в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Выступить надо перед студентами.

Обливаясь потом, старательно произношу свою речь — актеры подстраховывают, когда я теряю нить происходящего, запутываясь в бороде. Но зрители встречают радушно — то хлопают, то топают. В конце одариваю всех подарками из мешка. Все рады и довольны!

Но случаются в жизни Дедов Морозов и форс-мажоры.

— Меня как-то дети пытались поджечь — решили проверить, не растаю ли, — рассказывает актер Алексей Скворцов. — А тебе еще повезло, что выпить не предложили. А то, бывало, отказать неудобно, а к концу дня и вовсе на ногах не стоишь.

Прибыльно ли быть волшебником? В агентствах по организации праздников сообщают: одинокий Мороз стоит дешевле, чем в паре со Снегурочкой. Вызов одного Деда обойдется примерно в 5000 рублей, а двоих актеров — от 8000. Из-за пандемии клиентов стало меньше. И QR-код у Деда Мороза обязателен!

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