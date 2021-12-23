Какие украшения на елке привлекут удачу в 2022 году

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Чаще всего елка наряжается так, чтобы она хорошо смотрелась в интерьере и не сильно выделялась из общей обстановки. Однако, как рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова, такой подход лишает возможности поймать удачу, стать здоровее, счастливее и богаче. По словам эксперта, при выборе елочных украшений важно учесть мнение хозяина наступающего 2022 года — Голубого Водяного Тигра.

Подбираем цвета

Для елки следует выбирать украшения сдержанных цветов. Тигр ценит домашний уют и спокойствие, поэтому от красных и неоновых расцветок придется отказаться. Самый модный цвет в эту новогоднюю ночь — лимонно-золотой.

Лучше украсить зеленую хвою бусами, тропическими украшениями, шелковыми лентами, жемчугом и стеклянными шарами с перламутровым блеском. Добавьте бантов из красивых тканей — атласа, велюра, бархата.

Когда будете украшать елку, сделайте ставку на бежевый, коричневый, золотой, горчичный, лавандовый, бирюзовый, серебряный цвета. Их можно сочетать между собой.

Долой одиночество

Если вы в поиске своей половинки, то украсьте елку парными игрушками. Воздержитесь от банальных красных сердечек, так как Тигр не выносит их цвет, а значит его присутствие лишит вас расположения символа года.

Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Стоит повесить на новогоднее дерево белых голубков, розовых ангелочков, серебристые шишки. Такие игрушки способствуют привлечению любви от гордого Тигра.

Запасаемся удачей

Жить намного приятнее, если вам сопутствует удача. Привлечь на свою сторону фортуну можно, если выбрать для елки правильные украшения. Сначала дайте Тигру оценить ваш хороший вкус, поэтому не навешивайте на елку все, что есть.

Отличный вариант в 2022 году — дизайн елки в одной цветовой гамме, например, в белом с серебристыми и молочными элементами или в бирюзовом с зеленым подтоном.

В дополнение украсьте елку гирляндой и натуральными шишками. Тигр любит все, что связано с природой.

Не забудьте посадить под елку символ наступающего года. Тигр за это наградит вас успехом, благополучием и достатком.

Для привлечения удачи также можно повесить на елку матовые шары голубого, серебристого и зеленого цветов.

Привлекаем финансы

Для денежного достатка не стоит вешать на елку купюры, как многие привыкли делать. Тигр поймет вас неправильно: будто у вас слишком много денег и вы ими совсем не дорожите, используете в виде украшений.

Лучше поместите под елку рядом с тигром копилку, в нее аккуратно положите крупные купюры и блестящие монетки. Пусть она остается там до Нового года по китайскому календарю — 1 февраля. С этого времени символ года вступает в полную власть над судьбами людей.

Украшения для здоровья

Если более всего вы цените здоровье, то украшайте елку голубыми и серебристыми игрушками.

Олени, цветы водяных тонов и посеребренные грецкие орехи зарядят вас энергией и защитят от невзгод в следующем году.