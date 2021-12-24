Новогодний торт: каким должен быть главный десерт в год Тигра

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Новый год — детский праздник. Праздник, который, вырастая, мы вспоминаем при любом удобном моменте. Когда, как не в детстве, сугробы сравнимы с Эверестом, сказка реальна, а Дед Мороз — настоящий. Ни один детский праздник не обходится без сладкого угощения. А сколько будет впечатлений, если сделать его вместе с ребенком. Каким должен быть главный десерт в год Тигра, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у кондитеров.

Праздничный новогодний десерт, как правило, поражает своим внешним видом. Именно оформление становится визитной карточкой и преображает обычный пирог в тематический. Конечно, далеко не каждый в ночных празднованиях сможет дождаться главного сладкого блюда. Но дети точно воспримут его появление с удовольствием. А уж если приготовить торт или пирожные вместе с ними, то впечатления усилятся многократно и останутся на всю жизнь.

Главный десерт 2022 года, по мнению шеф-кондитера ресторана Laduree a-la Russe Марины Сухомлиновой, должен быть ярким и дерзким на вкус, но в то же время сдержанным в своем исполнении.

— Для такого десерта я бы использовала экзотические фрукты, например, манго, маракуйю или цитрусовые в сочетании с бельгийским темным шоколадом. Декорирование должно быть лаконичным и сдержанным, — добавляет она.

Идеальный десерт содержит много фруктов и ягод: манго, маракуйя, апельсин, лайм, а также темный шоколад с легкой горчинкой. Можно добавить немного алкоголя для приятного послевкусия, отмечает кондитер.

— У нас в семье предпочитают небольшие десерты. Порция такого десерта на человека — не больше 150 граммов. Можно подавать в бокале, декор — минимализм. Веточка розмарина или, возможно, немного шоколада, — рекомендует Марина Сухомлинова, добавляя, что такой десерт идеально сочетается с бокалом игристого вина или чашкой горячего чая из облепихи, апельсина и розмарина.

В семье кондитера есть традиция делать имбирные расписные пряники и угощать ими гостей.

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Рецептов имбирных пряников достаточно много. Для их приготовления обычно используют масло, сахар, муку, яйца, соль, соду и обязательные специи: корицу, гвоздику, имбирь. Масло смешивают с сахаром, добавляют яйцо и специи. В получившуюся смесь вмешивают муку. Полученное тесто должно «отдохнуть» в холодильнике, а затем из него с помощью формочек можно сделать различные фигурки. После того как прянички запекутся в духовке и остынут, их расписывают с помощью глазури и самых разных кондитерских «заготовок»: жемчужин, посыпки, специальных карандашей. Процесс творческий — в нем с удовольствием примут участие и самые юные члены семьи.

А еще для детского стола лучше всего подойдут меренга, шоколадные конфеты и печенья, добавляет Марина Сухомлинова.

Идей оформления праздничных десертов — миллион. Обычный яблочный пирог по мановению волшебной палочки превратится в новогодний, если белым сиропом на нем нарисовать мордочку тигра и написать соответствующие цифры.

Но профессиональные кондитеры, разумеется, на контурах не останавливаются. Так, актуальными идеями в ближайшую новогоднюю ночь станут новогодний шар с трюфелем из шоколада и вафель с орехами, символ года и елочка из шоколадного бисквита, карамели и арахиса и пирожное «Апельсин-пралине» с рождественским колокольчиком, считает бренд-менеджер кафе «Пушкинъ» Мария Шумакова.

— Шоколадный бисквит, карамель с арахисом, ганаш из молочного шоколада, ванильный крем и шоколадный велюр мастера нашего кафе превратили в «Шапку Деда Мороза» с сюрпризом внутри, — добавляет специалист. — Этот десерт способен удивить не только детей, но и взрослых.

Необычный готовый десерт, разумеется, способен впечатлить гостей и добавить празднику ярких красок. Но создать новогоднее настроение можно только с собственноручно приготовленным праздничным блюдом, уверена кондитер кафе «Сказка» Ольга Толарова.

— Сегодня в магазине можно найти много формовой посуды, которая сильно упрощает задачу. Например, есть формы снеговиков и елок. Их можно заполнить обычным бисквитным тестом, в составе которого только яйца, сахар, мука и разрыхлитель. Готовое тесто заливается в форму и выпекается. Такую елочку можно украсить шариками-леденцами, различными шоколадными фигурками, — порекомендовала специалист.

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Даже простой эклер в новогоднюю ночь вполне может превратиться в изысканное украшение, считает кондитер. В зависимости от возраста детей и кулинарных способностей родителей пирожное можно либо приобрести, либо приготовить самим. В первом случае готовый эклер украшается в новогоднем тренде — кондитерскими карандашами на изделии можно нарисовать целую картину, которую дополнят звезды-жемчужины и месяц в виде сахарной фигурки. Ничего сложного, подчеркивает Ольга Толарова, но именно такие моменты и укрепляют семью, что, конечно, самое важное в новогоднем празднике.