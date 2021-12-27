«Шаг назад»: чем для водителей обернется снижение количества допустимых промилле

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил снизить количество допустимых промилле, фиксируемых алкотестером. «Вечерняя Москва» вспомнила, как в России раньше отменяли и снова вводили нулевое промилле, узнала, как обстоят дела в других странах, а также обсудила с экспертами, чего ждать водителям, если количество промилле вновь снизят.

То вводили, то отменяли

Вопрос, какие показания алкотестеров считать допустимыми, в России поднимается не впервые. В 2008 году в стране действовали такие же нормы, как и сейчас: 0,3 промилле в крови и 0,15 миллиграмма на литр — во выдыхаемом воздухе.

В 2009 году Дмитрий Медведев, в тот момент бывший президентом, отменил эти оговорки, мотивируя свое решение тем, что из-за них водители дают себе возможность немного выпить перед тем, как сесть за руль.

В 2013 году с предложением вернуть нулевое промилле выступил Совфед. Это предложение поддержал Владимир Путин, который на тот момент был премьер-министром, вскоре оно было принято.

Пить нельзя и сейчас

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в России и так действует запрет на употребление любых алкогольных напитков при вождении.

— У нас не разрешено употребление алкоголя за рулем ни в коем случае, никакого и нисколько: нулевое промилле установлено законом. Но по европейскому стандарту и после того как в прошлый раз пытались отменить глупость, которая была при Медведеве, все-таки ввели техническую погрешность прибора, — рассказал специалист.

По его словам, законодательство большого количества стран учитывает вероятность ошибки алкотестера, поэтому во многих европейских государствах введена техническая погрешность. В некоторых странах водителям даже разрешено выпивать какое-то количество алкоголя, поэтому там погрешность прибора еще выше.

С мнением собеседника «ВМ» согласен заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

— Действующий порог в 0,3 промилле в крови — вполне международная норма. Во многих странах она принята для того, чтобы компенсировать неточность приборов, наличие естественного алкоголя в крови, который чисто с точки зрения биологии бывает, и многие подобные вещи. Этот порог ни в коем случае не допускает никакое употребление алкогольных напитков за рулем. В Европе довольно много стран, где допускается бокал вина или бутылка пива, там этот порог существенно выше: 0,5–0,7. Так по всей Европе: и Франция, и Германия, и Италия, — отметил автоэксперт.

Как заметил Гудков, алкотестеры могут реагировать и на такие безобидные напитки, как кефир и кумыс. Моржаретто также обратил внимание, что уровень алкоголя может подскочить после употребления подобных напитков. Кроме того, по его словам, алкотестеры фиксируют присутствие алкоголя у астматиков и болеющих сахарным диабетом.

Коррупция вырастет

В случае отмены погрешности у недобросовестных сотрудников ГИБДД будет больше возможностей воздействовать на водителей. По словам Моржаретто, коррупция «чудовищно вырастет». Такого же мнения придерживается и Гудков.

— Все, что будет выше какого-то слишком низкого порога, станет поводом материально поддержать контролирующие органы. Этого, конечно, очень бы не хотелось, это будет шаг назад, — резюмировал он.

По его словам, влияние на безопасность движения в этом случае будет минимальным: вне зависимости от того, каким раньше был допустимый порог, количество аварий существенно не менялось.

Гораздо более важный инструмент в борьбе с пьяными водителями — неотвратимость наказания, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если человек будет знать, что он может попасться в пьяном виде, то именно тогда он не будет употреблять. Количество живых инспекторов на дороге существенно сократилось: ставку сделали на камеры и пополнение бюджета, а не на налаживание реального контроля за водителями. Так что тут уже не так важно, каков порог и какое наказание за пьяную езду, — заключил он.

Вице-премьер, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин в беседе с «Ведомостями» отметил, что в России ежегодно гибнет в ДТП большое количество человек.

По его мнению, для снижения аварийности нужно тщательнее выявлять пьяных водителей.

— Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем, ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать, — уверен Хуснуллин.