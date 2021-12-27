Ученые показали аппарат для добычи воды на Луне

Инженер Павел Королев презентует прибор, который способен выпаривать воду из лунного грунта. В будущем команда разработчиков этого устройства планирует создать уменьшенную версию аппарата и провести первый эксперимент на поверхности спутника Земли / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве прошла ночь технологических стартапов. Ученые продемонстрировали новейшие разработки в области освоения космоса и обсудили перспективные проекты.

Центральное событие ночи — выставка инновационных технологий. На стендах представлены роботы, разработки в сфере виртуальной реальности и даже уменьшенная копия суборбитальной ракеты.Инж

енер Павел Королев демонстрирует гостям миниатюрного робота, состоящего из многочисленных проводов и кнопок. Разработка ученого позволит добывать воду на Луне.

— Вода — ключевой ресурс для человека. Доставка одного литра жидкости на естественный спутник Земли — это трудоемкий и финансово затратный процесс, поэтому освоение лунного пространства происходит медленнее, — говорит Павел Королев. — Наша разработка позволит выпаривать воду из грунта. Это увеличенная копия нашего устройства. Мы хотим сделать еще более миниатюрную машину, чтобы отправить ее на Луну и провести первый эксперимент по добыче нескольких капель жидкости, посмотреть, сколько энергии на это понадобится. А затем в лабораторных условиях изучить состав воды.

Еще один незаурядный проект создал столичный ученый Антон Оссовский. Это разработка позволит вывести рекламу брендов на новый, буквально космический уровень.В руках Антон держит устройство, напоминающее проектор. Оно способно транслировать изображение прямо из космоса.

— На орбите Земли размещена группа спутников, оснащенных лазерной системой передачи визуальной и цифровой информации. С их помощью можно проецировать изображение на ночном небе. Оно будет выглядеть как очень яркое созвездие, которое смогут увидеть миллионы людей во всем мире, — рассказал Антон Оссовский.

По словам разработчика, в будущем эта технология может стать конкурентом привычной наружной рекламе. Ученые хотят пойти дальше — создать небесную проекцию, которая будет работать как QR-код: увидев такое созвездие, люди смогли бы навести на него смартфон и перейти на сайт бренда.

В ночь технологических стартапов прошла и образовательная программа, в рамках которой инженеры и ученые обсудили перспективные частные разработки, которые помогут в освоении космоса.

— Наступило время, когда человек не просто исследует вселенную, а использует межпланетное пространство для своих целей, в том числе для бизнеса и получения прибыли, — говорит популяризатор космонавтики Виталий Егоров. — Активно развивается частная космонавтика, разработка малых аппаратов, люди ищут им новые применения. И больше зарабатывают на этом не те, кто запускает их космос, а те, кто создает технологические составляющие для успешной и выгодной человечеству работы машин.

По словам Виталия Егорова, самые перспективные направления сегодня — это разработка аппаратов для уборки космического мусора и технологий, которые смогли бы возвращать искусственные спутники на необходимую высоту, потому что они периодически опускаются.

На форуме обсудили и технологические прорывы в сфере частной космонавтики. Например, одна из российской компаний сумела запустить в космос первую суборбитальную ракету. Она поднялась на высоту семь километров.

— Следующий пуск будет на 50 километров, — отметил генеральный директор компании Олег Мансуров.

ПРАМАЯ РЕЧЬ

Валентин Уваров, вице-президент Международной Ассоциации участников космической деятельности:

— Космический рынок в России сильно монополизирован. Это тормозит развитие частного сектора. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы изменить правовые нормы. Однако цель госкорпораций — реализовать госзаказ. А частная космонавтика ориентирована на рынок, она создает больше новинок. Поэтому те, кому есть что предложить, всегда найдут инвесторов и будут развивать отрасль.