Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии отмечает десятилетие

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы празднует юбилей. Ровно 10 лет в единую структуру были объединены все кожно-венерологические диспансеры города, благодаря чему Центр стал самой крупной в Европе медицинской организацией данного профиля. Сегодня Научно-практический центр не только администрирует работу 18 своих филиалов во всех округах Москвы, но и активно развивает собственные обучающие программы, разрабатывает научно-практические рекомендации, проводит лабораторные исследования, расширяет направления диагностики и лечения.

— Центр и его специалисты всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь пациентам. У нас работает порядка 2 тысяч сотрудников — настоящих профессионалов своего дела. Кстати, четверть врачей-специалистов — младше 35 лет: это стало возможным благодаря подготовке будущих кадров на базе нашей собственной ординатуры и аспирантуры. В то же время у нас работают и трудовые династии. В Центре трудятся 5 Заслуженных врачей России, 22 доктора и более 80 кандидатов наук. Что касается лаборатории Центра, то за 10 лет нам удалось существенно увеличить число и перечень проводимых исследований, сейчас эта цифра доросла до 12 миллионов в год, а всего за 10 лет она составила более 90 миллионов исследований. Также наша лаборатория в числе первых в столице с самого начала пандемии стала тестировать москвичей на COVID-19 методом ПЦР, а в дальнейшем и определять уровень антител в крови. Для этого мы оперативно оптимизировали работу лаборатории, увеличили пропускную способность и проводим исследования в круглосуточном режиме, — рассказал Николай Потекаев, директор Центра, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы.

Центр входит в число лучших дерматологий в Москве и в 2021 году стал первым учреждением в системе столичного здравоохранения, прошедшего аттестацию на соответствие европейским стандартам качества по новой Модели Совершенства Европейского фонда по управлению качеством — EFQM — и получившее сертификат «Признанное Совершенство 5 звезд».

В Центре и его филиалах работают профессиональные дерматовенерологи, микологи, трихологи, дерматоонкологи, подологи, а также консультируют смежные специалисты: аллергологи, урологи, эндокринологи и гинекологи. Помимо этого, есть подразделение по работе с мигрантами, в котором иностранцы проходят медицинское освидетельствование для получения гражданства, разрешения на работу и вида на жительство в России.

В планах Центра продолжить внедрение в работу новых инновационных технологий, в том числе основанных на принципах искусственного интеллекта, благодаря которому у врачей значительно расширятся возможности для диагностики различных заболеваний кожи.